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Economia

Primeiro Quadrimestre

Despesas do governo de MS crescem mais do que arrecadação

Relatório aponta avanço de 7,7% das Receitas Correntes, enquanto as despesas aumentaram quase 20%

SÚZAN BENITES

SÚZAN BENITES

10/06/2026 - 08h00
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A arrecadação do governo de Mato Grosso do Sul aumentou 7,7% no primeiro quadrimestre deste ano na comparação com o período de janeiro a abril do ano passado.

Conforme o relatório de gestão fiscal, publicado no Diário Oficial do Estado, em 2025, as receitas somaram R$ 8,631 bilhões, já no quadrimestre deste ano chegaram a R$ 9,297 bilhões, enquanto as despesas passaram de R$ 7,516 bilhões para R$ 8,972 bilhões – aumento de 19,3%.

Apesar do aumento da arrecadação, Mato Grosso do Sul começou o ano com uma margem fiscal significativamente menor do que a registrada um ano antes.

Enquanto no primeiro quadrimestre de 2025 o Estado encerrou o período com uma sobra de aproximadamente R$ 1,115 bilhão, neste ano a margem caiu para cerca de R$ 325 milhões.

Na prática, isso significa que o crescimento das despesas consumiu praticamente todo o ganho obtido com o avanço da arrecadação.

A folga fiscal encolheu 70,9% em um ano, evidenciando uma pressão crescente sobre as contas públicas.

Embora o desempenho da receita continue refletindo a expansão da atividade econômica estadual, impulsionada principalmente pelo agronegócio, pela indústria de transformação e pelo comércio, os gastos cresceram em um ritmo muito superior, limitando a capacidade financeira do governo para ampliar investimentos e executar novas políticas públicas com recursos próprios.

O cenário chama a atenção, porque ocorre justamente em um momento em que Mato Grosso do Sul vive um ciclo de expansão econômica, com atração de investimentos privados, crescimento da produção industrial e aumento da arrecadação tributária.

A arrecadação com impostos e taxas de melhorias saiu de R$ 7,511 bilhões no primeiro quadrimestre do ano passado, para R$ 7,722 bilhões, aumento de apenas 3%. 

FOLHA DE PAGAMENTO

Parte importante da pressão sobre as contas estaduais continua relacionada aos gastos com pessoal.

Dados do Relatório de Gestão Fiscal mostram que a despesa total com pessoal atingiu R$ 10,59 bilhões nos 12 meses encerrados em abril deste ano.

O valor corresponde a 46,62% da Receita Corrente Líquida (RCL) ajustada do Estado, porcentual que permanece acima do limite prudencial de 46,55% estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Apesar de uma pequena melhora em relação ao primeiro quadrimestre de 2025, quando o índice alcançava 46,92%, a situação continua indicando elevada rigidez orçamentária. 

Em valores absolutos, a despesa com pessoal cresceu cerca de R$ 918 milhões em um ano, passando de R$ 9,68 bilhões para R$ 10,59 bilhões.

O avanço ocorreu praticamente na mesma proporção da expansão da RCL, o que explica a manutenção do indicador próximo ao limite prudencial.

O porcentual ainda permanece abaixo do limite máximo de 49% definido pela legislação, mas reduz a margem para novas despesas permanentes, como reajustes salariais amplos, criação de cargos ou expansão da estrutura administrativa.

Outro indicador que apresentou crescimento entre os dois quadrimestres foi a dívida consolidada líquida do Estado.

O estoque passou de R$ 4,58 bilhões em abril de 2025 para R$ 5,71 bilhões em abril deste ano, aumento de aproximadamente R$ 1,13 bilhão, equivalente a 24,6%.

Apesar da alta, o endividamento segue muito abaixo do limite estabelecido pelo Senado, que autoriza os estados a atingir até 200% da RCL ajustada.

CRÉDITO

A principal mudança, contudo, ocorreu nas operações de crédito. Enquanto o primeiro quadrimestre de 2025 não registrava contratação de empréstimos, neste ano, o Estado contabilizou R$ 1,079 bilhão em operações de crédito internas e externas. O valor representa 4,73% da RCL ajustada e permanece distante do limite legal de 16%.

A utilização mais intensa de financiamentos ocorre em meio à estratégia do governo de manter investimentos em infraestrutura, logística e obras públicas mesmo diante da redução da folga fiscal observada nas contas estaduais.

A comparação entre os primeiros quadrimestres de 2025 e deste ano mostra que Mato Grosso do Sul continua apresentando crescimento de arrecadação e mantendo indicadores fiscais dentro dos limites legais.

No entanto, os dados também revelam uma mudança importante na dinâmica das contas públicas.

Se no ano passado o aumento das receitas garantia uma margem confortável entre arrecadação e despesas, neste ano o avanço mais acelerado dos gastos reduziu significativamente essa distância.

O Estado arrecada mais do que há um ano, mas a velocidade de crescimento das despesas tem sido suficiente para absorver grande parte desse ganho.

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 7046, terça-feira (09/06): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

10/06/2026 08h23

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7046 da Quina na noite desta terça-feira, 9 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 8 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 40 apostas ganhadoras, (R$ 13.162,76)
  • 3 acertos -3.493 apostas ganhadoras, (R$ 143,55)
  • 2 acertos - 98.929 apostas ganhadoras, (R$ 5,06)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7046 são:

  • 37 - 02 - 68 - 12 - 76

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7055

O próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 10 de maio, a partir das 21 horas, pelo concurso 7055. O valor da premiação está estimado em R$ 10 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3706, terça-feira (09/06): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

10/06/2026 08h21

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Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3706 da Lotofácil na noite desta terça-feira, 9 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 341.029,77)
  • 14 acertos - 687 apostas ganhadoras, (R$ 743,46)
  • 13 acertos - 18424 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 115840 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 524196 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3706 são:

  • 01 - 06 - 15 - 08 - 04 - 10 - 16 - 22 - 18 - 12 - 14 - 25 - 21 - 24 - 09 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3710

O próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 10 de junho, a partir das 21 horas, pelo concurso 3710. O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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