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Economia

Movimentação econômica

Dia das Mães deve movimentar R$ 150 milhões na economia de Campo Grande

O aumento nas atividades do comércio acendem alerta para o endividamento dos consumidores, onde, na Capital, as dívidas já somam R$ 4,7 bilhões

Karina Varjão

Karina Varjão

05/05/2026 - 16h30
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O Comércio de Campo Grande projetou um aumento de 7,5% nas vendas voltadas ao Dia das Mães. A data, considerada o "Natal do primeiro semestre", deve injetar cerca de R$ 150 milhões na economia local. 

Os dados são da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da Capital, em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), que prevê crescimento no comércio em relação ao mesmo período no ano passado. 

Segundo a pesquisa, que ouviu consumidores das sete regiões da Capital, é possível observar mudança nos comportamentos do público alvo (mães), fazendo com que os empresários precisem reinventar seus atrativos, com cautela no cenário financeiro. 

Entre as mudanças, há migração dos gastos entre os consumidores. O dinheiro que era destinado a alimentação e gastronomia de volume, como buffets e rodízios, está sendo destinado para os setores de moda, estética e perfumaria. 

Isso pode ser observado ao 32% dos entrevistados relatarem que suas mães estão realizando algum tratamento de saúde ou obesidade. Destas, 24% utilizam suporte medicamentoso. 

“Estamos vendo uma mãe em plena transição de hábitos. O lojista que insistir no modelo de ‘fartura’ ou em estoques de tamanhos antigos vai perder venda. A oportunidade agora está na autoestima e na experiência personalizada”, analisa Antônio Silva, economista e analista de mercado da CDL Campo Grande.

De acordo com a pesquisa, a expectativa de gastos por presente está concentrada entre R$ 250 e R$ 300. Os setores de Moda e Vestuário estão em alta, com foco em renovação do manequim com tamanhos menores. As áreas de Cosméticos/Estética também se destacam, seguidos pela Gastronomia, focada em experiências à la carte, com porções menores e de alta qualidade.

Alerta no cenário de endividamento

Enquanto a projeção aponta para aumento da movimentação do comércio, levantamentos mostram que 71% da população economicamente ativa de Campo Grande está endividada. 

Maior centro econômico do Estado, são 498,8 mil inadimplentes na Capital, com dívidas que somam R$ 4,75 bilhões. 

Dourados aparece na sequência, com 107,7 mil pessoas negativadas e estoque de R$ 913,5 milhões em débitos. Três Lagoas e Corumbá também registram volumes relevantes, evidenciando que o endividamento é um fenômeno generalizado.

Outro fator que chama atenção é o perfil das dívidas. A maior fatia está concentrada em bancos e cartões de crédito (29,21%), modalidade que costuma ter juros mais elevados. Na sequência aparecem serviços financeiros (19,06%) e contas básicas, como energia, água e gás, que representam 15,09% dos débitos.

Em Mato Grosso do Sul, quase 1,3 milhão de consumidores estão inadimplentes, o que equivale a mais da metade da população adulta do Estado. 

As dívidas já acumulam acumulam 5,93 milhões, que somam R$ 10,55 bilhões. Em média, cada inadimplente deve R$ 8.169,62, enquanto o valor médio por dívida é de R$ 1.779,36, indicando tanto a profundidade quanto a pulverização do endividamento.

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2952, segunda-feira (04/05): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

05/05/2026 08h19

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Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2952 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 4 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhão.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 18 apostas ganhadoras, (R$ 4.049,54)
  • 4 acertos - 1.080 apostas ganhadoras, (R$ 77,13)
  • 3 acertos - 15.616 apostas ganhadoras, (R$ 2,66)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 18 apostas ganhadoras, (R$ 3.644,58)
  • 4 acertos - 610 apostas ganhadoras, (R$ 136,56)
  • 3 acertos - 12.296 apostas ganhadoras, (R$ 3,38)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2952 são:

Primeiro sorteio: 05 - 26 - 24 - 12 - 32 - 17

Segundo sorteio: 36 - 15 - 16 - 47 - 14 - 12

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2953

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 6 de abril, a partir das 21 horas, pelo concurso 2953. O valor da premiação está estimado em R$ 2,6 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2919, segunda-feira (04/05): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

05/05/2026 08h16

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2919 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 4 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 46.310,64)
  • 18 acertos - 64 apostas ganhadoras, (R$ 2.261,26)
  • 17 acertos - 408 apostas ganhadoras, (R$ 354,70)
  • 16 acertos - 2790 apostas ganhadoras, (R$ 51,87)
  • 15 acertos - 12123 apostas ganhadoras, (R$ 11,93)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2919 são:

  • 07 - 76 - 45 - 84 - 06 - 59 - 49 - 87 - 40 - 27 - 97 - 26 - 60 - 32 - 80 - 88 - 41 - 92 - 67 - 61

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2920

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 6 de abril, a partir das 21 horas, pelo concurso 2920. O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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