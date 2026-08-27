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IBGE

Com 182 mil trabalhadores, serviços movimentam R$ 38 bilhões em MS

Setor de serviços tem nos segmentos profissionais e de transportes os principais motores do emprego e da geração de receita no Estado

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

27/08/2026 - 11h30
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O setor de serviços não financeiros empregou 182,3 mil pessoas e movimentou R$ 38,1 bilhões em Mato Grosso do Sul em 2024. Os números mostram o peso da atividade na economia estadual, principalmente nos segmentos de serviços profissionais e de transportes, que, juntos, concentram quase 58% dos trabalhadores do setor. 

Os dados fazem parte da Pesquisa Anual de Serviços (PAS) 2024, divulgada nesta quinta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento reúne informações sobre a estrutura das empresas prestadoras de serviços não financeiros e é utilizado como referência para análises e planejamento econômico. 

Ao todo, 182.267 pessoas estavam ocupadas nas empresas de serviços de Mato Grosso do Sul. O maior contingente estava nos serviços profissionais, administrativos e complementares, responsáveis por 37,4% dos trabalhadores. 

Na sequência aparecem transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, com 37.343 pessoas e participação de 20,5%. Os serviços prestados às famílias ocupavam a terceira posição, com 19,9% do total. 

Dentro das atividades de transporte, o rodoviário se destaca como o subgrupo com maior número de trabalhadores, chegando a 29.085 pessoas. Alojamento e alimentação também tem participação relevante, com 25.283 ocupados.

As empresas de serviços não financeiros instaladas no Estado alcançaram receita bruta de R$ 38,1 bilhões em 2024. A maior parte veio justamente de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, que movimentaram R$ 15,2 bilhões, equivalentes a 39,9% de toda a receita do setor no Estado. Somente o transporte rodoviário respondeu por R$ 10,8 bilhões.

Serviços profissionais, administrativos e complementares aparecem em seguida, com R$ 8 bilhões em receitas. Já os serviços prestados às famílias movimentaram R$ 4,8 bilhões.

Já no cenário estadual, Mato Grosso do Sul respondeu por aproximadamente 1,1% dos R$ 3,44 trilhões de receita bruta contabilizados pela pesquisa, ficando na 15ª posição entre as unidades da Federação. 

26 mil empresas

A PAS identificou 26.626 empresas de serviços em MS, número que coloca o Estado na 14ª posição do País. 

Mais de um terço delas está concentrado nos serviços profissionais, administrativos e complementares. São 9.393 empresas, equivalentes a 35,3% do total estadual. Os serviços prestados às famílias somam 6.477 empresas, enquanto transportes, serviços auxiliares e correio reúnem 3.912. 

A parte destinada a salários, retiradas e outras remunerações também é expressiva. Em 2024, as empresas do setor desembolsaram R$ 5,6 bilhões no Estado. Os serviços profissionais e administrativos lideraram esse indicador, com R$ 1,9 bilhão seguidos pelos transportes, com R$ 1,4 bilhão. 

Apesar dos resultados o IBGE alerta que os número de 2024 não devem ser comparados diretamente com os anos anteriores sem considerar uma mudança metodológica na pesquisa.

 

Loterias

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 891, quarta-feira (26/08): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

27/08/2026 08h42

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Confira o rateio da Super Sete

Confira o rateio da Super Sete Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 891 da Super Sete na noite desta quarta-feira, 26 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6,3 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 17.398,53)
  • 5 acertos - 73 apostas ganhadoras, (R$ 1.021,43)
  • 4 acertos - 1.097 apostas ganhadoras, (R$ 67,97)
  • 3 acertos - 10.520 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 891 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 1
  • Coluna 2: 9
  • Coluna 3: 2
  • Coluna 4: 5
  • Coluna 5: 1
  • Coluna 6: 4
  • Coluna 7: 1

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 892

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 28 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 892. O valor da premiação está estimado em R$ 6,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

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Loterias

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2998, quarta-feira (26/08): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

27/08/2026 08h39

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Confira o resultado da Dupla-Sena

Confira o resultado da Dupla-Sena Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3001 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 26 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2,2 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos  - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 6 apostas ganhadoras (R$ 7.303,97)
  • 4 acertos - 489 apostas ganhadoras (R$ 102,42)
  • 3 acertos - 8.914 apostas ganhadoras (R$ 2,80)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 8 apostas ganhadoras (R$ 4.930,18)
  • 4 acertos - 312 apostas ganhadoras (R$ 160,52)
  • 3 acertos - 6.789 apostas ganhadoras (R$ 3,68)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 3001 são:

Primeiro sorteio

  • 22 - 08 - 10 - 43 - 05 - 48

Segundo sorteio

  • 22 - 27 - 42 - 45 - 30 - 31 

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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