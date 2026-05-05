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Declaração

Durigan diz que endividamento, juros e segurança podem ampliar insatisfação com o governo Lula

Ministro afirmou ainda que sente as pessoas mais angustiadas com questões de trabalho e com as guerras no mundo

Estadão Conteúdo

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05/05/2026 - 13h30
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse na segunda-feira, 4, que há um conjunto de "fatores difíceis" que estariam por trás da insatisfação da população com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sustentou que cabe às autoridades entenderem os motivos.

"A questão do endividamento pode pegar, a taxa de juros acho que pega um pouco e a segurança pública pega um pouco. Tem uma oposição muito forte, muito renhida, muito presente nas redes sociais. Então, acho que tem um conjunto de fatores difíceis", disse o ministro, em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura.

Durigan afirmou ainda que sente as pessoas mais angustiadas com questões de trabalho e com as guerras no mundo. "Tem muitas questões em jogo, tem um gap comunicacional nas redes, o que é viral e o que é real."

O titular da Fazenda admitiu a possibilidade de "alguma crise" mundial no horizonte futuro e citou especificamente uma turbulência financeira global envolvendo as empresas de tecnologia. "Elas têm uma valorização hoje nos mercados que é muito acima do que a gente consegue apurar em termos de produtos, serviços", disse Durigan, citando conversas que teve em Washington, por ocasião das Reuniões de Primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI), em abril. "Tem muita gente preocupada, há uma alavancagem brutal em três, quatro empresas, e isso pode gerar uma crise para o sistema financeiro."

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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2919, segunda-feira (04/05): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

05/05/2026 08h16

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2919 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 4 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 46.310,64)
  • 18 acertos - 64 apostas ganhadoras, (R$ 2.261,26)
  • 17 acertos - 408 apostas ganhadoras, (R$ 354,70)
  • 16 acertos - 2790 apostas ganhadoras, (R$ 51,87)
  • 15 acertos - 12123 apostas ganhadoras, (R$ 11,93)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2919 são:

  • 07 - 76 - 45 - 84 - 06 - 59 - 49 - 87 - 40 - 27 - 97 - 26 - 60 - 32 - 80 - 88 - 41 - 92 - 67 - 61

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2920

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 6 de abril, a partir das 21 horas, pelo concurso 2920. O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3676, segunda-feira (04/05): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

05/05/2026 08h15

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Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3676 da Lotofácil na noite desta segunda-feira, 4 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - Não houve acertador
  • 14 acertos - 268 apostas ganhadoras, (R$ 1.972,52)
  • 13 acertos - 9282 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 105478 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 566221 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3676 são:

  • 25 - 21 - 10 - 15 - 23 - 16 - 24 - 08 - 22 - 18 - 05 - 19 - 06 - 13 - 04

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3680

O próximo sorteio ocorre na terça-feira, 5 de maio, a partir das 21 horas, pelo concurso 3680. O valor da premiação está estimado em R$ 5,5 milhões.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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