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Ibovespa dispara 7,70% após resultado do 1º turno e tem maior alta desde março de 2020

Índice fechou a inéditos 206 mil pontos, os pregões posteriores aos primeiros turnos das eleições costumam ser marcadas por fortes valorizações

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05/10/2026 - 17h00
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O Ibovespa hoje saltou 7,70% e encerrou a sessão aos 206.911,89 pontos. É a maior alta desde 24 de março de 2020, início da pandemia da covid-19, quando o índice subiu 9,64%. O movimento repercute o primeiro turno das eleições presidenciais, realizado neste domingo (4). Durante a sessão, o índice atingiu a marca inédita de 209.605,7 pontos.

Flávio Bolsonaro (PL) ficou à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por uma diferença de quase 2 pontos porcentuais, vencendo a primeira etapa do pleito por 47,03% a 45,16% dos votos válidos. Além disso, o PL se consolidou como o maior partido do Senado, elegendo 19 parlamentares, o que lhe dará uma bancada de 28 a partir de fevereiro – hoje, conta com 15.

Analistas explicam que o tom positivo do Ibovespa está relacionado à expectativa de um ajuste fiscal. “O mercado financeiro passa a atribuir uma probabilidade maior de alternância de poder e, junto com ela, uma possibilidade maior de mudança na condução fiscal a partir de 2027″, afirma Marco Saravalle, estrategista-chefe da Krivo Capital.

O dólar hoje recuou 4,12% cotado a R$ 5,0018, enquanto os juros futuros chegaram a cair mais de 8% nos vencimentos intermediários e longos. O Tesouro IPCA+ 2032, o Tesouro IPCA+ 2040 e o Tesouro IPCA+ 2050 pagam agora retornos reais de 7%, 6,68% e 6,59%, abaixo dos níveis de 7,66%, 7,25% e 7,08% que ofereciam na sexta-feira (2). Já o Tesouro Prefixado 2029 e o Tesouro Prefixado 2032 pagam taxas de 12,62% e 12,81%, nesta ordem, menores do que os patamares de 13,84% e 14,21% da última sessão.

Bruno Perri, sócio-fundador da Forum Investimentos, explica que o movimento dos juros alimenta o Ibovespa. “Esta queda nos juros gera uma valorização para a própria Bolsa através do custo de oportunidade e da taxa de desconto dos preços das ações, alimentando um clima de otimismo e um fluxo expressivo para os ativos brasileiros”, afirma.

Os efeitos são sentidos nas principais ações do Ibovespa: os papéis da Petrobras (PETR3; PETR4) saltaram 6,68% nos ordinários e 8,19% nos preferenciais. Entre as ativos do setor financeiro, os papéis do Itaú (ITUB4) ganharam 10,37% e os do Banco do Brasil (BBAS3) avançaram 11%. Já os do Bradesco (BBDC3;BBDC4) tiveram alta de 15,03% nos ordinários e de 13,57% nos preferenciais. Os ativos do BTG Pactual (BPAC11) dispararam 22,52% e os do Santander (SANB11) tiveram alta mais contida, de 2,63%. A B3 (B3SA3), por sua vez, saltou 22,63%.

Outros destaques de alta do índice são Magazine Luiza (MGLU3), Cosan (CSAN3), Cyrela (CYRE3) e Localiza (RENT3), que subiram 24,18%, 23,79%, 18,40% e 20,68%, respectivamente. Apenas oito ações recuaram, com Suzano (SUZB3) na ponta negativa, tombando 5,39%. A Vale (VALE3), que começou o dia em alta, inverteu o sinal e cedeu 0,97%.

Fernando Siqueira, head de Research da Eleven, pondera que os mercados já anteciparam um pouco do “trade eleitoral” nos últimos dias (na última semana, o Ibovespa subiu 4,71%), mas a força da votação da oposição deve prolongar a reação positiva para os próximos dias. “Ainda pode ter algum ajuste, dado que, para muitos investidores grandes, é difícil ajustar toda a posição em um dia. Não seria surpresa se observássemos mais altas nos próximos pregões”, afirma.

A sessão de hoje confirmou uma tendência: os pregões posteriores aos primeiros turnos das eleições costumam ser marcadas por fortes valorizações do Ibovespa. Dados levantados por Einar Ribero, da consultoria Elos Ayta, mostram que, nas últimas três eleições presidenciais, o índice deu um salto acima de 4% na segunda-feira após a primeira rodada de votação.

Em Nova York, o EWZ hoje, principal ETF (fundo de índice) de ações brasileiras negociado nos Estados Unidos, registrou ganhos de 13,35%, indicando entrada de capital estrangeiro na Bolsa local. Por lá, os índices acionários operaram em alta: S&P 500 e Nasdaq subiram 0,74% e 1,08%, respectivamente, ao passo que o Dow Jones avançou 0,26%.

Loterias

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2450, sábado (03/10)

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

03/10/2026 20h14

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Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2450 da Timemania na noite deste sábado, 03 de outubro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$18.000.000,00.

Confira o resultado da Timemania de hoje!

Os números da Timemania 2450 são:

  • 76 - 13 - 42 - 05 - 01 - 30 - 16
  • Time do Coração: 07 - Anápolis (GO)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2451

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 06 de outubro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2451. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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Loterias

Resultado da Quina de hoje, concurso 7134, sábado (03/10)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

03/10/2026 20h10

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7134 da Quina na noite deste sábado, 03 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 17,4 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 7134 são:

  •    14 - 54 - 43 - 72 - 15

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7135

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 05 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 7135. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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