Governo prevê investimento de R$ 89,9 bilhões em MS até 2030

Na manhã desta sexta-feira (20), o governador do Estado, Eduardo Riedel, promoveu junto com a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems) um café da manhã para apresentar à imprensa o desempenho do setor industrial de MS e um balanço dos principais investimentos e ações realizados em 2024.

Durante o evento, foi apresentada também uma projeção para os próximos seis anos, que inclui a ampliação de 11.515 empregos formais diretos e investimento de R$ 89,9 bilhões.

As "novidades" que devem impulsionar os investimentos, a economia e a geração de emprego são:

Novas Fábricas de Celulose;

Aumento da produção de minério de ferro e manganês;

Conclusão da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados de Três Lagoas;

Ampliação da produção de cana e modernização industrial na produção de etanol;

Construção de Nova Unidade Industrial de Processamento de Soja;

Ampliação da capacidade de abates de suínos;

Nova Indústria de beneficiamento de amendoim;

Nova fábrica de alimentos e implantação de aviários de alta tecnologia.

Tais empreendimentos estão localizados nos municípios de Inocência, Água Clara, Três Lagoas, Corumbá, Rio Brilhante, Naviraí, Dourados, Bataguassu e Mundo Novo, que devem concentrar os investimentos.

UFN3

Conforme noticiado anteriormente pelo Correio do Estado, somente as obras de retomada da UFN3, a Unidade de Fertilizantes Nitrogenados de Três Lagoas, devem gerar mais 8 mil empregos no estado. Na fase de operação, deve gerar mais 600, entre empregados da Petrobras e terceirizados.

Em 2025, a Petrobras vai ao mercado e espera propostas firmes de empresas interessadas na conclusão e a confirmação da atratividade do investimento.

As obras da UFN3 foram paralisadas em 2014, com 80% do projeto executado, e R$ 3,9 bilhões investidos. A retomada era uma das bandeiras da campanha presidencial da atual ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), que é de Três Lagoas, e começou a voltar a ser discutida em 2024.

Balanço de 2024

O Balanço anual de 2024 revelou que atualmente a indústria sul-mato-grossense tem mais de 161.000 trabalhadores formais diretamente empregados em mais de 7,9 empresas industriais ativas.

Os produtos são exportados para mais de 150 países, e somam mais de US$ 6 bilhões de dólares em exportação.

A produção no ano alcançou valores superiores a R$ 100 bilhões.

De acordo com a FIEMS, "a indústria se consolidou como um dos mais importantes setores para a economia de Mato Gosso do Sul, realizando investimentos bilionários, contribuindo de forma significativa para a geração de empregos e para o aumento das exportações. Por tudo isso, a indústria de Transformação de MS é a que mais cresce no Brasil".

