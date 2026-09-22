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Leilão de R$ 8,9 bilhões prevê sistema de transmissão elétrica em Mato Grosso do Sul

Certame terá oito lotes e está marcado para 30 de outubro próximo

Alison Silva

Alison Silva

22/09/2026 - 15h30
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A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira (22) o edital do novo leilão de transmissão de energia elétrica, que prevê investimentos de aproximadamente R$ 8,9 bilhões em empreendimentos distribuídos por sete estados, incluindo Mato Grosso do Sul. O certame terá oito lotes e está marcado para 30 de outubro próximo. 

Em Mato Grosso do Sul, o leilão prevê a implantação de um sistema de transmissão de elétrica em Rio Brilhante e Rio Verde de Mato Grosso . O empreendimento integra o Lote 4, que também contempla obras nos estados de Goiás (Chapadão do Céu) e Paraná (Sarandi) e concentra o maior volume de investimentos do certame, estimado em R$ 4,1 bilhões.

Ao todo, estão previstos 1.866 quilômetros de novas linhas de transmissão e seccionamentos, além da continuidade de 483 quilômetros de linhas existentes.

Os projetos também incluem 12.694 MVA de capacidade de transformação e quatro compensações síncronas, equipamentos utilizados para auxiliar no controle de tensão e na segurança do sistema elétrico.

A licitação será destinada à construção, operação e manutenção de instalações integrantes da Rede Básica do Sistema Interligado Nacional (SIN). A Receita Anual Permitida (RAP) máxima total dos empreendimentos é estimada em R$ 1,63 bilhão por ano.

Os prazos para conclusão das obras variam entre 42 e 60 meses, contados a partir da assinatura dos contratos de concessão. Segundo estimativas da Aneel, os empreendimentos devem gerar cerca de 20,3 mil empregos diretos durante a execução dos projetos. A assinatura dos contratos de concessão está prevista para 26 de fevereiro de 2027.

Além de Mato Grosso do Sul, os empreendimentos previstos no leilão serão instalados na Bahia, Goiás, Paraíba, Paraná, Rondônia e São Paulo.

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 3011, segunda-feira (21/09): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

22/09/2026 08h27

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Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3011 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 21 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 8 apostas ganhadoras (R$ 10.804,72)
  • 4 acertos - 656 apostas ganhadoras (R$ 150,58)
  • 3 acertos - 14.097 apostas ganhadoras (R$ 3,50)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 15 apostas ganhadoras (R$ 5.186,27)
  • 4 acertos - 1.007 apostas ganhadoras (R$ 98,09)
  • 3 acertos - 18.584 apostas ganhadoras (R$ 2,65)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 3011 são:

Primeiro sorteio: 24 - 40 - 17 - 18 - 19 - 29

Segundo sorteio: 50 - 30 - 10 - 19 - 06 - 33

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 3012

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 23 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 3012. O valor da premiação está estimado em R$ 5,2 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2978, segunda-feira (21/09): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

22/09/2026 08h26

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2978 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 21 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 4 apostas ganhadoras (R$ 56.477,94)
  • 18 acertos - 49 apostas ganhadoras (R$ 2.881,53)
  • 17 acertos - 466 apostas ganhadoras (R$ 302,99)
  • 16 acertos - 2728 apostas ganhadoras (R$ 51,75)
  • 15 acertos - 12384 apostas ganhadoras (R$ 11,40)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2978 são:

  •  54 - 07 - 71 - 90 - 21 - 85 - 09 - 58 - 30 - 34 - 76 - 92 - 43 - 65 - 60 - 06 - 78 - 22 - 02 - 91 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2979

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 23 de setembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2979. O valor da premiação está estimado em R$ 4,2 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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