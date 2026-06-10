Despesas do governo de MS crescem mais do que arrecadação

Sede da Governadoria em MS - Álvaro Rezende - Arquivo/Correio do Estado

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A arrecadação do governo de Mato Grosso do Sul aumentou 7,7% no primeiro quadrimestre deste ano na comparação com o período de janeiro a abril do ano passado.

Conforme o relatório de gestão fiscal, publicado no Diário Oficial do Estado, em 2025, as receitas somaram R$ 8,631 bilhões, já no quadrimestre deste ano chegaram a R$ 9,297 bilhões, enquanto as despesas passaram de R$ 7,516 bilhões para R$ 8,972 bilhões – aumento de 19,3%.

Apesar do aumento da arrecadação, Mato Grosso do Sul começou o ano com uma margem fiscal significativamente menor do que a registrada um ano antes.

Enquanto no primeiro quadrimestre de 2025 o Estado encerrou o período com uma sobra de aproximadamente R$ 1,115 bilhão, neste ano a margem caiu para cerca de R$ 325 milhões.

Na prática, isso significa que o crescimento das despesas consumiu praticamente todo o ganho obtido com o avanço da arrecadação.

A folga fiscal encolheu 70,9% em um ano, evidenciando uma pressão crescente sobre as contas públicas.

Embora o desempenho da receita continue refletindo a expansão da atividade econômica estadual, impulsionada principalmente pelo agronegócio, pela indústria de transformação e pelo comércio, os gastos cresceram em um ritmo muito superior, limitando a capacidade financeira do governo para ampliar investimentos e executar novas políticas públicas com recursos próprios.

O cenário chama a atenção, porque ocorre justamente em um momento em que Mato Grosso do Sul vive um ciclo de expansão econômica, com atração de investimentos privados, crescimento da produção industrial e aumento da arrecadação tributária.

A arrecadação com impostos e taxas de melhorias saiu de R$ 7,511 bilhões no primeiro quadrimestre do ano passado, para R$ 7,722 bilhões, aumento de apenas 3%.

FOLHA DE PAGAMENTO

Parte importante da pressão sobre as contas estaduais continua relacionada aos gastos com pessoal.

Dados do Relatório de Gestão Fiscal mostram que a despesa total com pessoal atingiu R$ 10,59 bilhões nos 12 meses encerrados em abril deste ano.

O valor corresponde a 46,62% da Receita Corrente Líquida (RCL) ajustada do Estado, porcentual que permanece acima do limite prudencial de 46,55% estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Apesar de uma pequena melhora em relação ao primeiro quadrimestre de 2025, quando o índice alcançava 46,92%, a situação continua indicando elevada rigidez orçamentária.

Em valores absolutos, a despesa com pessoal cresceu cerca de R$ 918 milhões em um ano, passando de R$ 9,68 bilhões para R$ 10,59 bilhões.

O avanço ocorreu praticamente na mesma proporção da expansão da RCL, o que explica a manutenção do indicador próximo ao limite prudencial.

O porcentual ainda permanece abaixo do limite máximo de 49% definido pela legislação, mas reduz a margem para novas despesas permanentes, como reajustes salariais amplos, criação de cargos ou expansão da estrutura administrativa.

Outro indicador que apresentou crescimento entre os dois quadrimestres foi a dívida consolidada líquida do Estado.

O estoque passou de R$ 4,58 bilhões em abril de 2025 para R$ 5,71 bilhões em abril deste ano, aumento de aproximadamente R$ 1,13 bilhão, equivalente a 24,6%.

Apesar da alta, o endividamento segue muito abaixo do limite estabelecido pelo Senado, que autoriza os estados a atingir até 200% da RCL ajustada.

CRÉDITO

A principal mudança, contudo, ocorreu nas operações de crédito. Enquanto o primeiro quadrimestre de 2025 não registrava contratação de empréstimos, neste ano, o Estado contabilizou R$ 1,079 bilhão em operações de crédito internas e externas. O valor representa 4,73% da RCL ajustada e permanece distante do limite legal de 16%.

A utilização mais intensa de financiamentos ocorre em meio à estratégia do governo de manter investimentos em infraestrutura, logística e obras públicas mesmo diante da redução da folga fiscal observada nas contas estaduais.

A comparação entre os primeiros quadrimestres de 2025 e deste ano mostra que Mato Grosso do Sul continua apresentando crescimento de arrecadação e mantendo indicadores fiscais dentro dos limites legais.

No entanto, os dados também revelam uma mudança importante na dinâmica das contas públicas.

Se no ano passado o aumento das receitas garantia uma margem confortável entre arrecadação e despesas, neste ano o avanço mais acelerado dos gastos reduziu significativamente essa distância.

O Estado arrecada mais do que há um ano, mas a velocidade de crescimento das despesas tem sido suficiente para absorver grande parte desse ganho.