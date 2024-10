Comércio varejista de MS registra a maior queda de vendas do ano

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

As vendas do comércio varejista em Mato Grosso do Sul acenderam um alerta nesta quinta-feira (10), após dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostrarem uma queda de 1,1% em agosto deste ano. Em relação ao mesmo período do ano passado, as vendas também apresentaram um ponto de atenção, caindo para 8,9%, sendo um dos piores resultados do país.

A queda nas vendas acende um ponto de atenção, após o mês de julho registrar uma diminuição de 2,9% no comércio. No acumulado deste ano, a queda chegou a 7,3%, e nos últimos 12 meses, ficou em 5,3%."

Ainda de acordo com o IBGE, no comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças, material de construção, e atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo, o volume de vendas caiu 4,5% na série com ajuste sazonal. A média móvel trimestral variou -1,4%.

Na série sem ajuste sazonal, o varejo ampliado recuou 8,9%, com queda tanto no acumulado do ano (-0,9%) em relação ao mesmo período de 2023, quanto no acumulado de 12 meses (-5,1%).

Números de vendas nacionais

Em agosto deste ano, a variação de vendas no comércio varejista recuou 0,3% em comparação ao mês de julho, na série com ajuste sazonal.

Os dados indicam que a queda nas vendas predominou com resultados negativos, atingindo 17 das 27 Unidades da Federação, com destaque para Minas Gerais (-2,4%), Tocantins (-2,0%) e Rondônia (-1,8%). Por outro lado, seis das 17 Unidades da Federação apresentaram resultados positivos, com destaque para Roraima (2,2%), Ceará (2,1%) e Bahia (1,3%).

No comércio varejista ampliado, a queda nas vendas foi de -0,8% em 16 capitais do país, com destaque para Mato Grosso do Sul (-4,5%), Minas Gerais (-2,9%) e Acre (-2,5%). Por outro lado, nove das 27 Unidades da Federação apresentaram resultados positivos, com destaque para Rio Grande do Sul (1,9%), Rio Grande do Norte (1,3%) e Roraima (1,3%). Amapá e Distrito Federal registraram estabilidade (0,0%) na passagem de julho para agosto.

Assine o Correio do Estado