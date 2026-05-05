Durigan diz que endividamento, juros e segurança podem ampliar insatisfação com o governo Lula

LOTERIAS

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2919 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 4 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Premiação

20 acertos - Não houve acertador

Não houve acertador 19 acertos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 46.310,64)

5 apostas ganhadoras, (R$ 46.310,64) 18 acertos - 64 apostas ganhadoras, (R$ 2.261,26)

64 apostas ganhadoras, (R$ 2.261,26) 17 acertos - 408 apostas ganhadoras, (R$ 354,70)

408 apostas ganhadoras, (R$ 354,70) 16 acertos - 2790 apostas ganhadoras, (R$ 51,87)

2790 apostas ganhadoras, (R$ 51,87) 15 acertos - 12123 apostas ganhadoras, (R$ 11,93)

12123 apostas ganhadoras, (R$ 11,93) 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2919 são:

07 - 76 - 45 - 84 - 06 - 59 - 49 - 87 - 40 - 27 - 97 - 26 - 60 - 32 - 80 - 88 - 41 - 92 - 67 - 61

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2920

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 6 de abril, a partir das 21 horas, pelo concurso 2920. O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples.

O apostador marca entre 50 números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 50 números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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