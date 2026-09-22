Leilão de R$ 8,9 bilhões prevê sistema de transmissão elétrica em Mato Grosso do Sul

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira (22) o edital do novo leilão de transmissão de energia elétrica, que prevê investimentos de aproximadamente R$ 8,9 bilhões em empreendimentos distribuídos por sete estados, incluindo Mato Grosso do Sul. O certame terá oito lotes e está marcado para 30 de outubro próximo.
Em Mato Grosso do Sul, o leilão prevê a implantação de um sistema de transmissão de elétrica em Rio Brilhante e Rio Verde de Mato Grosso . O empreendimento integra o Lote 4, que também contempla obras nos estados de Goiás (Chapadão do Céu) e Paraná (Sarandi) e concentra o maior volume de investimentos do certame, estimado em R$ 4,1 bilhões.
Ao todo, estão previstos 1.866 quilômetros de novas linhas de transmissão e seccionamentos, além da continuidade de 483 quilômetros de linhas existentes.
Os projetos também incluem 12.694 MVA de capacidade de transformação e quatro compensações síncronas, equipamentos utilizados para auxiliar no controle de tensão e na segurança do sistema elétrico.
A licitação será destinada à construção, operação e manutenção de instalações integrantes da Rede Básica do Sistema Interligado Nacional (SIN). A Receita Anual Permitida (RAP) máxima total dos empreendimentos é estimada em R$ 1,63 bilhão por ano.
Os prazos para conclusão das obras variam entre 42 e 60 meses, contados a partir da assinatura dos contratos de concessão. Segundo estimativas da Aneel, os empreendimentos devem gerar cerca de 20,3 mil empregos diretos durante a execução dos projetos. A assinatura dos contratos de concessão está prevista para 26 de fevereiro de 2027.
Além de Mato Grosso do Sul, os empreendimentos previstos no leilão serão instalados na Bahia, Goiás, Paraíba, Paraná, Rondônia e São Paulo.