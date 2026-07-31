Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Economia

Dólar sobe no dia com cautela antes do fim de semana, mas real aprecia em julho

O dólar à vista seguiu em alta e fechou com avanço de 0,18%, a R$ 5,0704

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

31/07/2026 - 19h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Terminada a disputa pela Ptax de fim de mês, o dólar à vista seguiu em alta e fechou com avanço de 0,18%, a R$ 5,0704.

As tensões no Oriente Médio induzem maior cautela dos investidores antes do final de semana, com destaque para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterando que atacará o Irã com "toda a força" e Israel rejeitando o plano do Conselho da Paz para a Faixa de Gaza.

Assim como de manhã, o movimento acompanha o fortalecimento da moeda americana no exterior e a alta dos Treasuries, após dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) - Beth Hammack, Lorie Logan e Neel Kashkari - terem justificado, em comunicado nesta sexta, o voto dissidente na reunião do Fed de julho por um aumento de 0,25 ponto porcentual no juro básico americano.

O chefe da mesa de operações do C6 Bank, Felipe Garcia, afirma que o movimento do câmbio nesta sexta-feira está associado a um ajuste, com dólar puxado pelo exterior a partir da abertura das taxas dos Treasuries e após o real ter desempenho positivo na véspera, quando inclusive fechou na melhor cotação desde 2 de junho.

"Não há nada muito relevante em termos de notícia, mas com o conflito no Oriente Médio, o mercado fica mais defensivo antes do fim de semana."

Trump reiterou no período da tarde que o Irã não terá mais nenhuma capacidade militar e disse que está perdendo a confiança em um acordo com o país, em meio a "mentiras" de Teerã. Garcia, contudo, nota que o mercado não embutiu muito preço porque "aprendeu a reagir com força só quando algo de fato acontece".

Para a economista-chefe do Ouribank, Cristiane Quartaroli, a busca por proteção antes do final de semana deu um pouco de suporte para a moeda americana e, pela manhã, a questão técnica da Ptax de fim de mês fez preço.

Ela faz menção à disputa entre comprados e vendidos em dólar - que, por fim, fez com que a Ptax fechasse em R$ 5,0773, alta de 0,07% em relação ao fechamento anterior, mas com queda de 1,92% no mês de julho e baixa de 7,73% no ano.

Como vislumbrado pela Ptax, em julho o real apreciou 1,79% ante o dólar no segmento à vista, com apoio da valorização de mais de 20% dos contratos futuros de petróleo e do carry trade ainda atrativo.

"No acumulado do mês, o petróleo contribuiu com os termos de troca, com balança comercial, e até fez a conta corrente vir um pouco melhor do que o esperado. Investimento direto do estrangeiro também tem vindo com números bons, e o cenário de carry alto ajudou o real", relembra Garcia, do C6.

Esta semana - com dólar em baixa de 0,21% - também trouxe um discurso mais brando do presidente do Fed, Kevin Warsh, que contribuiu para um leve apetite a risco.

"Warsh se mostrou menos duro, embora a decisão de julho tenha vindo com três votos favoráveis à alta da taxa básica de juros americana", comenta o economista-chefe da Análise Econômica, André Galhardo.

Por volta das 17 horas, o DXY, que mede o dólar contra seis pares fortes, subia 0,10% - com alta reduzida pela recuperação do iene japonês - e o contrato do dólar para agosto avançava 0,23%, a R$ 5,0780.

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2990, sexta-feira (31/07)

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

31/07/2026 20h18

Compartilhar
Confira o resultado da Dupla-Sena

Confira o resultado da Dupla-Sena Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2990 da Dupla Sena na noite desta sexta-feira, 31 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 270 mil.

Confira o resultado da Dupla-Sena de hoje!

Os números da Dupla Sena 2990 são:

Primeiro sorteio

  • 38 - 35 - 25 - 14 - 11 - 13

Segundo sorteio

  • 15 - 46 - 19 - 07 - 40 - 23

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2991

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 3 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2991. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2957, sexta-feira (31/07)

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

31/07/2026 20h13

Compartilhar
Confira o resultado da Lotomania

Confira o resultado da Lotomania

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2957 da Lotomania na noite desta sexta-feira, 31 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Confira o resultado da Lotomania de hoje!

Os números da Lotomania 2957 são:

  • 37 - 82 - 80 - 38 - 01 - 46 - 09 - 91 - 10 - 72 - 12 - 35 - 83 - 54 - 13 - 00 - 79 - 18 - 84 - 25 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2958

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 3 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2958. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 7079, quinta-feira (30/07)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7079, quinta-feira (30/07)

2

Resultado da Loteria Federal 6087-9 de hoje, quarta-feira (29/07)
loteria

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal 6087-9 de hoje, quarta-feira (29/07)

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3749, quinta-feira (30/07)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3749, quinta-feira (30/07)

4

Homem tenta roubar carro de casal de policiais e morre durante confronto
POLÍCIA

/ 1 dia

Homem tenta roubar carro de casal de policiais e morre durante confronto

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 7078, quarta-feira (29/07): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7078, quarta-feira (29/07): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A portaria do INSS alterou as regras da aposentadoria por incapacidade? Entenda o que realmente mudo
Direito previdenciário

/ 20 horas

A portaria do INSS alterou as regras da aposentadoria por incapacidade? Entenda o que realmente mudo
Revisão de contrato: Antes de brigar pelos juros, olhe as tarifas e seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Revisão de contrato: Antes de brigar pelos juros, olhe as tarifas e seguros
Sistema de Relacionamento com Cliente: o cérebro invisível das empresas modernas
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Sistema de Relacionamento com Cliente: o cérebro invisível das empresas modernas
Deficiência não se confunde com capacidade para o trabalho no BPC/LOAS
Juliane Penteado

/ 1 semana

Deficiência não se confunde com capacidade para o trabalho no BPC/LOAS