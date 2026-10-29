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TRIBUTAÇÃO

Gasolina e óleo diesel terão um novo aumento de preços em MS

Combustíveis ficarão até R$ 0,13 mais caros a partir de fevereiro de 2027 por causa do reajuste anual do ICMS

Súzan Benites

Súzan Benites

29/10/2026 - 07h35
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O preço médio da gasolina em Mato Grosso do Sul acumula alta de 8,3%, na comparação entre outubro de 2025 e outubro deste ano, e terá uma nova pressão tributária a partir de fevereiro de 2027.

O reajuste do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), definido pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), elevará em R$ 0,07 por litro a tributação da gasolina e em R$ 0,13 a do diesel.

Segundo o diretor do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes de Mato Grosso do Sul (Sinpetro-MS), Edson Lazarotto, a atualização corresponde a uma alta de 4,5% na alíquota do ICMS da gasolina e de 11,1% na do diesel.

“A partir de 1/2/2027, o ICMS da gasolina terá um reajuste já definido pelo Confaz de 4,5% e o diesel, de 11,1%. Na gasolina o impacto será de R$ 0,07 e no diesel, de R$ 0,13”, declarou Lazarotto.

A atualização passa a valer em 1º de fevereiro de 2027 e também alcança o gás liquefeito de petróleo (GLP), utilizado nos botijões domésticos.

Conforme dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a gasolina acumula alta de 8,3% em um ano, passando de R$ 5,93 por litro, em outubro de 2025, para R$ 6,42 neste mês, uma diferença de R$ 0,49. Como o mês ainda não terminou, o dado deste ano é parcial.

O novo acréscimo tributário de R$ 0,07 equivale a cerca de 1,1% do preço médio de R$ 6,42. O cálculo é ilustrativo e não representa uma previsão de repasse integral às bombas, já que os preços finais também dependem dos custos de aquisição, distribuição e comercialização.

MUDANÇAS 

Além da atualização aprovada, as Secretarias Estaduais de Fazenda avaliam abreviar os prazos previstos na legislação para a atualização dos valores do ICMS sobre o diesel, diante da instabilidade internacional dos preços dos derivados de petróleo.

Em nota divulgada ontem, o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) afirmou que os estados monitoram o cenário e estudam alternativas.

“Dado o cenário de instabilidade mundial dos preços dos derivados de petróleo, os estados monitoram e avaliam abreviar os termos da lei complementar quanto à atualização dos valores do diesel, assumindo o compromisso de cooperar por meio de esforços que concorram para o interesse do povo brasileiro”, informou a entidade.

A manifestação não significa que a antecipação já tenha sido aprovada. Por enquanto, os novos valores definidos pelo Confaz têm previsão de vigência a partir do dia 1º de fevereiro de 2027.

DIESEL E GÁS

O diesel terá aumento tributário de R$ 0,13 por litro, que correspondente a 11,1%, enquanto a gasolina terá acréscimo de R$ 0,07 por litro. O GLP também terá atualização da alíquota específica, com o valor passando para R$ 1,54 por quilograma.

O impacto do diesel merece atenção em Mato Grosso do Sul pelo peso do transporte rodoviário no escoamento da produção agropecuária e industrial. Eventuais aumentos nos custos de abastecimento podem pressionar o frete e as despesas de produção, embora o repasse dependa das condições de mercado.

Conforme dados da ANP, o preço médio do diesel comum passou de R$ 5,94 para R$ 6,78 por litro, aumento de 14,2%. Já o diesel S10 subiu de R$ 6,01 para R$ 7,34, alta de 22,2%, equivalente a R$ 1,33 por litro. 

A atualização anual segue a Lei Complementar nº 192, de março de 2022, que instituiu a cobrança monofásica do ICMS sobre combustíveis e alíquotas específicas por unidade comercializada. 

Para a revisão atual, foram considerados os preços médios divulgados pela ANP entre fevereiro e setembro deste ano, em comparação com o mesmo período de 2025.

Loterias

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 916, quarta-feira (28/10)

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

28/10/2026 20h19

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Confira o resultado da Super Sete

Confira o resultado da Super Sete Foto: Super Sete

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 916 da Super Sete na noite desta quarta-feira, 28 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 12 milhões.

Confira o resultado da Super Sete de hoje!

Os números da Super Sete 916 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

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O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 917

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 30 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 917. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

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Loterias

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 3026, quarta-feira (28/10)

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

28/10/2026 20h15

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Confira o resultado da Dupla-Sena

Confira o resultado da Dupla-Sena Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3026 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 28 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 9 milhões.

Confira o resultado da Dupla-Sena de hoje!

Os números da Dupla Sena 3026 são:

Primeiro sorteio

  • 42 - 49 - 31 - 22 - 05 - 30

Segundo sorteio

  • 49 - 43 - 39 - 35 - 38 - 47  

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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