Sistema para monitorar e alertar sobre gripe aviária será criado no Estado

Ação conjunta entre órgãos federais, estaduais, setores produtivos de aves e entidades do ramo agropecuário vão criar para o Estado um sistema de alerta e monitoramento de gripe aviária. A ação foi definida pelo Governo do Estado na última sexta-feira (26) após videoconferência com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e a equipe de Defesa Agropecuária do Mapa com órgãos de fiscalização e vigilância sanitária animal de todas as unidades da federação do País.

De acordo com Verruck, desde o surgimento dos primeiros casos da doença em animais silvestres na Bolívia, em fevereiro de 2023, o serviço de de defesa sanitária animal do Estado representado pela Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) e o Mapa montaram uma ação conjunta com barreiras sanitárias e fiscalização em Corumbá.

Mais recentemente, com a detecção de focos no Paraguai, barreiras de fiscalização foram montadas também nas cidades de Ponta Porã, Bela Vista e Porto Murtinho e tem acionado equipes para orientação da população sobre os riscos da gripe aviária.

"Agora vamos publicar um decreto para criar sistema de alerta e monitoramento para ter ação conjunta, além de órgãos de defesa. A ideia é envolver o pessoal da indústria, avicultores, Famasul e agora vamos incluir também a Defesa Civil e PMA nas ações, caso apareça focos em aves silvestres. Por isso vamos reforçar o monitoramento e a orientação não só na avicultura comercial como na questão do alerta em relação a aves silvestres", salientou o secretário.

O reforço nas medidas de biossegurança também está sendo feito em todas as granjas de postura e corte. "Tivemos uma reunião hoje (26) com entidades rurais, associações de avicultores, indústria para que incrementem as medidas de biossegurança, além da orientação e avaliação em cada uma das granjas. Este é um mantra fundamental de reforço da segurança. Por isso vamos reforçar estas medidas. Esta foi a discussão feita hoje cedo com as empresas e granjas de postura com reforço da biossegurança. Esta é a linha que o MS vai adotar", concluiu o titular da Semadesc.

Na ocasião de sexta-feira, estiveram presentes o secretário Jaime Verruck, da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação(Semadesc), e o secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico, Rogério Beretta. De forma on-line o superintendente Federal de Agricultura (SFA/MS) do Mapa, Celso Martins também acompanhou a transmissão.