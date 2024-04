Governo regulamenta linha de financiamento parcial de projetos verdes com juro de 1% ao ano

Economia

Em Três Lagoas, Jean Paul Prates diz que avanço do processo vai depender de avaliação técnica, econômica e ambiental

Durante visita a Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN3), em Três Lagoas, nesta sexta-feira (26), o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, não confirmou a retomada das obras da planta. A vinda do presidente da estatal era aguardada, desde o ano passado, para anunciar um novo cronograma, recursos e detalhes sobre a conclusão do complexo industrial.

Ao contrário do que se esperava, o chefe da petrolífera enfatizou que o evento não marca uma reinauguração e sim o início do processo de retomada para a aprovação do projeto. Prates destacou que em paralelo a visita técnica já está em curso uma avaliação técnica, econômica e ambiental do projeto. “Nós estamos fazendo uma vistoria , para ver de fato como está a planta, porque ninguém gosta de administrar uma coisa que não conhece”, pontuou.

Ele ainda explicou que após as definições de opções econômicas e viabilidade da retomada da obra é que será definida a atuação da Petrobras. “Assim nós então poderemos anunciar a retomada das obras, a contratação digital, a vinda de parceiro, sócio, a gente ainda está definindo tudo isso”, disse.

Sobre a parceria ou sociedade, durante a semana passada chegou a circular na imprensa que a estatal chinesa Sinopec, poderia estar de volta como investidora da fábrica. A estatal fazia parte do consórcio que começou a construir a UFN3 em 2011. Questionada sobre a participação da Sinopec, a ministra Simone Tebet disse à reportagem que é somente “especulação”.

O presidente da Petrobras ainda frisou em seu discurso que não há um prazo definido, porém, ressaltou que a ativação da unidade de fertilizantes deve ocorrer entre os anos de 2025 e 2026.

“Não é um anúncio de reinauguração, não é um anúncio de pedra fundamental, é uma retomada do processo de revitalização, de reaprovação do projeto da UFN3, é basicamente a razão da nossa visita hoje aqui”. Prates ainda evidenciou a importância da conclusão do investimento para o Brasil, tendo em vista que a Petrobras tem interesse no setor de fertilizantes para promover a sinergia com o agronegócio, reduzir a dependência do País em relação à importação de fertilizantes e por consequência fomentar o mercado de trabalho e geração de renda.

Ele lembrou que faz parte do plano de Governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) buscar a autonomia do Brasil na produção de fertilizantes agrícolas, por isso a importância de terminar uma fábrica que já foi iniciada.

“Nós vamos fazer que dê certo. Esse miolo aqui é capaz de produzir um terço dos grãos que produzem os dois Matos Grossos”, disse, referindo-se à região que circunda a planta da fábrica de fertilizantes. “Esse foi o raciocínio ao implantar a usina em Três Lagoas”, continuou, citando ainda a abundância de água e a proximidade do gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol), dois insumos fundamentais para a produção de fertilizantes.

Em Três Lagoas, Prates foi acompanhado durante a vista ao megaempreendimento pelo governador Eduardo Riedel (PSDB), a ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e outras autoridades locais.

EXPECTATIVAS

O titular da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, disse estar confiante com a sinalização feita pelo presidente da petrolífera. “Quando a Petrobras vem a Três Lagoas e fala ‘nós vamos terminar’, está no plano estratégico. Eu acho que esse é um ponto crucial disso”, relata.

Verruck reforça que mesmo não havendo a definição de valores ou cronograma o que já está sendo feito é um bom sinal. “Foi anunciado aqui que tem uma empresa fazendo avaliação técnica, econômica e ambiental. Então acho que esses são os pontos importantes”, disse.

O secretário afirmou ainda que havia conversado com Prates pouco antes da entrevista coletiva e enfatizou que Três Lagoas irá retomar o ritmo de grandes investimentos e impulsionar seu desenvolvimento com a conclusão da UFN3 e com os empreendimentos grandes como a segunda planta da Eldorado anunciada recentemente.

Para Riedel, Mato Grosso do Sul está preparado para receber estes grandes investimentos. “Um projeto como este não afeta apenas a economia de Três Lagoas e sim de toda uma região. As cidades estão passando por uma transformação vigorosa, com recursos aplicados que vão prepará-las para receber este boom de crescimento, neste ciclo positivo em todo Estado”.

Também otimista, a ministra ponderou que a obra será a maior fábrica de fertilizantes nitrogenados da América Latina, lembrando ainda que o empreendimento não se trata apenas de um sonho do povo de Mato Grosso do Sul, mas uma necessidade prioritária para o desenvolvimento do País.

“O Brasil chegou a produzir 50% de fertilizantes que consome e hoje tem apenas entre 15% e 16%. O governo federal apoia este investimento da Petrobras, que vai impactar positivamente as lavouras, agronegócio e colocar comida mais barata na mês do povo brasileiro. Um sonho de Três Lagoas e uma necessidade ao desenvolvimento do Brasil”.

CONSERVAÇÃO

Quando a indústria de fertilizantes teve as obras paralisadas, sua estrutura estava cerca de 81% concluída. Prates havia dito, quando questionado pelo Correio do Estado em evento no Rio de Janeiro em fevereiro deste ano, que temia que o tempo de paralisação tivesse deteriorado a conservação da planta .

O presidente da Petrobras e diretores da área técnica fizeram uma vistoria à planta. Prates adiantou que os profissionais que ficaram responsáveis pela guarda do patrimônio “fizeram um serviço excelente, ela está super bem cuidada”, e anunciou que, em paralelo a essa agenda, está em curso a avaliação técnica e econômica do projeto. “É como se a gente estivesse começando do zero, mas aproveitando todo o processo que já existe”, concluiu Prates.

A fábrica de Três Lagoas deve receber aporte de R$ 5 bilhões (US$ 1 bilhão) para sua conclusão. Conforme representantes da gestão estadual, a estrutura tem sido conservada pela Petrobras e os recursos servirão para concluir as obras.

Quando estiver concluída, a fábrica terá capacidade para produzir 3.600 toneladas de ureia e 2.200 toneladas de amônia por dia. Conforme já adiantado pelo Correio do Estado, a unidade fabril tem capacidade para reduzir em até 30% a dependência da importação de adubos nitrogenados do País.

“[A UFN3] vai ampliar o consumo de gás natural em 2,3 milhões de metros cúbicos por dia e com isso, MS vai contribuir para ampliar a oferta de fertilizantes no País.”, finalizou Verruck.

HISTÓRICO

A UFN3 começou a ser construída em 2011 e teve as obras paralisadas em 2014, após integrantes do consórcio estarem envolvidos em denúncias de corrupção. Na época, a estrutura da indústria estava cerca de 81% concluída.

Enquanto o processo de venda da fábrica iniciou-se em 2018 e incluía a Araucária Nitrogenados (Ansa), fábrica localizada em Curitiba (PR). A comercialização em conjunto inviabilizou a concretização do negócio.

No ano seguinte, a gigante russa de fertilizantes Acron havia fechado acordo para a compra da unidade. O principal motivo para que o contrato não fosse firmado, na época, foi a crise boliviana, que culminou na queda do ex-presidente Evo Morales.

Em fevereiro de 2020, a Petrobras lançou nova oportunidade de venda da UFN3. As tratativas só foram retomadas no início do ano passado, com o mesmo grupo russo. No dia 28 de abril de 2022, a petrolífera anunciou, em comunicado ao mercado, que a transação de venda da fábrica para o grupo Acron não havia sido concluída.

Ainda em 2022, a Petrobras relançou a venda da fábrica ao mercado no mês de junho.

Em 24 de janeiro do ano passado, a estatal teve como último movimento o fim do processo de comercialização da indústria.

