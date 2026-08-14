Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Evento do Agronegócio

Expogenética deve superar 100 mil visitantes e movimentar mais de R$ 200 milhões em MS

Terceira edição terá etapa mundial da PBR, leilões, programação técnica, ações sociais e novas atrações entre 29 de outubro e 8 de novembro

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

14/08/2026 - 06h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A terceira edição da Expogenética MS foi lançada oficialmente nesta quinta-feira (13), em Campo Grande, com uma expectativa ambiciosa para 2026: superar 100 mil visitantes e ultrapassar R$ 200 milhões em negócios durante os 11 dias de programação. O evento será realizado de 29 de outubro a 8 de novembro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Promovida pela Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore (Nelore-MS), a feira aposta na combinação entre negócios, genética, rodeio, entretenimento e ações de inclusão para ampliar a aproximação entre o agronegócio e a população.

Um dos principais destaques será a etapa oficial da Professional Bull Riders (PBR), marcada para os dias 30 de outubro a 1º de novembro. A competição reúne os principais atletas da montaria em touros e integra a programação ao lado de leilões, julgamentos de animais, provas equestres, palestras e rodada de negócios.

A expectativa financeira também é um dos principais destaques desta edição. Segundo o presidente da Nelore-MS, Paulo César de Matos Oliveira, a organização trabalha para ultrapassar a marca de R$ 200 milhões em negócios.

A projeção considera não apenas os leilões de animais, mas também negócios envolvendo instituições financeiras, consórcios, equipamentos, propriedades e outros segmentos ligados ao agronegócio. A realização da feira durante o período do Plano Safra e próximo ao início do plantio também deve favorecer a contratação de financiamentos e a compra de máquinas e equipamentos.

“Não dá para precificar, mas eu acredito que nós vamos ultrapassar a marca de R$ 200 milhões em negócios”, afirmou Paulo Oliveira durante o lançamento.

Público deve superar 100 mil pessoas

Depois de registrar crescimento expressivo entre as primeiras edições, a organização também espera ampliar o público em 2026.

No ano passado, a feira recebeu mais de 140 mil pessoas, segundo a organização. Para esta edição, a expectativa é novamente superar esse número e consolidar a Expogenética como um dos principais eventos do calendário de Campo Grande.

Além da programação voltada diretamente ao setor produtivo, a feira terá atrações pensadas para aproximar o público urbano do agronegócio.

Entre as novidades está um encontro de churrasqueiros com participantes do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, que devem disputar uma competição gastronômica. Também estão previstas a tradicional Queima do Alho, que leva a cultura das comitivas pantaneiras para dentro do parque, e outras atividades culturais e de entretenimento.

Genética

Apesar da ampliação da programação, a genética bovina continua sendo o principal eixo da Expogenética.

O evento terá leilões, exposição e julgamento de animais, além de atividades técnicas voltadas ao melhoramento genético da raça Nelore. "A proposta é reunir criadores para troca de experiências, aquisição de matrizes e touros e disseminação de tecnologias de melhoramento", pontua Paulo Matos.

O Mato Grosso do Sul ocupa posição de destaque na pecuária nacional e concentra uma parcela significativa do rebanho Nelore brasileiro.

Ações de inclusão

A Expogenética também manterá a proposta de promover uma programação inclusiva.

A edição de 2025 contou com atividades voltadas a crianças atípicas, salas sensoriais e parcerias com instituições sociais. Para este ano, a organização afirma que pretende manter as iniciativas e ampliar a participação de pessoas com deficiência e mães atípicas.

Também está previsto um leilão beneficente no dia 7 de novembro, além de ações sociais durante a programação.

A ideia, segundo a organização, é fazer com que a feira vá além dos negócios e permita que a população conheça diferentes aspectos do agronegócio, desde a produção e melhoramento genético até a cultura e as tradições ligadas ao campo.

Atrações

A programação musical e de entretenimento será apresentada gradualmente pela organização. O primeiro nome confirmado é o cantor Leonardo, que se apresenta no dia 31 de outubro.

A organização informou ainda que firmou parceria com um grupo responsável pela gestão e realização de eventos e que reúne artistas do segmento sertanejo.

A estratégia é divulgar as demais atrações ao longo das próximas semanas.

 

LOTERIAS

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2428, quinta-feira (13/08)

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

13/08/2026 20h13

Compartilhar
Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2428 da Timemania na noite desta quinta-feira, 13 de agosto de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 8 milhões.

Confira o resultado da Timemania de hoje!

Os números da Timemania 2428 são:

  • 27 - 15 - 76 - 49 - 80 - 51 - 70 
  • Time do Coração: 19 - Botafogo (SP)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2429

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no domingo, 16 de agosto, a partir das 10 horas, pelo concurso 2429. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Quina de hoje, concurso 7091, quinta-feira (13/08)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

13/08/2026 20h08

Compartilhar
Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7091 da Quina na noite desta quinta-feira, 13 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 7091 são:

  •   59 - 42 - 05 - 53 - 57

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7092

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 14 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 7092. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 7091, quinta-feira (13/08)
LOTERIAS

/ 10 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7091, quinta-feira (13/08)

2

Mau cheiro leva TJMS a autorizar arrombamento de apartamento em Campo Grande
Decisão Judicial

/ 14 horas

Mau cheiro leva TJMS a autorizar arrombamento de apartamento em Campo Grande

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3761, quinta-feira (13/08)
LOTERIAS

/ 11 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3761, quinta-feira (13/08)

4

Resultado da Loteria Federal 6091-7 de ontem, quarta-feira (12/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 22 horas

Resultado da Loteria Federal 6091-7 de ontem, quarta-feira (12/08): veja o rateio

5

Asfalto de quase R$ 7 milhões em Campo Grande ganha novo prazo até 2027
Infraestrutura Urbana

/ 1 dia

Asfalto de quase R$ 7 milhões em Campo Grande ganha novo prazo até 2027

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O fim da idade mínima na aposentadoria especial dos técnicos de enfermagem
Exclusivo para Assinantes

/ 7 horas

O fim da idade mínima na aposentadoria especial dos técnicos de enfermagem
Antes de buscar mais clientes, pare de perder vendas
Arthur Maximilliano

/ 3 dias

Antes de buscar mais clientes, pare de perder vendas
Acidente de trabalho: conheça os direitos previdenciários e saiba quando procurar ajuda jurídica
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Acidente de trabalho: conheça os direitos previdenciários e saiba quando procurar ajuda jurídica
Seu seguro foi negado há mais de um ano? O prazo pode não ter acabado
Exclusivo para Assinantes

/ 06/08/2026

Seu seguro foi negado há mais de um ano? O prazo pode não ter acabado