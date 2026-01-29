Geração de empregos em MS tem o 2º menor índice desde 2020

Em MS, trabalhadores foram mais demitidos que admitidos em dezembro - FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A geração de empregos em Mato Grosso do Sul teve o 2º pior resultado no mês de dezembro de 2025 desde o ano de 2020.

O resultado divulgado nesta quinta-feira (29) pela pesquisa do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostrou que o mês de dezembro do ano passado apresentou um saldo negativo, que só não foi menor que o saldo registrado em novembro de 2024.

Um saldo negativo significa que houveram mais demissões que admissões no Estado durante o mês. Foi o que aconteceu no último mês.

O levantamento do novo Caged mostrou que, em dezembro, foram admitidos 22.087 novos trabalhadores, enquanto foram demitidos 33.368 empregados. O resultado foi um saldo de -11.281 empregos.

O resultado reflete uma série de queda nos saldos de empregos no Estado que vem desde julho, última vez que foi registrada uma alta no saldo de acordo com o Caged.

Nos setores de postos de trabalho, todos os setores registraram saldo negativo em dezembro.

O setor de serviços puxou o número de desligamentos, com 13.493 demissões frente a 8.152 novas contratações, gerando um saldo negativo de 5.341 empregos.

A construção civil aparece em seguida, com um saldo negativo de 1.942 postos, resultado da admissão de 1.072 trabalhadores e demissão de 3.014.

No setor agropecuário, foram empregadas 3.097 pessoas e demitidas 4.654, que resultaram em um saldo de -1.557 empregos.

Já o comércio teve saldo um pouco maior, de - 1.249 empregos, frente à contratação de 6.402 novos trabalhadores e demissão de 7.651.

A indústria foi onde houve o maior saldo entre os setores, de -1.192 postos de trabalho. Neste setor, em dezembro, foram contratados 3.364 trabalhadores e demitidos 4.556.

Quanto aos trabalhadores, a única faixa etária que teve saldo positivo foi dos trabalhadores até 17 anos, de 196 novos postos de trabalho. Em todas as outras, houveram mais demissões que contratações.

A maior defasagem nos postos de emprego foi entre os trabalhadores da produção de bens e serviços industriais, que foi -3.851, resultado da contratação de 4.366 trabalhadores e demissão de 8.217.

Acumulados

Mesmo com os resultados negativos, o saldo na geração de empregos de 2025 foi maior que o do ano anterior.

No acumulado de janeiro a dezembro do ano passado, foram admitidos 419.472 trabalhadores e demitidos 399.716, resultando no saldo de 19.756 postos de trabalho em todo o ano.

Em 2024, o saldo foi de 12.230. Ou seja, houve um crescimento de 61,54% na geração de empregos em Mato Grosso do Sul.

O setor da construção civil puxou o ano passado, resultando em um saldo de 5.873 novos empregos, seguido pelo setor de serviços, com 4.835 novos empregos.

Brasil

O levantamento nacional também mostrou um saldo negativo na geração de postos de trabalho no Brasil, mostrando um resultado menor que todos os meses de dezembro desde 2020.

O saldo de -618.164 postos foi resultado da contratação de 1.5 milhão de trabalhadores e da demissão de 2,1 milhões no País ao longo do último mês.

Esse resultado só não foi mais baixo que o registrado no mês de abril de 2020, durante a pandemia da Covid-19, quando o saldo foi de -981.336 empregos.

