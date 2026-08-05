Copom reduz taxa de juros em 0,25 ponto pela 4ª vez seguida e Selic cai a 14% ao ano

LOTERIAS

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2424 da Timemania na noite desta terça-feira, 5 de agosto de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6 milhões.

Premiação

7 acertos - Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 6 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 56.542,22)

2 apostas ganhadoras, (R$ 56.542,22) 5 acertos - 117 apostas ganhadoras, (R$ 1.380,76)

117 apostas ganhadoras, (R$ 1.380,76) 4 acertos - 1.803 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)

1.803 apostas ganhadoras, (R$ 10,50) 3 acertos - 16.911 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2424 são:

11 - 30 - 60 - 32 - 41 - 18 - 36

Time do Coração: 75 - Tombense (MG)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2425

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 6 de agosto, a partir das 20 horas (horário local), pelo concurso 2425. O valor da premiação está estimado em R$ 7 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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