Seguro negado por "doença preexistente": A nova lei mudou as regras do jogo

Juliane Penteado

O auxílio-acidente é um benefício previdenciário pago pelo INSS ao trabalhador que sofreu um acidente e ficou com sequelas permanentes que reduziram sua capacidade para exercer a atividade que desempenhava habitualmente.

Diferentemente do auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), o auxílio-acidente possui natureza indenizatória. Isso significa que o segurado pode continuar trabalhando e recebendo seu salário normalmente enquanto também recebe o benefício do INSS.

Previsto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, o auxílio-acidente representa uma importante proteção social ao trabalhador que, embora permaneça apto ao exercício de sua profissão, passa a desempenhá-la com maior dificuldade, esforço ou limitação em razão das sequelas deixadas pelo acidente.

Com a publicação da Portaria Conjunta MPS/INSS nº 15/2026, o procedimento administrativo para concessão do benefício passou por importantes alterações, tornando ainda mais relevante a qualidade da documentação médica apresentada pelo segurado.

O que é o auxílio-acidente?

O auxílio-acidente é uma indenização mensal paga ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de um acidente de qualquer natureza, permanece com sequelas permanentes que reduzam sua capacidade para o trabalho que exercia habitualmente.

A Lei nº 8.213/91 dispõe:

"O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

Trata-se de um benefício indenizatório, ou seja, ele não substitui o salário do trabalhador, mas busca compensar a perda parcial de sua capacidade laboral.

O acidente precisa ser de trabalho?

Não.

O auxílio-acidente pode decorrer de acidente de qualquer natureza, não sendo necessário que tenha ocorrido durante a jornada de trabalho.

Podem gerar direito ao benefício, por exemplo:

acidentes domésticos;

acidentes de trânsito;

acidentes esportivos;

acidentes ocorridos em atividades de lazer;

doenças ocupacionais;

doenças relacionadas ao trabalho.

O aspecto mais importante não é o local onde ocorreu o acidente, mas a existência de sequelas permanentes que reduzam a capacidade para a atividade habitualmente exercida.

Quem tem direito ao auxílio-acidente?

Têm direito ao benefício os segurados do INSS que:

sofreram acidente de qualquer natureza ou desenvolveram doença ocupacional;

ficaram com sequela permanente;

tiveram redução da capacidade para o trabalho habitual;

possuíam qualidade de segurado na data do acidente.

Quais categorias podem receber?

Segundo a Lei nº 8.213/91, podem receber auxílio-acidente:

empregado com carteira assinada;

empregado doméstico;

trabalhador avulso;

segurado especial.

Quem não possui direito?

Em regra, não possuem direito:

contribuintes individuais (autônomos);

segurados facultativos.

Quais são os requisitos?

Para a concessão do benefício é necessário comprovar:

Qualidade de segurado

O trabalhador deve estar contribuindo para o INSS ou dentro do período de graça quando ocorreu o acidente.

Acidente ou doença

O evento pode decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho.

Consolidação das lesões

O tratamento deve estar encerrado, restando apenas as sequelas permanentes.

Sequela permanente

É indispensável que exista limitação definitiva decorrente do acidente.

Redução da capacidade para o trabalho habitual

A sequela deve diminuir a capacidade para a atividade normalmente exercida pelo trabalhador.

Não é necessária incapacidade total para o trabalho.

A redução da capacidade precisa ser grave?

Não.

Essa foi uma importante discussão durante muitos anos, encerrada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 416.

O STJ firmou o entendimento de que mesmo uma redução mínima da capacidade laboral pode gerar direito ao auxílio-acidente, desde que exista sequela permanente relacionada ao acidente e que essa limitação repercuta na atividade habitualmente exercida pelo segurado.

Assim, o INSS não pode negar o benefício apenas porque considera pequena a limitação física.

O auxílio-acidente exige carência?

Não.

O artigo 26, inciso I, da Lei nº 8.213/91 dispensa o cumprimento de carência.

Isso significa que não há número mínimo de contribuições para a concessão do benefício, desde que o trabalhador possua qualidade de segurado na data do acidente.

Qual é o valor do benefício?

O auxílio-acidente corresponde a 50% do salário de benefício.

Após a Reforma da Previdência, o cálculo considera a média dos salários de contribuição do segurado, observadas as regras atualmente vigentes.

Exemplo:

Se o salário de benefício for de R$ 3.000,00, o auxílio-acidente será de R$ 1.500,00 mensais.

O segurado pode continuar trabalhando?

Sim.

Como possui natureza indenizatória, o auxílio-acidente pode ser recebido juntamente com:

salário;

remuneração de novo emprego;

exercício de outra atividade profissional.

O benefício não impede o exercício de atividade remunerada.

O auxílio-acidente pode ser acumulado com aposentadoria?

Não.

A legislação proíbe a acumulação do auxílio-acidente com aposentadoria concedida pelo Regime Geral de Previdência Social.

Assim, quando o segurado se aposenta, o pagamento do benefício é encerrado.

Quando começa o pagamento?

Quando o segurado recebeu anteriormente auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte à cessação desse benefício.

Esse entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 862, conferindo maior segurança jurídica aos segurados.

O auxílio-acidente pode ser concedido mesmo sem afastamento pelo INSS?

Sim.

Muitas pessoas acreditam que somente quem recebeu auxílio-doença pode ter direito ao auxílio-acidente.

Isso não é verdade.

O afastamento anterior não constitui requisito previsto na Lei nº 8.213/91.

É possível que o trabalhador continue exercendo normalmente suas atividades após o acidente e, ainda assim, tenha direito ao auxílio-acidente, desde que fique comprovada a redução permanente de sua capacidade para o trabalho habitual.

O que mudou em 2026?

A principal novidade foi trazida pela Portaria Conjunta MPS/INSS nº 15/2026, que modificou o procedimento administrativo para análise do benefício.

A portaria não alterou os requisitos legais do auxílio-acidente, mas tornou mais rigorosa a forma de análise dos pedidos.

Antes da eventual realização da perícia médica presencial, a Perícia Médica Federal passou a realizar uma análise documental obrigatória.

Assim, a documentação médica apresentada pelo segurado ganhou papel ainda mais relevante.

Caso os documentos sejam insuficientes para demonstrar a existência do acidente, da sequela permanente ou da redução da capacidade laboral, o pedido poderá ser indeferido ainda na fase inicial da análise administrativa.

Como funciona o novo procedimento?

Em regra, o processo administrativo segue as seguintes etapas:

protocolo do requerimento; análise documental pela Perícia Médica Federal; verificação da suficiência das provas apresentadas; realização de perícia médica presencial, quando necessária; decisão administrativa.

Quais documentos devem ser apresentados?

É recomendável apresentar desde o início:

RG e CPF;

carteira de trabalho;

laudos médicos;

exames;

prontuários;

relatórios médicos;

Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), quando houver;

boletim de ocorrência, quando aplicável;

documentos que comprovem o acidente;

documentos que demonstrem a sequela permanente.

Após a Portaria nº 15/2026, os relatórios médicos devem conter, preferencialmente:

identificação do paciente;

identificação e registro profissional do médico;

data de emissão;

diagnóstico;

descrição detalhada das sequelas;

informação sobre o acidente;

consolidação das lesões;

demonstração da redução da capacidade para o trabalho habitual;

assinatura do profissional.

Quanto mais completo o relatório médico, maiores são as chances de reconhecimento do benefício ainda na esfera administrativa.

A perícia médica continua sendo obrigatória?

Na maioria dos casos, sim.

Contudo, atualmente existe uma etapa anterior obrigatória: a análise documental realizada pela Perícia Médica Federal.

Somente após essa análise será definido se há necessidade de perícia presencial ou se já existem elementos suficientes para o julgamento administrativo.

A importância da prova médica

Nos pedidos de auxílio-acidente, a prova médica é um dos elementos mais importantes do processo.

Não basta apresentar um laudo contendo apenas o diagnóstico.

É essencial que o relatório explique:

qual foi o acidente;

quais sequelas permaneceram;

se essas sequelas são permanentes;

quais movimentos ou funções foram comprometidos;

de que maneira a limitação interfere na profissão exercida pelo segurado.

Além disso, a perícia deve analisar a atividade habitualmente exercida pelo trabalhador.

Uma mesma limitação pode ter impactos completamente diferentes conforme a profissão desempenhada.

Por exemplo, uma redução dos movimentos de um dedo pode ter pouca repercussão para quem exerce atividade administrativa, mas representar importante limitação para um pedreiro, mecânico, cirurgião-dentista, músico ou marceneiro.

O que dizem os tribunais?

Os tribunais superiores consolidaram importantes entendimentos sobre o auxílio-acidente.

Além dos Temas 416 e 862 do STJ, a jurisprudência reforça que o benefício possui finalidade protetiva e indenizatória.

Seu objetivo não é compensar apenas grandes incapacidades, mas também indenizar o trabalhador que passa a exercer sua profissão com maior esforço, menor rendimento ou limitações permanentes decorrentes do acidente.

Essa interpretação prestigia os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção social e da efetividade da Previdência Social.

O direito prescreve?

O direito de requerer o auxílio-acidente não prescreve.

Entretanto, aplica-se a prescrição quinquenal prevista no artigo 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

Isso significa que o segurado poderá requerer o benefício a qualquer tempo, mas somente terá direito ao recebimento das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao requerimento administrativo ou ao ajuizamento da ação judicial.

O que fazer se o INSS negar o benefício?

Caso o pedido seja indeferido, o segurado poderá apresentar recurso administrativo ou buscar o reconhecimento do direito perante o Poder Judiciário.

Na Justiça, será realizada perícia por médico nomeado pelo juiz, que avaliará a existência da sequela permanente e sua repercussão sobre a atividade profissional exercida pelo trabalhador.

Em muitos casos, uma prova técnica bem produzida é suficiente para demonstrar a efetiva redução da capacidade laboral e assegurar a concessão do benefício.

Conclusão

O auxílio-acidente é uma importante proteção previdenciária destinada ao trabalhador que sofreu um acidente e permaneceu com sequelas permanentes que reduziram sua capacidade para o trabalho habitual.

A legislação, aliada aos entendimentos consolidados do Superior Tribunal de Justiça, assegura que até mesmo reduções mínimas da capacidade laboral podem gerar direito ao benefício, desde que haja repercussão na atividade exercida pelo segurado.

Com as mudanças promovidas pela Portaria Conjunta MPS/INSS nº 15/2026, a qualidade da documentação médica passou a ser decisiva para o reconhecimento administrativo do direito. Por isso, reunir provas médicas completas e buscar orientação jurídica especializada quando necessário pode fazer toda a diferença para garantir a efetiva proteção previdenciária assegurada pela Constituição e pela legislação brasileira.