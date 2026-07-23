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Seguro negado por "doença preexistente": A nova lei mudou as regras do jogo

Leandro Amaral Provenzano (OAB/MS 13.035), sócio do escritório Provenzano Advogados

Leandro Provenzano

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23/07/2026 - 00h03
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A cena se repete em todo o país: a família perde um ente querido, aciona o seguro de vida e recebe uma resposta fria da seguradora - "sinistro negado por doença preexistente". Ou seja, a seguradora alega que o segurado já estava doente quando contratou a apólice e, por isso, se recusa a pagar a indenização. O que muita gente não sabe é que, na maioria dos casos, essa negativa é indevida.

Desde dezembro de 2025 está em vigor a Lei nº 15.040/2024, o novo marco legal dos seguros no Brasil. Ela trouxe regras claras sobre um dos temas que mais geram conflito entre segurados e seguradoras: a doença preexistente. E essas regras, em boa medida, favorecem o consumidor de boa-fé.

Antes da nova lei, o assunto já era pacificado pela Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça: “a recusa de cobertura sob alegação de doença preexistente é ilícita se a seguradora não exigiu exames médicos antes da contratação, nem provou má-fé do segurado”. Em outras palavras, a seguradora que aceita o cliente sem qualquer avaliação de saúde - e recebe as mensalidades normalmente - não pode, anos depois, "descobrir" uma doença antiga para não pagar. Quem não avaliou o risco na entrada arca com as consequências na saída.

Provenzano

Está pagando 27,5% de IR na Fonte? Saiba como pagar menos imposto dentro da lei

Leandro Amaral Provenzano (OAB/MS 13.035), sócio do escritório Provenzano Advogados

16/07/2026 00h03

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Leandro Provenzano

Leandro Provenzano Foto: Montagem / Correio do Estado

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Você é empregado, autônomo ou servidor público e sua renda mensal te coloca na faixa de 27,5% do Imposto de Renda? Se a resposta for sim, você provavelmente está pagando mais imposto do que precisaria. Existe uma estratégia simples, legal e pouco explorada: destinar 12% da renda bruta anual a um plano de previdência privada na modalidade PGBL.

Explico a seguir como funciona, por que costuma valer a pena e quando ela não é a melhor escolha.
Diferente do VGBL, o regime de previdência privada PGBL permite abater os aportes feitos ao longo do ano da base de cálculo do Imposto de Renda. Para isso, porém, você precisa entregar a declaração no modelo completo e contribuir para a previdência oficial, RPPS (Regime Próprio de Previdência Social), no caso dos servidores públicos ou INSS. O limite de dedução é de 12% da renda bruta anual tributável.

Na prática, imagine um servidor com renda tributável de 120 mil reais por ano, na faixa de 27,5%. Se ele aportar R$ 14.400,00 (os 12%) em um PGBL, esse valor sai da base de cálculo do imposto naquele ano.

Portanto, os 27,5% irão incidir “apenas” sobre R$ 105.600,00, e não mais sobre os 120 mil reais, o que representa um ganho real de R$ 3.960,00, além do valor investido (R$ 14.400,00), cujos rendimentos no longo prazo tendem a somar um valor significativo para o investidor.

No resgate, o Imposto de Renda incide sobre o valor total do PGBL, aportes e rendimentos, e não apenas sobre o lucro. Então por que vale a pena pagar 10% sobre tudo, se a economia inicial foi de 27,5% sobre uma parte?

A resposta está no que acontece durante os 10 anos de “espera”. Sem o PGBL, o servidor pagaria 27,5% de imposto sobre aquele dinheiro logo no início e investiria apenas o que sobrasse. Com o PGBL, ele investe o valor cheio, sem desconto, e o imposto só é cobrado no futuro, a uma alíquota bem menor. Esse efeito de diferimento fiscal faz o dinheiro render sobre uma base maior durante todo o período. Por isso, mesmo pagando 10% sobre o total no resgate, o resultado costuma ser mais vantajoso do que investir fora da previdência.

E se for preciso resgatar antes dos 10 anos?

A tabela regressiva do PGBL reduz a alíquota a cada dois anos, contados a partir da data de cada aporte:

  • até 2 anos: 35%
  • de 2 a 4 anos: 30%
  • de 4 a 6 anos: 25%
  • de 6 a 8 anos: 20%
  • de 8 a 10 anos: 15%
  • acima de 10 anos: 10%

Vale lembrar que, desde a Lei nº 14.803/2024, não é mais preciso escolher entre a tabela regressiva e a progressiva no momento da contratação: essa decisão pode ser tomada até o primeiro resgate, o que dá mais liberdade para planejar o momento certo de sacar o benefício.

Além do benefício tributário, o PGBL e o VGBL têm outra vantagem pouco conhecida: em caso de falecimento do titular, os valores vão diretamente aos beneficiários indicados, sem passar pelo inventário. Isso agiliza o acesso da família ao dinheiro, que muitas vezes leva anos para ser liberado em um inventário judicial.

Em dezembro de 2025, o STF decidiu, no Tema 1.214, que também não incide ITCMD (o imposto sobre herança) nessa transmissão, entendimento já incorporado à Lei Complementar nº 227/2026. Ainda assim, é recomendável que o valor destinado à previdência seja proporcional ao patrimônio total, para não gerar disputa entre herdeiros por suposta violação da legítima.

Dentro do PGBL e do VGBL, o dinheiro pode ser aplicado em fundos com perfis bem diferentes: renda fixa, multimercado, ações, fundos imobiliários (FIIs) e ETFs, entre outros. O investidor pode migrar entre esses perfis conforme sua fase de vida, sem sair do plano e sem pagar Imposto de Renda na troca.

Já o VGBL não permite dedução no Imposto de Renda, mas no resgate o imposto incide só sobre o rendimento, preservando o capital aportado. Por isso, costuma ser mais indicado para quem faz a declaração simplificada, para autônomos e profissionais liberais que não contribuem para RPPS ou INSS, e para quem já aportou os 12% no PGBL e quer continuar investindo além desse limite.

Se você é trabalhador celetista, ou servidor público, está na faixa de 27,5% do Imposto de Renda e nunca parou para calcular quanto poderia economizar, ou proteger para sua família, com uma previdência privada bem planejada, esse é o momento de conversar com quem entende do assunto e trabalha com os direitos dos servidores públicos.

Leandro Amaral Provenzano (OAB/MS 13.035), sócio do escritório Provenzano Advogados

Juliane Penteado

Auxílio-acidente: como funciona o benefício do INSS, quem tem direito e o que mudou em 2026

15/07/2026 00h03

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Juliane Penteado

Juliane Penteado

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O auxílio-acidente é um benefício previdenciário pago pelo INSS ao trabalhador que sofreu um acidente e ficou com sequelas permanentes que reduziram sua capacidade para exercer a atividade que desempenhava habitualmente.

Diferentemente do auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), o auxílio-acidente possui natureza indenizatória. Isso significa que o segurado pode continuar trabalhando e recebendo seu salário normalmente enquanto também recebe o benefício do INSS.

Previsto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, o auxílio-acidente representa uma importante proteção social ao trabalhador que, embora permaneça apto ao exercício de sua profissão, passa a desempenhá-la com maior dificuldade, esforço ou limitação em razão das sequelas deixadas pelo acidente.

Com a publicação da Portaria Conjunta MPS/INSS nº 15/2026, o procedimento administrativo para concessão do benefício passou por importantes alterações, tornando ainda mais relevante a qualidade da documentação médica apresentada pelo segurado.

O que é o auxílio-acidente?

O auxílio-acidente é uma indenização mensal paga ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de um acidente de qualquer natureza, permanece com sequelas permanentes que reduzam sua capacidade para o trabalho que exercia habitualmente.

A Lei nº 8.213/91 dispõe:

"O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

Trata-se de um benefício indenizatório, ou seja, ele não substitui o salário do trabalhador, mas busca compensar a perda parcial de sua capacidade laboral.

O acidente precisa ser de trabalho?

Não.

O auxílio-acidente pode decorrer de acidente de qualquer natureza, não sendo necessário que tenha ocorrido durante a jornada de trabalho.

Podem gerar direito ao benefício, por exemplo:

  •  acidentes domésticos;
  •  acidentes de trânsito;
  •  acidentes esportivos;
  •  acidentes ocorridos em atividades de lazer;
  •  doenças ocupacionais;
  •  doenças relacionadas ao trabalho.

O aspecto mais importante não é o local onde ocorreu o acidente, mas a existência de sequelas permanentes que reduzam a capacidade para a atividade habitualmente exercida.

Quem tem direito ao auxílio-acidente?

Têm direito ao benefício os segurados do INSS que:

  •  sofreram acidente de qualquer natureza ou desenvolveram doença ocupacional;
  •  ficaram com sequela permanente;
  •  tiveram redução da capacidade para o trabalho habitual;
  •  possuíam qualidade de segurado na data do acidente.

Quais categorias podem receber?

Segundo a Lei nº 8.213/91, podem receber auxílio-acidente:

  •  empregado com carteira assinada;
  •  empregado doméstico;
  •  trabalhador avulso;
  •  segurado especial.

Quem não possui direito?

Em regra, não possuem direito:

  •  contribuintes individuais (autônomos);
  •  segurados facultativos.

Quais são os requisitos?

Para a concessão do benefício é necessário comprovar:

  • Qualidade de segurado

O trabalhador deve estar contribuindo para o INSS ou dentro do período de graça quando ocorreu o acidente.

  • Acidente ou doença

O evento pode decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho.

  • Consolidação das lesões

O tratamento deve estar encerrado, restando apenas as sequelas permanentes.

  • Sequela permanente

É indispensável que exista limitação definitiva decorrente do acidente.

  • Redução da capacidade para o trabalho habitual

A sequela deve diminuir a capacidade para a atividade normalmente exercida pelo trabalhador.

Não é necessária incapacidade total para o trabalho.

A redução da capacidade precisa ser grave?

Não.

Essa foi uma importante discussão durante muitos anos, encerrada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 416.

O STJ firmou o entendimento de que mesmo uma redução mínima da capacidade laboral pode gerar direito ao auxílio-acidente, desde que exista sequela permanente relacionada ao acidente e que essa limitação repercuta na atividade habitualmente exercida pelo segurado.

Assim, o INSS não pode negar o benefício apenas porque considera pequena a limitação física.

O auxílio-acidente exige carência?

Não.

O artigo 26, inciso I, da Lei nº 8.213/91 dispensa o cumprimento de carência.

Isso significa que não há número mínimo de contribuições para a concessão do benefício, desde que o trabalhador possua qualidade de segurado na data do acidente.

Qual é o valor do benefício?

O auxílio-acidente corresponde a 50% do salário de benefício.

Após a Reforma da Previdência, o cálculo considera a média dos salários de contribuição do segurado, observadas as regras atualmente vigentes.

Exemplo:

Se o salário de benefício for de R$ 3.000,00, o auxílio-acidente será de R$ 1.500,00 mensais.

  • O segurado pode continuar trabalhando?

Sim.

Como possui natureza indenizatória, o auxílio-acidente pode ser recebido juntamente com:

  •  salário;
  •  remuneração de novo emprego;
  •  exercício de outra atividade profissional.

O benefício não impede o exercício de atividade remunerada.

  • O auxílio-acidente pode ser acumulado com aposentadoria?

Não.

A legislação proíbe a acumulação do auxílio-acidente com aposentadoria concedida pelo Regime Geral de Previdência Social.

Assim, quando o segurado se aposenta, o pagamento do benefício é encerrado.

Quando começa o pagamento?

Quando o segurado recebeu anteriormente auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte à cessação desse benefício.

Esse entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 862, conferindo maior segurança jurídica aos segurados.

O auxílio-acidente pode ser concedido mesmo sem afastamento pelo INSS?

Sim.

Muitas pessoas acreditam que somente quem recebeu auxílio-doença pode ter direito ao auxílio-acidente.

Isso não é verdade.

O afastamento anterior não constitui requisito previsto na Lei nº 8.213/91.

É possível que o trabalhador continue exercendo normalmente suas atividades após o acidente e, ainda assim, tenha direito ao auxílio-acidente, desde que fique comprovada a redução permanente de sua capacidade para o trabalho habitual.

O que mudou em 2026?

A principal novidade foi trazida pela Portaria Conjunta MPS/INSS nº 15/2026, que modificou o procedimento administrativo para análise do benefício.

A portaria não alterou os requisitos legais do auxílio-acidente, mas tornou mais rigorosa a forma de análise dos pedidos.

Antes da eventual realização da perícia médica presencial, a Perícia Médica Federal passou a realizar uma análise documental obrigatória.

Assim, a documentação médica apresentada pelo segurado ganhou papel ainda mais relevante.

Caso os documentos sejam insuficientes para demonstrar a existência do acidente, da sequela permanente ou da redução da capacidade laboral, o pedido poderá ser indeferido ainda na fase inicial da análise administrativa.

Como funciona o novo procedimento?

Em regra, o processo administrativo segue as seguintes etapas:

  1. protocolo do requerimento;
  2. análise documental pela Perícia Médica Federal;
  3. verificação da suficiência das provas apresentadas;
  4. realização de perícia médica presencial, quando necessária;
  5. decisão administrativa.

Quais documentos devem ser apresentados?

É recomendável apresentar desde o início:

  •  RG e CPF;
  •  carteira de trabalho;
  •  laudos médicos;
  •  exames;
  •  prontuários;
  •  relatórios médicos;
  •  Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), quando houver;
  •  boletim de ocorrência, quando aplicável;
  •  documentos que comprovem o acidente;
  •  documentos que demonstrem a sequela permanente.

Após a Portaria nº 15/2026, os relatórios médicos devem conter, preferencialmente:

  •  identificação do paciente;
  •  identificação e registro profissional do médico;
  •  data de emissão;
  •  diagnóstico;
  •  descrição detalhada das sequelas;
  •  informação sobre o acidente;
  •  consolidação das lesões;
  •  demonstração da redução da capacidade para o trabalho habitual;
  •  assinatura do profissional.

Quanto mais completo o relatório médico, maiores são as chances de reconhecimento do benefício ainda na esfera administrativa.

A perícia médica continua sendo obrigatória?

Na maioria dos casos, sim.

Contudo, atualmente existe uma etapa anterior obrigatória: a análise documental realizada pela Perícia Médica Federal.

Somente após essa análise será definido se há necessidade de perícia presencial ou se já existem elementos suficientes para o julgamento administrativo.

A importância da prova médica

Nos pedidos de auxílio-acidente, a prova médica é um dos elementos mais importantes do processo.

Não basta apresentar um laudo contendo apenas o diagnóstico.

É essencial que o relatório explique:

  •  qual foi o acidente;
  •  quais sequelas permaneceram;
  •  se essas sequelas são permanentes;
  •  quais movimentos ou funções foram comprometidos;
  •  de que maneira a limitação interfere na profissão exercida pelo segurado.

Além disso, a perícia deve analisar a atividade habitualmente exercida pelo trabalhador.

Uma mesma limitação pode ter impactos completamente diferentes conforme a profissão desempenhada.

Por exemplo, uma redução dos movimentos de um dedo pode ter pouca repercussão para quem exerce atividade administrativa, mas representar importante limitação para um pedreiro, mecânico, cirurgião-dentista, músico ou marceneiro.

O que dizem os tribunais?

Os tribunais superiores consolidaram importantes entendimentos sobre o auxílio-acidente.

Além dos Temas 416 e 862 do STJ, a jurisprudência reforça que o benefício possui finalidade protetiva e indenizatória.

Seu objetivo não é compensar apenas grandes incapacidades, mas também indenizar o trabalhador que passa a exercer sua profissão com maior esforço, menor rendimento ou limitações permanentes decorrentes do acidente.

Essa interpretação prestigia os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção social e da efetividade da Previdência Social.

O direito prescreve?

O direito de requerer o auxílio-acidente não prescreve.

Entretanto, aplica-se a prescrição quinquenal prevista no artigo 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

Isso significa que o segurado poderá requerer o benefício a qualquer tempo, mas somente terá direito ao recebimento das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao requerimento administrativo ou ao ajuizamento da ação judicial.

O que fazer se o INSS negar o benefício?

Caso o pedido seja indeferido, o segurado poderá apresentar recurso administrativo ou buscar o reconhecimento do direito perante o Poder Judiciário.

Na Justiça, será realizada perícia por médico nomeado pelo juiz, que avaliará a existência da sequela permanente e sua repercussão sobre a atividade profissional exercida pelo trabalhador.

Em muitos casos, uma prova técnica bem produzida é suficiente para demonstrar a efetiva redução da capacidade laboral e assegurar a concessão do benefício.

Conclusão

O auxílio-acidente é uma importante proteção previdenciária destinada ao trabalhador que sofreu um acidente e permaneceu com sequelas permanentes que reduziram sua capacidade para o trabalho habitual.

A legislação, aliada aos entendimentos consolidados do Superior Tribunal de Justiça, assegura que até mesmo reduções mínimas da capacidade laboral podem gerar direito ao benefício, desde que haja repercussão na atividade exercida pelo segurado.

Com as mudanças promovidas pela Portaria Conjunta MPS/INSS nº 15/2026, a qualidade da documentação médica passou a ser decisiva para o reconhecimento administrativo do direito. Por isso, reunir provas médicas completas e buscar orientação jurídica especializada quando necessário pode fazer toda a diferença para garantir a efetiva proteção previdenciária assegurada pela Constituição e pela legislação brasileira.

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