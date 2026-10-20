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Dívida rural dispara e já soma quase R$ 13 bilhões no Estado

Operações problemáticas representam 27,1% da carteira estadual de financiamento; custeio da produção recua 30%

Súzan Benites

Súzan Benites

20/10/2026 - 08h00
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O crédito rural continua em retração em Mato Grosso do Sul no início da safra 2026/2027, dificultando o financiamento da produção em um cenário de endividamento crescente no campo.

Conforme dados do Informativo Econômico da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja-MS), entre julho e setembro deste ano, os produtores contrataram R$ 3,26 bilhões em financiamentos, queda de 26,2% em relação aos R$ 4,42 bilhões registrados no mesmo período da temporada anterior.

Quando consideradas apenas as operações de custeio, a queda foi ainda maior. Os valores são destinados a despesas como compra de sementes, fertilizantes e defensivos agrícolas.

Nos três primeiros meses da safra atual, foram contratados R$ 2,16 bilhões nessa modalidade, recuo de 30,3% na comparação com os R$ 3,1 bilhões do mesmo intervalo do ciclo anterior.

A retração ocorre em um momento de necessidade elevada de recursos para manter a atividade. Conforme já publicado pelo Correio do Estado, na safra 2026/2027, o custo estimado para produzir soja em MS chega a R$ 5.024,82 por hectare.

Ao mesmo tempo, o Estado enfrenta dificuldades para honrar compromissos financeiros, já que, conforme o boletim, R$ 12,8 bilhões da carteira de crédito rural estavam classificados como operações problemáticas em agosto, o equivalente a 27,1% do total.

Os dados fazem parte do Boletim de Crédito Rural de setembro deste ano e do Informativo Econômico 16/2026, elaborados pela equipe econômica da Aprosoja-MS, com base em informações do Banco Central.

No comparativo anual a retração fica ainda maior. Na safra 2025/2026, as contratações de crédito rural no Estado somaram R$ 14,9 bilhões, queda de 20,2% em relação ao ciclo anterior e de 38,4% ante o pico registrado em 2023/2024. Entre os nove estados que mais contratam financiamentos rurais no País, Mato Grosso do Sul apresentou a maior retração naquele ciclo.

“O cenário exige atenção à evolução do financiamento rural ao longo do ciclo, especialmente nas modalidades destinadas ao custeio e aos investimentos, que contribuem para financiar as despesas de produção e a estrutura das propriedades”, avalia o analista de Economia da Aprosoja-MS, Raphael Gimenes.

CUSTEIO

A diminuição do crédito não se limita às despesas de implantação das lavouras. Os recursos destinados a investimentos, utilizados para financiar melhorias e estrutura das propriedades, passaram de R$ 963,7 milhões, nos três primeiros meses da safra 2025/2026, para R$ 608,5 milhões, no mesmo período do ciclo atual, redução de 36,9%.

Na contramão, as operações destinadas à comercialização cresceram 130%, passando de R$ 191,5 milhões para R$ 440,4 milhões. Segundo o boletim técnico, grande parte desse montante foi contratada em julho.

O recuo também se intensificou em setembro. Naquele mês, as contratações de crédito rural em Mato Grosso do Sul somaram R$ 973,4 milhões, queda de 18,5% em relação a agosto e de 40,1% na comparação com setembro de 2025.

O movimento acompanha a tendência nacional. Entre julho e setembro, o crédito rural brasileiro totalizou R$ 84,8 bilhões, redução de 25,3% em relação ao mesmo período da safra anterior.

“A redução das contratações acompanha um movimento observado em todo o País. Entre julho e setembro, o crédito rural brasileiro somou R$ 84,8 bilhões, queda de 25,3% em relação ao mesmo período da safra anterior”, afirma Gimenes.

Embora o Plano Safra 2026/2027 tenha anunciado ampliação do orçamento nominal e redução de juros em determinadas linhas, a contratação efetiva dos recursos segue em queda. No caso da agricultura empresarial, o orçamento anunciado foi de R$ 525,1 bilhões, aumento nominal de 1,7%, mas redução real estimada de 2,4% após o desconto da inflação.

Os recursos destinados especificamente ao custeio e à comercialização diminuíram 7,2%, de R$ 414,7 bilhões para R$ 384,9 bilhões. O aumento das linhas de investimento não compensa integralmente essa redução, uma vez que os recursos atendem a finalidades diferentes das despesas necessárias para iniciar e conduzir a produção.

Em Mato Grosso do Sul, os bancos públicos responderam por 57,2% do crédito rural contratado nos 12 meses até setembro, segundo o boletim. As cooperativas de crédito representaram 22,6%, enquanto os bancos privados ficaram com 20,2%.

INADIMPLÊNCIA

A restrição ao crédito ocorre paralelamente ao crescimento das dificuldades de pagamento. Segundo dados do Banco Central reunidos no informativo da Aprosoja-MS, a carteira de crédito rural de Mato Grosso do Sul alcançou R$ 47,2 bilhões em agosto deste ano. Desse total, R$ 12,8 bilhões estavam em operações renegociadas, prorrogadas, inadimplentes ou em atraso.

A participação dessas operações problemáticas passou de 2,5% da carteira, em dezembro de 2022, para 27,1%, em agosto deste ano, acima da média nacional de 23,8%.

A inadimplência propriamente dita também aumentou. O saldo de operações inadimplentes subiu de R$ 1,76 bilhão, em agosto de 2025, para R$ 3,47 bilhões em agosto deste ano, praticamente o dobro em 12 meses.

Outro indicador da pressão financeira é o aumento dos pedidos de recuperação judicial no agronegócio. Mato Grosso do Sul registrou 216 pedidos em 2025, alta de 118% em relação ao ano anterior, ocupando a quarta posição nacional. No primeiro trimestre deste ano, foram 38 pedidos, crescimento de 52% na comparação anual.

Com o aumento do risco de inadimplência, instituições financeiras podem exigir garantias adicionais, reduzir limites de financiamento e restringir a oferta de recursos a produtores com histórico de pagamento e patrimônio suficiente para respaldar as operações.

“Os dados mostram que a dificuldade do produtor rural vai além da redução no volume de crédito contratado. Temos custos de produção elevados, juros que encarecem o financiamento e instituições financeiras mais criteriosas na concessão dos recursos. Esse conjunto de fatores exige atenção ao planejamento financeiro e às condições necessárias para conduzir a safra”, finaliza Gimenes.
 

Loterias

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 3022, segunda-feira (19/10): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

20/10/2026 08h45

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Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3022 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 19 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 8 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 10 apostas ganhadoras (R$ 8.492,86)
  • 4 acertos - 671 apostas ganhadoras (R$ 144,65)
  • 3 acertos - 14.102 apostas ganhadoras (R$ 3,44)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 9 apostas ganhadoras (R$ 8.492,86)
  • 4 acertos - 573 apostas ganhadoras (R$ 169,39)
  • 3 acertos - 13.271 apostas ganhadoras (R$ 3,65)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 3022 são:

Primeiro sorteio: 42 - 38 - 32 - 39 - 29 - 14

Segundo sorteio: 41 - 25 - 23 - 37 - 26 - 42

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 3023

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 21 de outubro, a partir das 21 horas, pelo concurso 3023. O valor da premiação está estimado em R4 9 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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Loterias

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2989, segunda-feira (19/10): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

20/10/2026 08h42

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2989 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 19 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 14 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 13.862.738,85)
  • 19 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 165.932,74)
  • 18 acertos - 78 apostas ganhadoras, (R$ 2.659,18)
  • 17 acertos - 797 apostas ganhadoras, (R$ 260,24)
  • 16 acertos - 4774 apostas ganhadoras, (R$ 43,44)
  • 15 acertos - 19423 apostas ganhadoras, (R$ 10,67)
  • 0 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 165.932,75)

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2989 são:

  •    90 - 91 - 26 - 49 - 45 - 92 - 77 - 58 - 99 - 46 - 85 - 53 - 62 - 96 - 74 - 32 - 50 - 06 - 25 - 51

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2990

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 21 de outubro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2990. O valor da premiação está estimado em R$ 500 mil.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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