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Obra Bilionária

Concessionária desiste de embargar ferrovia da Arauco

Após anuência da Agems, a Way-112 desistiu de ação contra ferrovia da multinacional que conectará a fábrica à Malha Norte

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

30/07/2026 - 08h00
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A concessionária Way-112, que administra a rodovia MS-112, desistiu da ação judicial que ajuizou contra a Arauco para barrar a construção da ferrovia que vai ligar a megafábrica da multinacional chilena à ferrovia Malha Norte, no município de Inocência.

A concessionária alega que a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agems) – órgão que regula as concessões estaduais – concordou com a implantação do viaduto ferroviário sobre a MS-112.

“Desta forma, restou regularizada a situação que deu origem à ação, desaparecendo o interesse processual”, argumentaram os advogados da Way-112. O pedido feito pela concessionária já foi aceito pela Vara Única de Inocência, e o processo transitou em julgado.

Antes da desistência da Way-112, porém, o embate entre a concessionária e a gigante da celulose ficou exposto.

Na petição inicial, ajuizada em abril, a empresa que administra a MS-112 e outras rodovias no nordeste de Mato Grosso do Sul, região conhecida como Vale da Celulose, tentou barrar a construção do ramal ferroviário, obra bilionária custeada pela multinacional chilena, sob a acusação de esbulho possessório.

A falta de anuência da Agems era o principal argumento levantado pela Way-112.

Após a exposição do embate entre as duas empresas pela imprensa, em matéria publicada em primeira mão pelo Correio do Estado, a reportagem apurou que houve uma articulação de bastidores para que a Way desistisse da ação.

Isso porque, nas comunicações entre as duas empresas, a Arauco, detentora de concessão federal, sustentou que não precisava de anuência da Way-112 tampouco da agência reguladora estadual.

“Entendemos que a situação não se enquadra nas hipóteses típicas de cobrança pela ocupação de faixa de domínio”, afirmou a Arauco em documento enviado à Way-112, que insiste em cobrar da gigante da celulose pelo uso de sua faixa de domínio para a construção de um viaduto.

ATRITO

O motivo do atrito entre a Way-112 e a gigante da celulose foi uma disputa possessória. A concessionária da rodovia que liga a fábrica da Arauco à cidade de Inocência acusou a multinacional chilena de esbulho possessório pela invasão da faixa de domínio e pediu, na Justiça, a reintegração de posse da área, além do desfazimento das obras do viaduto da ferrovia sobre a rodovia concedida pelo governo de Mato Grosso do Sul.

A Way-112 alega que não houve autorização da empresa, detentora da faixa de domínio – e que cobra pelo seu uso – para a execução das obras da ferrovia da Arauco, realizadas pela Construcap, uma das maiores empreiteiras do Brasil, responsável, no Estado, pela ampliação do terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Campo Grande e que, ainda neste ano, deve assumir a gestão do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS).

A Arauco está investindo R$ 2,8 bilhões na ferrovia de 47 quilômetros que ligará a futura fábrica da gigante da celulose à Malha Norte, em Inocência.

Na megafábrica que está sendo construída no município, o investimento é ainda maior: US$ 4,6 bilhões na planta, que será a maior processadora de celulose do mundo, com capacidade para produzir 3,5 milhões de toneladas por ano.

CAUTELA

O juiz Edimilson Barbosa Ávila, em decisão interlocutória proferida no dia 11 de junho, optou pela cautela. Apesar da urgência alegada pela concessionária, o magistrado decidiu postergar a análise do pedido de liminar para depois da manifestação da Arauco, respeitando o princípio do contraditório.

O magistrado registrou em seu despacho: “No mais, quanto ao pleito de concessão da liminar, sua análise é mais adequada após o contraditório (postergo)”.

Além disso, determinou que a Agems fosse intimada para prestar informações no prazo de 15 dias, já que a questão central da disputa envolve a interpretação das normas regulatórias da agência estadual.

No dia 14, a Way-112 protocolou sua desistência no processo ao anexar a anuência da Agems, assinada por seu presidente, Carlos Alberto de Assis, na mesma data.

LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1258, quarta-feira (29/07): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

30/07/2026 08h17

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Confira o rateio da Dia de Sorte

Confira o rateio da Dia de Sorte Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1258 da Dia de Sorte na noite desta quarta-feira, 29 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 300 mil.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 20 apostas ganhadoras (R$ 2.634,87)
  • 5 acertos - 708 apostas ganhadoras (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 8.592 apostas ganhadoras (R$ 5,00)

Mês da Sorte

  • Julho - 29.270 apostas ganhadoras (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1258 são:

  • 14 - 27 - 23 - 01 - 12 - 26 - 06
  • Mês da sorte: 07 - Julho

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1259

Como a Dia de Sorte tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 30 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 1259. O valor da premiação está estimado em R$ 400 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2989, quarta-feira (29/07): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

30/07/2026 08h16

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Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2989 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 29 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 150 mil.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 6 apostas ganhadoras (R$ 4.835,44)
  • 4 acertos - 321 apostas ganhadoras (R$ 103,29)
  • 3 acertos - 5.941 apostas ganhadoras (R$ 2,79)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 11 apostas ganhadoras (R$ 2.373,76)
  • 4 acertos - 344 apostas ganhadoras (R$ 96,38)
  • 3 acertos - 6.273 apostas ganhadoras (R$ 2,64)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2989 são:

Primeiro sorteio

  • 13 - 22 - 44 - 36 - 46 - 47

Segundo sorteio

  • 08 - 44 - 19 - 21 - 04 - 06

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2990

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 31 de julho, a partir das 21 horas, pelo concurso 2990. O valor da premiação está estimado em R$ 270 mil.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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