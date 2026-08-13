Indústria de cosméticos e perfumaria será instalada em Campo Grande

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O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (Codecon) aprovou, em reunião nessa quarta-feira (12), incentivos para a implantação de uma indústria voltada à fabricação e comercialização de cosméticos e perfumaria em Campo Grande. A Motirô Desmocosméticos Ltda. já atua na Capital, mas em locais alugados e agora terá uma sede própria.

O inventivo aprovado é a doação de uma área de 5 mil metros quadrados, onde será instalada a unidade própria da empresa.

O projeto prevê R$ 4,5 milhões em investimento fixo, a geração de 50 novos empregos diretos, além da manutenção de outros 11 postos de trabalho, totalizando 61 postos de trabalho.

A estimativa de faturamento anual é de R$ 7,2 milhões.

A empresa já mantém operações em Campo Grande, com uma indústria de suplementos e uma unidade de cosméticos, mas em unidades alugadas.

Para o sócio da Motirô Dermocosméticos, Marcos Aurélio Leite de Brito, a aprovação do incentivo representa uma oportunidade para que a empresa avance na construção de uma estrutura própria.

“Hoje são todos pontos alugados e o incentivo nos dá a possibilidade de montar nosso próprio ponto. Com o recurso que nós pagávamos de aluguel, podemos investir em um prédio próprio”, disse.

Marcos Aurélio acrescentou que a escolha por Campo Grande está relacionada principalmente à localização estratégica da Capital, à disponibilidade de mão de obra e às condições logísticas.

“Por conta da logística, nós acabamos escolhendo ficar em Campo Grande. A cidade fica centralizada dentro do Estado e, para nós, pensando logisticamente, acaba compensando ficarmos aqui”, avaliou.

Nutrição animal

Além do novo investimento da indústria de dermocosméticos, o Codecon analisou e aprovou a baixa da cláusula de reversão referente à empresa Nutrição Animal MSX Ltda. EPP, instalada no Polo Empresarial Norte e com mais de duas décadas de atuação em Campo Grande.

Segundo o assessor jurídico das Associações dos Polos Empresariais Norte e Oeste, Evaldo Mesquita, a cláusula de reversão não permitia que o empresário tivesse a propriedade efetiva do seu investimento e pudesse ampliar sua produção.

A empresa, que atua na fabricação de ração e suplementos para animais, havia assumido originalmente o compromisso de realizar investimentos de R$ 650 mil. Ao longo dos 20 anos de operação, o investimento realizado ultrapassou R$ 2 milhões.

Com o cumprimento das obrigações assumidas, a baixa da cláusula permite a consolidação da propriedade do imóvel pela empresa.

Para Evaldo Mesquita, a medida oferece maior segurança para a continuidade dos negócios.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Junior, as decisões do Codecon refletem um momento importante para a economia de Campo Grande.

“Campo Grande vive um momento econômico importante, e o papel do poder público é criar condições para que quem quer investir possa crescer, gerar empregos e contribuir para o desenvolvimento da cidade. Ao mesmo tempo, também precisamos reconhecer e dar segurança para as empresas que já acreditaram na Capital, investiram aqui e construíram sua trajetória. As decisões representam justamente esses dois movimentos”.

O Codecon é responsável por analisar e deliberar sobre pedidos de incentivos econômicos, além de acompanhar a execução dos compromissos assumidos pelas empresas beneficiadas.