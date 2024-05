Construção civil em MS fica em 19ª posição em receita bruta total das empresas no ranking nacional

caged

No primeiro quadrimestre do ano passado foram 18,7 mil vagas, ante 17,4 mil em 2024. Fim das contratações em Ribas do Rio Pardo é a principal explicação para o recuo

No primeiro quadrimestre do passado, por conta das obras na fábrica da Suzano, Ribas do Rio Pardo gerou 3.624 vagas. Neste ano, o saldo é negativo

Dados do Caged divulgados nesta quarta-feira (29) mostram que Mato Grosso do Sul encerrou abril com a criação de 2.697 vagas de emprego, o que é 44% menos se comparado com igual período de 2023, quando foram abertas 3.697 vagas formais de trabalho no Estado.

E os dados do Ministério do Trabalho e Emprego mostram que abril deste ano não é um caso isolado mostrando a desaceleração no ritmo de abertura de novas vagas de trabalho. Embora em menor proporção, fenômeno parecido ocorre desde janeiro.

Na soma dos quatro meses do ano, o Estado garantiu emprego para mais 17.446 pessoas, o que é 6,9% menos que as 18.740 vagas abertas no primeiro quadrimestre do ano passado em Mato Grosso do Sul.

Uma das explicações para este recuo pode ser encontrada em Ribas do Rio Pardo, onde as obras da fábrica de celulose da Suzano estão na reta final e muita gente está sendo dispensada. Somente em abril o saldo negativo do município foi de 478 pessoas. Se forem levados em consideração os números dos quatro primeiros meses, o saldo negativo é menor, de 101 pessoas.

Nos quatro primeiros meses do ano passado, quando as obras da fábrica estavam no pico, o município apresentou um saldo positivo de 3.624 novas vagas formais de trabalho.

E a conclusão das obras em Ribas do Rio Pardo também podem ser percebidas no saldo de empregos do setor da construção civil em abril deste ano. O setor fechou o mês com fechamento de 478 vagas, exatamente o mesmo número de empregos extintos em Ribas do Rio Pardo.

Enquanto isso, o setor de serviços de Mato Grosso do Sul continua em alta, abrindo 1.741 novas vagas em abril. Depois aparecem a indústria e o comércio, que empregaram mais 996 e 488 pessoas em abril, respectivamente.

Enquanto que Ribas do Rio Pardo está parando, Campo Grande segue em caminho inverso, com aumento de 29,3% no número de vagas abertas no primeiro quadrimestre do ano. Em 2023 haviam sido 3.443, ante 4.454 vagas geradas em 2024. Somente em abril foram 1.269.

Em média, Campo Grande está abrindo 37 vagas de trabalho por dia neste ano, incluindo domingos e feriados. Em 2023, quando a cidade fechou com 6.970 novas vagas, a média diária foi de 19 empregos diários.

NÚMEROS NACIONAIS

O Brasil fechou o mês de abril com saldo positivo de 240.033 empregos com carteira assinada. No acumulado do ano de janeiro/2024 a abril/2024, o saldo foi positivo em 958.425 empregos. Já nos últimos 12 meses, de maio/2023 a abril/2024, foi registrado saldo de 1.701.950 empregos.

Em relação ao estoque, ou seja, a quantidade total de vínculos celetistas ativos, o país registrou, em abril, um saldo de 46.475.700 vínculos, uma variação de 0,52% em relação ao estoque do mês anterior.

O maior crescimento do emprego formal no mês de abril ocorreu no setor de serviços, com a criação de 138.309 postos. Na indústria, foram 35.990 postos, concentrados na indústria da transformação. Na construção, foram 31.893 postos; no comércio, 27.272 postos; e na agropecuária, 6.576 postos.

Assine o Correio do Estado.