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Governo dá o primeiro passo para retomar a licitação da Malha Oeste

Diretoria da ANTT vota novas regras do leilão bilionário da ferrovia, enquanto o governo revisa o modelo da concessão para atrair interessados e enviar o edital ao Tribunal de Contas da União

Clodoaldo Silva, de Brasília

21/05/2026 - 08h10
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A diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) vota amanhã novas minutas de edital e do contrato da licitação da ferrovia Malha Oeste, que tem o certame previsto para ocorrer no segundo semestre deste ano.

Esta é uma etapa obrigatória para a realização do leilão, que ainda precisa passar pelo crivo do Tribunal de Contas da União (TCU) para sair do papel. 

Também o colegiado da ANTT vai analisar os Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEAs) que define os parâmetros financeiros e de investimentos para a concessão, que deve ser por 57 anos e receber investimentos de R$ 89,2 bilhões.

Além desses dois parâmetros, divulgados pelo Ministério dos Transportes em novembro do ano passado, a proposta era realizar o leilão agora em julho, porém o certame foi transferido para o segundo semestre, entre outros motivos está uma consulta a algumas empresas que podem usar o sistema de transporte para escoar sua produção, especificamente da celulose e do minério de ferro. 

À época, o certame foi confirmado pelo então ministro dos Transportes Renan Filho, durante o lançamento da 1ª Política Nacional de Outorgas Ferroviárias do governo federal, em Brasília. O edital deveria ter sido publicado em abril, segundo o cronograma divulgado.

Porém, os estudos técnicos sobre o certame só ficaram prontos no dia 11 deste mês, quando foram apresentados pela Superintendência de Concessão da Infraestrutura, da ANTT, para o diretor Lucas Asfor, que será o relator do processo amanhã.

Nos últimos nove dias, o processo passou pela Procuradoria Federal com a autarquia, a Secretaria Geral. Antes, no dia 30 de abril, recebeu o parecer final das gerências de Estudos e Projetos de Ferrovias (Gefer) e de Estruturação Regulatória (Gereg).

SIGILO

Embora envolva um projeto grandioso, a ANTT decidiu manter o acesso às informações sobre o certame em sigilo, com acesso restrito.

Prática bem diferente de estudos anteriores sobre a intenção de fazer a relicitação da Ferrovia Malha Oeste, que teve consulta pública.

Na relicitação, a ANTT pretendia que a Rumo continuasse com a concessão, mesmo abandonando a ferrovia ao deixar de fazer manutenção da linha férrea.

Em virtude destes motivos, o TCU decidiu, no ano passado, proibir a relicitação. Com isso, o Ministério dos Transportes começou a organizar o leilão.

Foi divulgado que o vencedor do certame da Malha Oeste, entre Corumbá e Mairinque (SP), teria de investir R$ 89,2 bilhões ao longo de 57 anos para garantir o funcionamento da linha férrea. Seriam R$ 35,7 bilhões em investimentos (trilhos, locomotivas, edificações) e mais R$ 53,5 bilhões na operacionalização (manutenção e veículos).

Para custear estes compromissos financeiros, a concessionária vencedora poderia contar com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de até 80% dos investimentos totais, “considerando a necessidade de financiamento do projeto e restrito à sua capacidade de pagamento”, com prazo de pagamento de até 34 anos. 

Foi anunciado na divulgação do leilão que a administração federal ficaria responsável por obter a licença prévia ambiental para os empreendimentos prioritários, assumiria os riscos de variações relevantes nos custos de construção, inclusive com relação a insumos, bem como compartilharia os riscos relativos aos valores destinados às desapropriações e desocupações irregulares, além de custos com o atendimento das exigências ambientais. 

ESTRUTURA

Já a concessionária ficaria responsável pela implantação da estrutura da ferrovia, desde as desapropriações, obtenção de outras licenças ambientais, cumprimento de condicionantes ambientais, ações de compensação e gestão de passivos ambientais; arcaria com danos a terceiros, riscos climáticos, falhas técnicas, riscos associados à tecnologia e inovação, e variações nos custos financeiros e monetários; e também incluiria a segurança operacional e patrimonial da ferrovia, acidentes e danos relacionados a falhas de execução de projetos e à busca por financiamento.

Mapa ferroviário de MS
Ferrovias já implantadas e planejadas no Estado

Só que de novembro para cá, o governo federal cogitou alterações nessa proposta inicial. Uma delas é fatiar os 1.973 quilômetros da linha férrea entre vários interessados, já que após a conversa com empresas foi avaliado que nem todo o trecho teria interesse do setor privado. 

É uma destas propostas que a diretoria da ANTT decide amanhã ao analisar o processo. “Atualizações nas minutas de Edital e Contrato e aprimoramento dos estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental, que visa a licitação para exploração do empreendimento ferroviário Malha Oeste”, de acordo com divulgação da autarquia.

Esta aprovação é necessária para que os documentos do processo de licitação sejam encaminhados ao TCU que tem no mínimo 90 dias para analisá-los e decidir se aprova as regras da licitação. 

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LOTERIAS

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 356, quarta-feira (20/05): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

21/05/2026 08h55

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Confira o rateio da +Milionária

Confira o rateio da +Milionária Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 356 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 20 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 43 milhões.

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 63.326,20)
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 27 apostas ganhadoras, (R$ 3.127,22)
  • 4 acertos + 2 trevos - 63 apostas ganhadoras, (R$ 1.435,96)
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 936 apostas ganhadoras, (R$ 96,65)
  • 3 acertos + 2 trevos - 1072 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
  • 3 acertos + 1 trevo - 10553 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
  • 2 acertos + 2 trevos - 7949 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
  • 2 acertos + 1 trevo - 75443 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Os números da + Milionária 356 são:

  • 22 - 28 - 25 - 05 - 09 - 01 
  • Trevos sorteados: 2 - 1  

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 357

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 23 de maio, a partir das 20 horas, pelo concurso 357. O valor da premiação está estimado em R$ 43,5 milhões.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2926, quarta-feira (20/05): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

21/05/2026 08h52

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2926 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 20 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6 milhões.

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 4 apostas ganhadoras, (R$ 66.423,28)
  • 18 acertos - 67 apostas ganhadoras, (R$ 2.478,48)
  • 17 acertos - 614 apostas ganhadoras, (R$ 270,45)
  • 16 acertos - 3564 apostas ganhadoras, (R$ 46,59)
  • 15 acertos - 16459 apostas ganhadoras, (R$ 10,08)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Os números da Lotomania 2926 são:

  • 19 - 72 - 82 - 35 - 93 - 01 - 50 - 91 - 02 - 11 - 69 - 43 - 89 - 65 - 64 - 27 - 75 - 61 - 09 - 74 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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