Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

abertura de mercado

Após tarifaço de Trump, governo negocia exportar tilápia de MS para Singapura

Em missão na Ásia, Riedel destacou que a empresas de MS enfrentam dificuldades para escoar a produção do peixe após a taxação e abertura do mercado singapurense é "solução imediata"

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

13/08/2025 - 17h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Em missão pelo continente asiático, o governador Eduardo Riedel (PSDB) se reuniu, nesta quarta-feira (13), com representantes da Associação de Comerciantes de Carne de Singapura, onde o grupo revelou interesse em importar tilápia produzida em Mato Grosso do Sul.

Atualmente, a Singapura é um dos principais destinos da carne brasileira e agora também manifestaram o interesse na tilápia sul-mato-grossense, no momento em que os Estados Unidos decidiram sobretaxar o produto.

Conforme o governo do Estado, no cenário atual, duas empresas do Estado enfrentam dificuldades para escoar a produção do peixe.

Segundo o governador Eduardo Riedel, a abertura do mercado singapurense pode ser uma solução imediata.

"Na reunião com os importadores de proteína animal, foi uma surpresa muito grande a avidez deles com a nossa tilápia, e aí juntou a fome com a vontade de comer. Nessa altura do campeonato onde os Estados Unidos impõem e mantêm 50% de tarifa sobre a tilápia, duas empresas de Mato Grosso do Sul tendo dificuldade de colocar esse produto no mercado, achamos aqui o mercado", disse o governador.

Riedel destacou ainda que, após a manifestação do interesse, já entrou em contato com empresários para inicar a negociação.

"Já estabelecemos contato com empresários locais e conectamos as empresas à Associação de Carnes, que fará a interlocução com os compradores. O mercado de Singapura não impõe tarifas de exportação, o que abre uma oportunidade que vamos acompanhar de perto", afirmou.

Ainda conforme o governador, 60% da proteína animal importada por Singapura é de origem brasileira, principalmente frango, suínos e bovinos.

Ele destaca que o país asiático vem se consolidando como parceiro estratégico e tende a ampliar as compras do Brasil. “É um grande importador e está ampliando cada vez mais", disse.

A Missão Internacional à Ásia, composta por autoridades e representantes comerciais sul-mato-grossenses, começou em 4 de agosto, com passagens por Índia e Japão.

Agora, Singapura é a última parada da agenda, que prevê novos encontros com empresários e autoridades locais até quinta-feira (14).

 

Economia

BNDES aprova R$ 205 milhões em crédito do Plano Safra 2025/26 para o Mato Grosso do Sul

Em todo país, crédito aprovado no Plano atingiu R$ 10 bi. Maior parte dos recursos foi para investimentos em instalações e máquinas.

13/08/2025 15h31

Compartilhar
BNDES aprova R$ 205 milhões em crédito do Plano Safra 2025/26 para o Mato Grosso do Sul

BNDES aprova R$ 205 milhões em crédito do Plano Safra 2025/26 para o Mato Grosso do Sul Divulgação

Continue Lendo...

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é uma empresa pública federal brasileira, vinculada ao Ministério da Economia, que atua como principal instrumento de execução da política de investimentos do Governo Federal. 

Para Mato Grosso do Sul, o BNDES alcançou R$205 milhões de aprovações de crédito do Plano Safra 2025/26. 

Em todo o país, o volume aprovado chegou a R$10 bilhões. Grande parte destes recursos foi para investimento em instalações e máquinas, R$7,3 bilhões. 

Para os agricultores familiares, micro, pequenos e médios produtores rurais e cooperativas, foram aprovados 9,1 bilhões. Os recursos começaram a ser disponibilizados em 17 de julho. 

A aprovação envolveu recursos equalizados dos Programas Agropecuários do Governo Federal (PAGF) - como o Pronaf, o Pronamp, o Programa para Construção e Ampliação de Armazéns (PCA) e o Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras (Moderfrota) - e do BNDES Crédito Rural, que foi de R$ 812 milhões. 

Foram recebidas 39 mil operações, sendo 24 mil para investimento, por meio de 24 agentes financeiros credenciados, em mais de 20 linhas de financiamento. Cerca de 70% dos recursos foram operados por bancos cooperativos e cooperativas de crédito, num total de R$6,9 bilhões. 

Essa forma de operação, através de instituições parceiras, facilita uma descentralização na distribuição dos recursos por todo o país, atingindo 93% dos municípios brasileiros, tornando mais fácil o desenvolvimento e a execução da política pública de apoio ao setor.

"Esse desempenho mostra a alta demanda por recursos e a capacidade do BNDES em atender, com agilidade e eficiência, este setor que é um dos principais motores do desenvolvimento econômico. Em 2025, sob orientação do presidente Lula, o orçamento disponibilizado para o BNDES no Plano Safra foi o maior registrado, um total de R$70 bilhões. São recursos que atendem grandes e pequenos agricultores e mostram o nosso compromisso com o setor agropecuário sustentável e inovador. Dos R$10 bilhões aprovados até agora, cerca de R$3,3 bilhões foram para a agricultura familiar”, afirma Aloizio Mercadante, presidente do BNDES. 

70 bilhões em recursos

No Plano Safra 2025/2026, o BNDES vai disponibilizar R$70 bilhões para financiar investimentos da agricultura brasileira, entre o dia 01 de julho de 2025 e 30 de junho de 2026. O valor é o maior já disponibilizado pelo Banco ao setor agropecuário, sendo 5% acima do valor do Plano Safra do último biênio e 180 % maior que o disponibilizado pelo BNDES no Plano Safra 22/23.

Ao todo, serão R$39,7 bilhões em recursos equalizáveis que poderão ser acessados por meio de Programas Agropecuários do Governo Federal (PAGF), 19% a mais em relação ao ano anterior. Tais programas contam com prazos, taxas e orçamentos determinados. 

Destes, serão R$26,3 bilhões para médios e grandes produtores da agricultura empresarial, com taxas de juros entre 8,5% e 14% ao ano, e R$13,4 bilhões para pequenos produtores da agricultura familiar, com juros entre 0,5% e 8% ao ano.

Já para a aricultura empresarial, os recursos serão oferecidos por meio de 9 programas, entre eles, Moderfrota, Pronamp, Renovagro, Inovagro, Proirriga, Prodecoop e PCA; e para a agricultura familiar, o BNDES opera com diferentes linhas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

No Plano Safra 2025/2026, serão destinados R$13,4 bilhões para o Pronaf, aumento de 9% em relação ao montante operado pelo BNDES no Plano Safra passado.

Plano Safra

O Plano Safra é um programa anual do Governo Federal que direciona recursos financeiros a fim de apoiar a produção agropecuária através de um crédito rural, com condições especiais de juros, prazos e garantias. 

Tem o objetivo de alavancar a atividade agropecuária no país, atendendo desde pequenos produtores até grandes empreendimentos. 

No início do mês de julho, o presidente Lula anunciou o valor de R$516,2 bilhões para financiamento da agricultura e pecuária empresarial no País, que apoia grandes e médios produtores rurais. O valor é R$8 bilhões maior com relação à safra do ano passado. 

Do total disponibilizado neste Plano Safra, R$414,7 bilhões serão para custeio e comercialização, com taxas de juros de 10% ao ano para os produtores do Pronamp e de 14% ao ano para os demais produtores; e R$101,5 bilhões para investimentos, com taxas de juros que variam entre 8,5% ao ano e 13,5% ao ano. 


 

LOTERIA

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3467, terça-feira (12/08): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

13/08/2025 09h05

Compartilhar

Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3467 da Lotofácil na noite desta terça-feira, 12 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

  • 15 acertos - 3 apostas ganhadoras, R$ 1.525.501,47
  • 14 acertos - 309 apostas ganhadoras, R$ 2.105,21
  • 13 acertos - 11004 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos - 144582 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos - 828138 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3467 são:

  • 03 - 20 - 25 - 19 - 09 - 06 - 04 - 21 - 16 - 05 - 07 - 18 - 14 - 13 - 08

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3470

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 13 de agosto a partir das 20 horas, pelo concurso 3470. O valor da premiação está estimado em R$1,8 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Jovem é estuprada ao sair da academia em Campo Grande
JARDIM BATISTÃO

/ 1 dia

Jovem é estuprada ao sair da academia em Campo Grande

2

Calote em megafábrica de celulose se repete em MS, agora em obra da Arauco
Investimento bilionário

/ 13 horas

Calote em megafábrica de celulose se repete em MS, agora em obra da Arauco

3

Secretário de saúde é afastado em operação da PF contra desvio de recursos do SUS
RASTRO CIRÚRGICO

/ 1 dia

Secretário de saúde é afastado em operação da PF contra desvio de recursos do SUS

4

Vereadores rejeitam moção de apoio a Eduardo Bolsonaro em Campo Grande
câmara municipal

/ 1 dia

Vereadores rejeitam moção de apoio a Eduardo Bolsonaro em Campo Grande

5

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1101, terça-feira (12/08)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1101, terça-feira (12/08)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Exclusivo para assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Exclusivo para Assinantes

/ 05/08/2025

Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual