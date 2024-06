Concurso da Polícia Civil terá vagas para investigadores e escrivães

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul abrirá concurso público com vagas para os cargos de escrivães e investigadores.

A informação foi confirmada pelo delegado-geral da Polícia Civil do Estado, Lupérsio Degerone Lúcio, em entrevista à uma emissora de televisão. Conforme o delegado, há uma demanda de reposição do efetivo.

"Estamos tratando disso com a Sejusp [Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública] e junto ao governador Eduardo Riedel. Ele já viu a sensibilidade dessa demanda e sinalizou positivamente para equicioná-la", disse.

O delegado-geral não detalhou quantas vagas serão abertas e quando deve ser publicado o edital, mas disse que as tratativas "estão avançadas". Os salários e demais especificações também será digulgados em edital.

O delegado ressaltou que todo o efetivo passa por constante capacitação, treinamento e aperfeiçoamento, além dos investimentos em infraestrutura.

No entanto, há novos projetos de implantação de salas lilás em municípios do interior do Estado, que também mão de obra qualificada, mesmo com parcerias com os municípios, que servem servidores para os atendimentos.

Sala Lilás é um espaço criado para prestar atendimento especializado e humanizado às mulheres vítimas de violência física e sexual.

Por fim, o delegado-geral também cita que há uma demanda crescente no Estado e no País, relativo ao aumento de crimes cibernéticos e que já está em estudo a possibilidade de criar e instalar uma delegacia estadual de repressão a estes tipos de crimes, o que também irá demandar pessoal.

"Levantamos as necessidades e estamos em tratativas, conversamos semana passada, o governador sinalizou positivamente. Precisamos desse concurso e as tratativas estão avançadas", reforçou o delegado-geral.

Concursos anteriores

Lupérsio Degerone Lúcio relembrou ainda que houve um concurso público da Polícia Civil de MS em 2017, com processo de judicialização que, segundo Lupérsio, atrapalhou a deflagração de um novo certame.

Neste concurso, foram 38.262 inscrições para 210 vagas distribuídas nos cargos de investigador (100), escrivão (80) e delegado (30). Os salários variavam, na época, de R$ 3.888,26 a R$ 14.978, 26.

Em 2021 também houve concurso público, mas este com vagas para delegado, perito papiloscopista, agente de polícia científica, médico legista e perito criminal. No total, foram 263 vagas, com salários variando de R$ 7.377,66 a R$ 17.014,18.

Sendo 4.143 para Delegado Civil; 3.021 para Perito Papiloscopista; 2.523 para Agente de Polícia Científica; 324 para Perito Médico-legista e 1.502 para Perito Criminal.