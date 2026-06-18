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Inadimplência desacelera no País, mas segue em alta em Mato Grosso do Sul

Enquanto 14 estados registraram queda no número de negativados no mês passado e o avanço nacional foi o menor do ano, o Estado ganhou quase 3 mil novos inadimplentes, conforme a Serasa

SÚZAN BENITES

SÚZAN BENITES

18/06/2026 - 08h00
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Apesar dos sinais de desaceleração da inadimplência no Brasil, Mato Grosso do Sul segue na contramão da tendência nacional.

Dados divulgados pela Serasa mostram que o número de consumidores com o nome negativado continuou crescendo no Estado em maio, mesmo em um cenário em que parte do País já apresenta redução no volume de devedores.

O novo levantamento do Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa revela que o crescimento da inadimplência brasileira foi o menor registrado desde o início deste ano.

Em maio, 113 mil novos CPFs foram incluídos nos cadastros de restrição ao crédito, uma alta de apenas 0,14% em relação ao mês anterior.

Além disso, das 27 unidades da federação, 14 apresentaram redução no número de consumidores inadimplentes, sinalizando uma mudança de ritmo após meses de crescimento acelerado.

Em Mato Grosso do Sul, entretanto, o movimento foi oposto. O número de inadimplentes passou de 1.304.115 em abril para 1.306.986 em maio, um acréscimo de 2.871 pessoas. Na comparação mensal, a alta foi de 0,22%.

O que significa que, enquanto parte dos estados brasileiros conseguiu reduzir o contingente de consumidores com restrições de crédito, Mato Grosso do Sul adicionou novos nomes à lista de negativados.

Parte do recuo se deve principalmente ao início da nova fase do programa do governo federal Desenrola, que oferece juros reduzidos para a renegociação de dívidas.

O programa passou a valer no mês passado, mas para Mato Grosso do Sul ainda não foi efetivo. 

Os números reforçam uma realidade já observada ao longo dos últimos meses no Estado. Em diversas pesquisas divulgadas pela Serasa, MS tem apresentado crescimento contínuo da inadimplência, mesmo diante de programas de renegociação de dívidas e de um mercado de trabalho considerado aquecido.

Segundo a diretora da Serasa, Aline Maciel, os dados nacionais mostram que as campanhas de renegociação começam a produzir efeitos.

“Apesar de ainda vermos um crescimento na inadimplência, os dados indicam uma desaceleração importante perante os meses anteriores e mostram um reflexo positivo do crescimento recente nas negociações de dívidas”, afirmou.

Ela ressalta, porém, que a renegociação, sozinha, não resolve o problema estrutural do endividamento das famílias. “Apesar do alívio que a negociação de dívidas traz ao brasileiro, sempre reforçamos que esse momento deve motivar uma organização financeira familiar para evitar uma nova inadimplência”, completou.

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JUROS

Especialistas apontam que a manutenção dos juros em patamares elevados continua sendo um dos principais fatores de pressão sobre o orçamento das famílias brasileiras.

Com a taxa Selic ainda em nível restritivo, o crédito permanece mais caro, elevando o custo de financiamentos, empréstimos e do uso do cartão de crédito.

Ao mesmo tempo, parte da renda das famílias segue comprometida com despesas básicas, o que reduz a capacidade de pagamento de dívidas acumuladas nos últimos anos.

Em Mato Grosso do Sul, esse cenário é agravado pelo aumento do custo de vida observado nos últimos meses. Conforme já publicado pelo Correio do Estado, Campo Grande, por exemplo, foi a capital com a maior inflação do País no mês de maio, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O mestre em Economia Eugênio Pavão, aponta que com a perda de poder de compra e o aumento do custo de vida, as famílias têm usado o crédito como extensão da renda. Esse comportamento, segundo ele, transforma o endividamento em condição de sobrevivência.

“Estamos diante de um endividamento estrutural, que não é mais apenas fruto de consumo, mas de sobrevivência”, avalia.

NÚMEROS

No Brasil, o volume total de débitos negativados alcançou um novo patamar em maio. Os brasileiros acumulam atualmente 344 milhões de dívidas em atraso, que somam mais de R$ 574 bilhões.

O valor médio devido por consumidor chegou a R$ 6.877,23, evidenciando o peso crescente do endividamento sobre os orçamentos familiares.

Os bancos e instituições financeiras seguem liderando a origem das dívidas. 

O segmento responde por 46,87% dos débitos negativados em todo o País, embora tenha registrado uma leve retração de 0,4% na comparação com o mês anterior.

Na sequência aparecem contas básicas, financeiras não bancárias, varejo e serviços diversos.

Com população estimada em cerca de 2,9 milhões de habitantes, Mato Grosso do Sul encerrou maio com mais de 1,3 milhão de consumidores inadimplentes.

Isso significa que aproximadamente quatro em cada dez moradores do Estado têm alguma pendência financeira registrada nos órgãos de proteção ao crédito. 

Os números mostram que o endividamento dos sul-mato-grossenses vai além do crescimento no número de inadimplentes.

Em maio, os 1,306 milhão de consumidores negativados acumulavam 6,13 milhões de dívidas em atraso, que somavam R$ 10,96 bilhões. Na média, cada inadimplente tinha cerca de 4,7 débitos registrados nos órgãos de proteção ao crédito. 

O valor devido pelos consumidores de Mato Grosso do Sul também supera a média nacional. Enquanto no Brasil cada inadimplente devia, em média, R$ 6.877,23, no Estado o débito médio alcançou R$ 8.387,91, quase 22% acima do registrado no País. Já o valor médio de cada dívida chegou a R$ 1.788,19, evidenciando o peso das pendências financeiras sobre o orçamento das famílias sul-mato-grossenses. Campo Grande concentra a maior parte desse passivo financeiro.

A Capital encerrou maio com 502.598 inadimplentes, responsáveis por 2,67 milhões de dívidas que somam R$ 4,91 bilhões. Em seguida aparecem Dourados, com 108,5 mil inadimplentes e R$ 962,7 milhões em débitos, Três Lagoas, com R$ 472,6 milhões, Corumbá, com R$ 363,8 milhões, e Ponta Porã, com R$ 301,2 milhões em dívidas acumuladas.

Entre os tipos de dívida, os débitos com bancos e cartões de crédito lideram o ranking em Mato Grosso do Sul, respondendo por 28,76% do total.

Na sequência aparecem contas de água, energia e gás (17,10%), financeiras (17,97%) e serviços diversos (14,25%), demonstrando que a inadimplência no Estado está espalhada tanto entre compromissos básicos do dia a dia quanto em operações de crédito.

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LOTERIAS

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 364, quarta-feira (17/06): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

18/06/2026 08h16

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Confira o rateio da +Milionária

Confira o rateio da +Milionária Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 364 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 17 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 64 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - 6 apostas ganhadoras, (R$ 26.858,09)
  • 5 acertos + 2 trevos - 4 apostas ganhadoras, (R$ 32.229,71)
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 29 apostas ganhadoras, (R$ 4.445,48)
  • 4 acertos + 2 trevos - 80 apostas ganhadoras, (R$ 1.726,59)
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1148 apostas ganhadoras, (R$ 120,31)
  • 3 acertos + 2 trevos - 1715 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
  • 3 acertos + 1 trevo - 12185 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
  • 2 acertos + 2 trevos - 13030 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
  • 2 acertos + 1 trevo - 93355 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 364 são:

  • 23 - 48 - 29 - 12 - 20 - 32
  • Trevos sorteados: 3 - 5 

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 365

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 20 de junho, a partir das 20 horas, pelo concurso 365. O valor da premiação está estimado em R$ 65 milhões.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2938, quarta-feira (17/06): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

18/06/2026 08h15

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2938 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 17 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 8 apostas ganhadoras, (R$ 26.486,51)
  • 18 acertos - 43 apostas ganhadoras, (R$ 3.079,83)
  • 17 acertos - 471 apostas ganhadoras, (R$ 281,17)
  • 16 acertos - 2770 apostas ganhadoras, (R$ 47,80)
  • 15 acertos - 11999 apostas ganhadoras, (R$ 11,03)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2938 são:

  •   00 - 17 - 13 - 67 - 21 - 70 - 95 - 32 - 89 - 14 - 68 - 30 - 64 - 71 - 23 - 99 - 18 - 85 - 39 - 53 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2939

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 19 de junho, a partir das 21 horas, pelo concurso 2939. O valor da premiação está estimado em R$ 3,3 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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