Com salários de até R$ 7,1 mil, Prefeitura de Angélica abre concurso

A Prefeitura de Angélica, no estado de Mato Grosso do Sul, divulgou o edital nº 01/2024 para o preenchimento de 90 vagas em cargos efetivos no quadro de servidores públicos. O concurso, organizado pelo Instituto Brasileiro de Ciências em Gestão Pública (IBCGP), oferece oportunidades para candidatos com diferentes níveis de escolaridade, incluindo formação alfabetizada, fundamental, médio, técnico e superior.

Vagas

As 90 vagas estão distribuídas entre várias áreas de atuação, com cargas horárias que variam de 20 a 40 horas semanais. Os salários vão de R$ 1.344,77 a R$ 7.125,40, conforme o cargo e a jornada de trabalho. Confira abaixo a relação de cargos disponíveis:

Ensino Fundamental Incompleto (alfabetizado) Coveiro: 1 vaga (R$ 1.344,77) Cozinheiro: 10 vagas (R$ 1.344,77) Motorista "C": 7 vagas (R$ 2.105,25) Motorista "D": 2 vagas (R$ 2.105,25) Motorista da Secretaria Municipal de Saúde: 8 vagas (R$ 2.105,25) Motorista de Ônibus: 4 vagas (R$ 2.105,25) Operador de Máquinas: 2 vagas (R$ 2.105,25) Cozinheiro – Ipezal: 2 vagas (R$ 1.344,77)

Ensino Fundamental Completo Auxiliar de Saúde Bucal: 1 vaga (R$ 1.503,56)

Ensino Médio/Técnico Completo Técnico em Enfermagem: 4 vagas (R$ 3.325,00) Técnico em Enfermagem – Ipezal: 1 vaga (R$ 3.325,00)

Ensino Superior Completo Auditor Fiscal de Tributos: 1 vaga (R$ 5.113,06) Bioquímico: 1 vaga (R$ 3.562,70) Educador Social: 1 vaga (R$ 3.562,70) Farmacêutico II: 1 vaga (R$ 7.125,40) Farmacêutico II – Ipezal: 1 vaga (R$ 7.125,40) Psicólogo I: 2 vagas (R$ 3.562,70) Psicólogo II: 1 vaga (R$ 7.125,40)



Inscrições

As inscrições para o concurso poderão ser realizadas até o dia 17 de outubro, exclusivamente pelo site do IBCGP. As taxas de inscrição variam de acordo com o nível de escolaridade do cargo escolhido:

Nível fundamental: R$ 80,00

Nível médio/técnico: R$ 120,00

Nível superior: R$ 180,00

Etapas do concurso

O processo seletivo inclui até três etapas, conforme o cargo:

Prova objetiva de múltipla escolha: obrigatória para todos os cargos e eliminatória. Prova de títulos: exclusiva para cargos de nível superior, de caráter classificatório. Prova prática: destinada a cargos como Motorista e Operador de Máquinas.

As provas objetivas estão previstas para os dias 19 e 20 de outubro, conforme o cargo. O conteúdo programático e os critérios de avaliação podem ser consultados no edital completo.

