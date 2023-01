Comparação de criptomoedas: escolha a moeda certa para você

Economia

Estas são algumas das possibilidades que este novo sistema e o uso de criptomoedas traz ao mundo e conecta diferentes nações bem afastadas umas das outras

Em Lagos, a capital comercial da Nigéria, um programador de software cobra de seu cliente em Londres e é pago em bitcoin, evitando um sistema bancário caro e a baixa taxa de câmbio oficial da moeda Naira.

Em São Paulo, Brasil, um dentista coloca suas economias mensais em um fundo negociado em bolsa, investindo em criptomoedas na eToro, por exemplo, que é uma das principais plataformas de negociação a nível global mas, que além disso, permite analisar, comparar e perceber como funciona cada criptomoeda e ainda disponibiliza ferramentas que ajudam os investidores e utilizadores para usarem diferentes estratégias num mercado recente e bastante volátil.

Muitas pessoas e empresas no Vietnã investem, negociam e transacionam em bitcoin e outras criptomoedas, tanto que a nação do sudeste asiático tem a maior taxa de adoção de criptografia do mundo.

Estas são algumas das possibilidades que este novo sistema e o uso de criptomoedas traz ao mundo e conecta diferentes nações bem afastadas umas das outras.

No entanto, apesar de algumas reservas por parte de alguns países por se tratar de um ativo novo e sem uma entidade reguladora (que foi o principal propósito da criação de criptomoedas), podemos assistir a uma disseminação do uso de criptomoedas a começar mais nas economias em desenvolvimento e chegando rápida e posteriormente a todo o mundo.

Kim Grauer, diretor de pesquisa da Chainalysis, empresa de dados líder no setor, justifica o surgimento Vietnã em primeiro lugar na adoção de criptografia em todo o mundo - um dos 19 mercados emergentes e de fronteira entre os 20 principais, com apenas os EUA entre as economias avançadas aparecendo em oitavo lugar em 2021. “É muito impressionante este ano, [a adoção] é uma história de mercados emergentes e de fronteira”, acrescenta Grauer.

No início de setembro, a pequena nação centro-americana de El Salvador, população de 6,4 milhões, tornou-se a primeira no mundo a oferecer bitcoin como moeda legal, o que significa que comerciantes, de revendedores de automóveis a cafeterias serão obrigados a aceitá-lo como pagamento.

O projeto enfrenta o ceticismo do FMI, entre outros. Mas a maioria considera isso inovador.

Escreva a legenda aqui

Uma alternativa para moedas fracas

Os mercados emergentes são um terreno fértil para criptomoedas, muitas vezes porque as suas próprias não estão cumprindo seu papel.

Como reserva de valor, meio de troca e unidade de conta, as moedas nacionais de alguns países em desenvolvimento muitas vezes ficam aquém.

Inflação e taxas de câmbio imprevisíveis, sistemas bancários desajeitados e caros, restrições financeiras e incerteza regulatória, especialmente a existência ou ameaça de controles de capital, todos minam seu apelo.

A Nigéria, o país mais populoso da África, é um exemplo disso.

Sua população precisa enfrentar diariamente o alto desemprego, os caprichos das trocas de moeda do mercado negro e dos controles de capital.

Como o preço do petróleo, principal produto de exportação do país, caiu em 2020 e reduziu ainda mais a oferta de dólares, muitas empresas não conseguiram pagar a fornecedores e credores estrangeiros, quase levando ao default de uma usina elétrica apoiada pelo Banco Mundial que fornece um décimo da Eletricidade da Nigéria.

Para pessoas que enviam ou recebem remessas ou cobram clientes, a falta de dólares é uma dor de cabeça constante.

Em países como a Venezuela e o Brasil, o custo e a burocracia dos sistemas financeiros significa que muitas pessoas se sentem mais confortáveis para experimentar e alternar entre diferentes criptomoedas. Para essas transações, também preferem a eToro.

“Nós pensamos que as pessoas adotariam uma criptomoeda e essa seria a principal, e o que descobrimos em vez disso é que eles usam diferentes criptomoedas para finalidades diferentes”, disse Ryan Taylor, CEO do Dash Core Group, uma rede de criptomoedas que entrou pela primeira vez na Venezuela em 2016. Moedas como o Dash são mais usadas para compras menores, bitcoin para maiores por causa das taxas mais altas e litecoin para coisas como pagar contas de satélite, diz ele.

As grandes bolsas, como Binance e Coinbase, ainda dominam os serviços de criptografia em todo o mundo em desenvolvimento. Na América Latina, Ásia Central e do Sul e África, mais de 80 por cento das criptomoedas, por valor enviado a essas regiões, se movem por meio de bolsas.

A Binance enviou mais de US $ 14 bilhões em criptografia para a Europa Oriental no ano até junho de 2020, respondendo por 20 por cento de todos os fundos enviados pela bolsa globalmente.

Foi também a troca preferida na América Latina, enviando mais de US $ 3 bilhões em criptografia para a região no mesmo período.

Também oferece uma alternativa às remessas tradicionais, uma tábua de salvação crucial para muitas economias em desenvolvimento. Transferir dinheiro entre fronteiras por meio de canais tradicionais como a Western Union pode ser proibitivamente caro.

Pinterest

Mais investimento convencional

Assim como acontece com seus pares nas economias avançadas, há muito fervor especulativo em partes do mundo em desenvolvimento sobre bitcoin - especialmente em países de renda média.

No entanto, o investimento em criptografia já fez mais incursões na corrente principal de investimento em mercados emergentes do que em mercados avançados.

O Brasil é o país líder na América Latina em número de usuários de criptomoedas, com 10,4 milhões de pessoas, de acordo com a análise da TripleA, fornecedora de soluções de criptografia de pagamento com sede em Cingapura.

A popularidade crescente da Criptomoeda no Brasil é demonstrada pelas bolsas locais, cujos volumes de transações totais aumentaram sete vezes no final de agosto em comparação com 2020.

“No Brasil, quase todas as atividades estão relacionadas a investimentos e negociações”, diz Daniel Cunha, executivo da área de criptografia brasileira. “[Mas] na Argentina, as moedas estáveis têm uma presença muito importante como estratégia de defesa [contra a variação] do valor da moeda. No México, o uso de criptografia para remessas representa uma parte muito grande do mercado.”

Para alguns entusiastas das novas moedas, a disseminação da criptografia é o primeiro estágio do próximo grande salto, à medida que os usuários se acostumam a confiar na chamada tecnologia de razão distribuída (DLT), da qual o blockchain - a espinha dorsal da criptografia - pode ser a nova internet.

Confira o ranking dos países que mais utilizam criptomoedas no mundo

País Pontuação Classificação geral Vietnã 1.00 1 Índia 0.37 2 Paquistão 0.36 3 Ucrânia 0.29 4 Quênia 0.28 5 Nigéria 0.26 6 Venezuela 0.25 7 Estados Unidos 0.22 8 Togo 0.19 9 Argentina 0.19 10 Colômbia 0.19 11 Tailândia 0.17 12 China 0.16 13 Brasil 0.16 14 Filipinas 0.16 15 África do Sul 0.14 16 Gana 0.14 17 Rússia 0.14 18



Fonte: Chainalysis