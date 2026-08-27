Com 182 mil trabalhadores, serviços movimentam R$ 38 bilhões em MS

Setor de serviços empregou 182,3 mil trabalhadores em Mato Grosso do Sul em 2024 - Divulgação

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O setor de serviços não financeiros empregou 182,3 mil pessoas e movimentou R$ 38,1 bilhões em Mato Grosso do Sul em 2024. Os números mostram o peso da atividade na economia estadual, principalmente nos segmentos de serviços profissionais e de transportes, que, juntos, concentram quase 58% dos trabalhadores do setor.

Os dados fazem parte da Pesquisa Anual de Serviços (PAS) 2024, divulgada nesta quinta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento reúne informações sobre a estrutura das empresas prestadoras de serviços não financeiros e é utilizado como referência para análises e planejamento econômico.

Ao todo, 182.267 pessoas estavam ocupadas nas empresas de serviços de Mato Grosso do Sul. O maior contingente estava nos serviços profissionais, administrativos e complementares, responsáveis por 37,4% dos trabalhadores.

Na sequência aparecem transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, com 37.343 pessoas e participação de 20,5%. Os serviços prestados às famílias ocupavam a terceira posição, com 19,9% do total.

Dentro das atividades de transporte, o rodoviário se destaca como o subgrupo com maior número de trabalhadores, chegando a 29.085 pessoas. Alojamento e alimentação também tem participação relevante, com 25.283 ocupados.

As empresas de serviços não financeiros instaladas no Estado alcançaram receita bruta de R$ 38,1 bilhões em 2024. A maior parte veio justamente de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, que movimentaram R$ 15,2 bilhões, equivalentes a 39,9% de toda a receita do setor no Estado. Somente o transporte rodoviário respondeu por R$ 10,8 bilhões.

Serviços profissionais, administrativos e complementares aparecem em seguida, com R$ 8 bilhões em receitas. Já os serviços prestados às famílias movimentaram R$ 4,8 bilhões.

Já no cenário estadual, Mato Grosso do Sul respondeu por aproximadamente 1,1% dos R$ 3,44 trilhões de receita bruta contabilizados pela pesquisa, ficando na 15ª posição entre as unidades da Federação.

26 mil empresas

A PAS identificou 26.626 empresas de serviços em MS, número que coloca o Estado na 14ª posição do País.

Mais de um terço delas está concentrado nos serviços profissionais, administrativos e complementares. São 9.393 empresas, equivalentes a 35,3% do total estadual. Os serviços prestados às famílias somam 6.477 empresas, enquanto transportes, serviços auxiliares e correio reúnem 3.912.

A parte destinada a salários, retiradas e outras remunerações também é expressiva. Em 2024, as empresas do setor desembolsaram R$ 5,6 bilhões no Estado. Os serviços profissionais e administrativos lideraram esse indicador, com R$ 1,9 bilhão seguidos pelos transportes, com R$ 1,4 bilhão.

Apesar dos resultados o IBGE alerta que os número de 2024 não devem ser comparados diretamente com os anos anteriores sem considerar uma mudança metodológica na pesquisa.