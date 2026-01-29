Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

CAGED

Geração de empregos em MS tem o 2º menor índice desde 2020

Saldo de empregos no Estado em dezembro de 2025 só não foi menor que o valor registrado em dezembro de 2024

Karina Varjão

Karina Varjão

29/01/2026 - 15h30
A geração de empregos em Mato Grosso do Sul teve o 2º pior resultado no mês de dezembro de 2025 desde o ano de 2020. 

O resultado divulgado nesta quinta-feira (29) pela pesquisa do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostrou que o mês de dezembro do ano passado apresentou um saldo negativo, que só não foi menor que o saldo registrado em novembro de 2024. 

Um saldo negativo significa que houveram mais demissões que admissões no Estado durante o mês. Foi o que aconteceu no último mês. 

O levantamento do novo Caged mostrou que, em dezembro, foram admitidos 22.087 novos trabalhadores, enquanto foram demitidos 33.368 empregados. O resultado foi um saldo de -11.281 empregos. 

O resultado reflete uma série de queda nos saldos de empregos no Estado que vem desde julho, última vez que foi registrada uma alta no saldo de acordo com o Caged. 

Nos setores de postos de trabalho, todos os setores registraram saldo negativo em dezembro. 

O setor de serviços puxou o número de desligamentos, com 13.493 demissões frente a 8.152 novas contratações, gerando um saldo negativo de 5.341 empregos. 

A construção civil aparece em seguida, com um saldo negativo de 1.942 postos, resultado da admissão de 1.072 trabalhadores e demissão de 3.014. 

No setor agropecuário, foram empregadas 3.097 pessoas e demitidas 4.654, que resultaram em um saldo de -1.557 empregos. 

Já o comércio teve saldo um pouco maior, de - 1.249 empregos, frente à contratação de 6.402 novos trabalhadores e demissão de 7.651. 

A indústria foi onde houve o maior saldo entre os setores, de -1.192 postos de trabalho. Neste setor, em dezembro, foram contratados 3.364 trabalhadores e demitidos 4.556. 

Quanto aos trabalhadores, a única faixa etária que teve saldo positivo foi dos trabalhadores até 17 anos, de 196 novos postos de trabalho. Em todas as outras, houveram mais demissões que contratações. 

A maior defasagem nos postos de emprego foi entre os trabalhadores da produção de bens e serviços industriais, que foi -3.851, resultado da contratação de 4.366 trabalhadores e demissão de 8.217. 

Acumulados

Mesmo com os resultados negativos, o saldo na geração de empregos de 2025 foi maior que o do ano anterior. 

No acumulado de janeiro a dezembro do ano passado, foram admitidos 419.472 trabalhadores e demitidos 399.716, resultando no saldo de 19.756 postos de trabalho em todo o ano. 

Em 2024, o saldo foi de 12.230. Ou seja, houve um crescimento de 61,54% na geração de empregos em Mato Grosso do Sul. 

O setor da construção civil puxou o ano passado, resultando em um saldo de 5.873 novos empregos, seguido pelo setor de serviços, com 4.835 novos empregos. 

Brasil 

O levantamento nacional também mostrou um saldo negativo na geração de postos de trabalho no Brasil, mostrando um resultado menor que todos os meses de dezembro desde 2020. 

O saldo de -618.164 postos foi resultado da contratação de 1.5 milhão de trabalhadores e da demissão de 2,1 milhões no País ao longo do último mês. 

Esse resultado só não foi mais baixo que o registrado no mês de abril de 2020, durante a pandemia da Covid-19, quando o saldo foi de -981.336 empregos. 
 

LOTERIA

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2881, quarta-feira (28/01): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

29/01/2026 08h58

Confira o concurso da Lotomania

Confira o concurso da Lotomania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2881 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$7,2 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador;
  • 19 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 281.061,43 cada); 
  • 18 acertos - 74 apostas ganhadoras, (R$ 2.373,83 cada); 
  • 17 acertos - 616 apostas ganhadoras, (R$ 285,16 cada); 
  • 16 acertos - 3716 apostas ganhadoras, (R$ 47,27 cada); 
  • 15 acertos - 16140 apostas ganhadoras, (R$ 10,88 cada). 

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2881 são:

  • 85 - 48 - 25 - 27 - 74 - 33 - 47 - 79 - 64 - 88 - 50 - 99 - 10 - 05 - 84 - 60 - 24 - 83 - 16 - 07

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2882

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 30 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2882. O valor da premiação está estimado em R$8,2 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concurso s consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

LOTERIA

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 324, quarta-feira (28/01): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

29/01/2026 08h54

Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 324 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$19 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador; 
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador; 
  • 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora, (R$ 176.464,44)
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 16 apostas ganhadoras, (R$ 4.901,79 cada); 
  • 4 acertos + 2 trevos - 60 apostas ganhadoras, (R$ 1.400,51 cada); 
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 698 apostas ganhadoras, (R$ 120,38 cada). 
  • 3 acertos + 2 trevos - 1035 apostas ganhadoras, (R$ 50,00 cada); 
  • 3 acertos + 1 trevo - 7996 apostas ganhadoras, (R$ 24,00 cada); 
  • 2 acertos + 2 trevos - 7519 apostas ganhadoras, (R$ 12,00 cada); 
  • 2 acertos + 1 trevo - 58730 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada). 

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 324 são:

  • 45 - 17 - 12 - 09 - 30 - 29 
  • Trevos sorteados: 2 - 6

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 325

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 31 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 325. O valor da premiação está estimado em R$20 milhões.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

