Na Capital, preço do litro do álcool varia de R$ 2,98 a R$ 3,39

É mais vantajoso abastecer com etanol do que gasolina

Pesquisa realizada pelo Correio do Estado aponta que o etanol segue em queda é encontrado abaixo de R$ 3 em Campo Grande. Em alguns postos, chega a ser comercializado a R$ 2,98.

O levantamento de preços foi realizado das 8h30min às 9h30min desta terça-feira (26), em 20 postos de combustíveis espalhados pela região central e em bairros das regiões leste e sul de Campo Grande.

Com isso, o etanol está compensando mais do que a gasolina. Cálculo do fator 0,7 mostra que abastecer o veículo com álcool é mais barato.

Isto porque, o etanol é mais barato do que a gasolina e, quando o carro é abastecido com etanol, percorre 30% a menos de quilometragem, com um litro, caso fosse abastecido com a gasolina.

De acordo com o diretor-executivo do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul (Sinpetro-MS), Edson Lazarotto, para saber qual combustível compensa mais, basta dividir o preço do álcool pelo preço da gasolina.

Se o resultado for maior que 0,7 compensa mais a gasolina. Se o resultado for menor que 0,7 compensa o álcool.

Veja o cálculo na prática:

Etanol / Gasolina

Resultado abaixo de 0,7 = compensa etanol

Resultado acima de 0,7 = compensa gasolina

Em 26 de dezembro de 2023, o preço do litro da gasolina varia de R$ 5,08 a R$ 5,49. Já o valor do álcool varia de R$ 2,98 a R$ 3,39.

Dos 20 postos percorridos pela reportagem, em todos compensam mais o álcool do que a gasolina.

Veja a tabela:

POSTO ENDEREÇO GASOLINA – 26 DE DEZEMBRO ÁLCOOL – 26 DE DEZEMBRO O QUE COMPENSA MAIS? Posto Kátia Locatelli Calógeras x Costa e Silva (próximo ao cemitério) R$ 5,19 R$ 2,99 Álcool * Fator: 0,57 Posto Sem Limite Costa e Silva R$ 5,19 R$ 2,99 Álcool * Fator: 0,57 Posto Morenão Costa e Silva R$ 5,19 R$ 3,09 Álcool * Fator: 0,59 Posto Vitória Costa e Silva R$ 5,19 R$ 2,99 Álcool * Fator: 0,57 Posto Modelo Costa e Silva R$ 5,19 R$ 3,05 Álcool * Fator: 0,58 Posto Rui Barbosa Rui Barbosa x Hélio de Castro Maia R$ 5,25 R$ 3,19 Álcool * Fator: 0,60 Auto Posto APN - Posto Nossa Senhora Aparecida Rui Barbosa x João Pedro de Souza R$ 5,09 R$ 3,09 Álcool * Fator: 0,60 Posto Alloy 14 de Julho x Fernando Correa da Costa R$ 5,09 R$ 3,05 Álcool * Fator: 0,59 Posto Acácia 26 de agosto x Rui Barbosa R$ 5,08 R$ 2,98 Álcool * Fator: 0,58 Posto Shell Afonso Pena x Arthur Jorge R$ 5,19 R$ 3,19 Álcool * Fator: 0,61 Posto Tereré Afonso Pena próximo ao shopping R$ 5,39 R$ 3,39 Álcool * Fator: 0,62 Posto Taurus Altos da avenida Afonso Pena R$ 5,29 R$ 3,29 Álcool * Fator: 0,62 Posto Atem Mato Grosso x Canandrina R$ 5,17 R$ 2,99 Álcool * Fator: 0,57 Posto Katia Locatelli Mato Grosso R$ 5,17 R$ 2,99 Álcool * Fator: 0,57 Posto Katia Locatelli Ipiranga Mato Grosso R$ 5,15 R$ 2,99 Álcool * Fator: 0,58 Posto Jaqueline Locatelli Mato Grosso R$ 5,17 R$ 2,99 Álcool * Fator: 0,57 Posto Tork Oill Mato Grosso R$ 5,49 R$ 3,29 Álcool * Fator: 0,59 Posto 2017 Calógeras x Maracaju R$ 5,08 R$ 2,98 Álcool * Fator: 0,58 Posto Taurus 26 de agosto x Calógeras R$ 5,34 R$ 3,39 Álcool * Fator: 0,63 Posto Ipiranga 26 de agosto x Calógeras R$ 5,09 R$ 2,99 Álcool * Fator: 0,58

* A pesquisa foi realizada das 8h30min às 9h30min de 27 de dezembro de 2023, em 20 postos de combustíveis espalhados por diversos bairros de Campo Grande. O tipo de combustível pesquisado foi COMUM, com pagamento À VISTA.

Mato Grosso do Sul registrou recorde nacional na queda no preço do etanol nas últimas semanas. O valor do litro caiu de R$ 3,42 para R$ 3,31, o que representa uma queda de 3,22%.

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, o diretor-executivo da Sinpetro, Edson Lazarotto, afirmou que a queda no preço do etanol se deve as promoções de fim de ano e a super safra do álcool.

“O mercado de combustíveis é extremamente volátil e de livre mercado para todos os produtos e para postos e para as distribuidoras. Ocorre que nesse ano a gasolina se manteve sem muitas alterações de preços devido a política da Petrobras e ainda o fato de uma super safra de álcool, o que gerou uma oferta maior do que a procura, o que origina essa queda de preços em todos os Estados, e também sempre no final de cada ano ocorre promoções em todos os segmentos”, detalhou Lazarotto.

De acordo com o Sinpetro, a venda de etanol nos postos de Campo Grande cresceu 75% no segundo semestre deste ano , se comparado aos primeiros meses do ano.

Em média, entre janeiro e junho, 4,578 milhões de litros foram comercializados por mês. Entre julho e setembro, a média saltou de 8,011 milhões de litros vendidos por mês. O consumo aumentou porque é mais barato rodar com etanol do que gasolina.