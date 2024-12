Com lei contra murta, outra gigante da citricultura chega a MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O governador Eduardo Riedel participou de uma reunião, na tarde desta terça-feira (17), com representantes da empresa Citrosuco, uma das maiores do mundo na área de suco de laranja. O 'azeitamento' com a gigante do citros ocorre 13 dias após a concessão do benefício fiscal para produtores de citrocultura.

Ainda, o endurecimento da lei que proíbe a comercialização e plantio a murta, que é uma planta hospedeira do psilídeo-dos-citros - inseto que se alimenta da seiva das plantas cítricas e transmite a bactéria causadora do greening -, o Estado despontou para se tornar o "vale dos citros".

O benefício fisca foi concedido por meio de decreto aos produtores do setor como forma de incentivo que visa a expansão da atividade agrícola de plantar e cultivar frutas cítricas.

Segundo o governo, esse decreto chega para incentivar a implantação e expansão da atividade agrícola no Estado, do qual seu desenvolvimento está associado ao "clima, bom ambiente de produção e uma legislação rígida, com 'tolerância zero' a doença de greening, que vem devastando plantações e pomares no mundo todo".

Como bem acompanhou o Correio do Estado após fenômeno da celulose, citricultura é a "bola da vez" em Mato Grosso do Sul.

Gigante Mundial

A empresa, que possui polos em São Paulo e Minas Gerais, será a próxima a abrir uma unidade em Mato Grosso do Sul. Riedel esteve com responsáveis comerciais da Citrosuco, que, em 2023, tinha projeção de faturamento de R$ 5 bilhões.

A sede do grupo fica em Matão, no interior de São Paulo, e a empresa é controlada pelos grupos Fischer (Citrosuco) e Votorantim (Citrovita), uma fusão que resultou na maior empresa de processamento de suco do mercado mundial.

“O Brasil responde por 75% do total de suco de laranja do mundo. E são duas grandes indústrias, a Citrosuco e a Cutrale, grandes exportadores que dominam o mercado mundial. A Citrosuco veio ao Mato Grosso do Sul porque precisa expandir sua área de produção de laranja, assim como a Cutrale está fazendo”, explicou o secretário Jaime Verruck (Semadesc).

Fotos: Bruno Rezende

Condições Favoráveis

Além de ter ajustado a questão da proteção dos produtores de citros, o secretário destacou que o Estado possui perfil para atrair empresas do ramo justamente pelo espírito empreendedor e ambiente de negócios favorável.

“Outra questão é que eles precisam de disponibilidade de água. Então, aqui também encontram um sistema de outorga claro e adequado. Além disso, com a questão da infraestrutura, conforme os empreendimentos são realizados, nós temos um fundo para tratar exatamente desse ponto. O governador destacou ainda a questão da mão de obra: nós estamos numa situação de pleno emprego, mas temos um programa de qualificação adequado”, disse Verruck.

Novo Polo

Inicialmente, a previsão é de que o empreendimento seja instalado na Costa Leste, entre Campo Grande, Três Lagoas e Paranaíba.

O governo do Estado reforçou que tem feito o “dever de casa”, oferecendo condições favoráveis para maiores investimentos no setor. Foram trabalhadas questões como:

Infraestrutura;

Logística;

Escoamento da produção;

Mediação na questão energética.



“As pessoas sempre perguntam se vai ter indústria. Sim, na hora em que tivermos acima de 32 milhões de hectares de laranja, vai ter. Nós entendemos que o processo da industrialização é natural. Neste momento, precisamos ainda ampliar a nossa base de produção de laranja e verificar a base produtiva”, afirmou o secretário da Semadesc.

** Colaborou Felipe Machado, Súzan Benites e Evelyn Thamiris

