Economia

Devoluções do INSS

Mais de 90% dos aposentados e pensionistas de MS receberam ressarcimento do INSS

No estado, repasses do Governo do Brasil para compensar descontos não autorizados já superam R$ 23 milhões

João Pedro Flores

24/09/2025 - 16h55
Dos 35.170 aposentados e pensionistas de Mato Grosso do Sul, que tiveram descontos feitos sem autorização em seus benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 32.902 (93,55%)  já receberam os valores de volta, de forma integral e com correção pela inflação (IPCA), segundo a Secretaria de Comunicação Social

Ao todo, mais de R$ 23,28 milhões já foram pagos aos beneficiários do INSS em MS. Em todo o país, o Governo Federal já garantiu a devolução de R$ 1,53 bilhão a aposentados e pensionistas que foram prejudicados. 

Dos 3,33 milhões de brasileiros que aderiram ao acordo de ressarcimento proposto pelo Governo do Brasil e homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), cerca de 2,46 milhões já receberam os valores devidos, o que representa 74%.

Adesão

O prazo para adesão ao acordo de ressarcimento segue aberto para quem ainda não fez. O procedimento é gratuito e não exige envio de documentos.  Esta etapa é necessária para que o beneficiário receba a devolução dos valores diretamente em sua conta, sem precisar recorrer à Justiça. Os valores são pagos de forma integral, com correção pela inflação (IPCA), em até três dias úteis após a adesão.

A contestação dos descontos pode ser feita até 14 de novembro de 2025, e a adesão ao acordo seguirá disponível após essa data.

Quem pode aderir

  • Quem contestou descontos e não recebeu resposta das entidades em até 15 dias úteis.
  • Quem sofreu descontos entre março de 2020 e março de 2025.
  • Quem tem processo na Justiça, desde que ainda não tenha recebido os valores (neste caso, é preciso desistir da ação). O INSS pagará 5% de honorários advocatícios em ações individuais propostas antes de 23 de abril de 2025.

Como funciona

  • É preciso contestar o desconto indevido pelo aplicativo Meu INSS, Central 135 ou agências dos Correios
  • Aguardar resposta da entidade – até 15 dias úteis
  • Sem resposta? O sistema libera a adesão ao acordo, que pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS ou presencialmente nas agências dos Correios.
  • Importante: não é possível fazer a adesão pela Central 135

Loterias

Resultado da Loteria Federal 06003-8 de hoje, quarta-feira (24/09)

A Loteria Federal é a modalidade mais tradicional das loterias da Caixa, com sorteios realizados às quartas e sábados; veja números sorteados

24/09/2025 18h45

Confira os bilhetes premiados da Loteria Federal

Confira os bilhetes premiados da Loteria Federal Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou a extração 06003-8 da Loteria Federal na noite deste quarta-feira, 24 de setembro de 2025, a partir das 19h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Resultado da extração 06003-8:

5º prêmio: 09417

4º prêmio: 13955

3º prêmio: 24172

2º prêmio: 61004

1º prêmio: 83401

O sorteio da Loteria Federal é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próxima extração: 06004-6

A próxima extração da Loteria Federal ocorre no sábado, 27 de setembro, pelo concurso 06004-6.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 18h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

Economia

Segunda parcela do 13° salário dos servidores de MS será paga na semana do Natal

Primeira parcela será paga nesta quinta-feira e a segunda parcela deve cair na conta dos servidores no dia 20 de dezembro

24/09/2025 14h15

2ª parcela do 13° dos servidores estaduais será pago dia 20 de dezembro

2ª parcela do 13° dos servidores estaduais será pago dia 20 de dezembro Divulgação

Os servidores de Mato Grosso do Sul irão poder sacar a segunda parcela do 13° salário antes de chegar o dia de Natal. O decreto, publicado hoje (24) no Diário Oficial do Estado determinou que o pagamento da quantia será efetuada no dia 20 de dezembro. 

Nesta quinta-feira (25) será paga a primeira parcela aos servidores estaduais. Ela corresponde a 50% do valor líquido da remuneração. 

A segunda parcela corresponde à diferença entre o valor líquido do décimo terceiro salário e o valor da parcela antecipada. 

O pagamento é feito aos servidores públicos efetivos civis e militares ativos, bem como aposentados, pensionistas, titulares de cargos em comissão, empregados públicos e contratados por tempo determinado, integrantes da Administração Direta, assim como autarquias e fundações do Poder Executivo Estadual. 

Como já noticiou o Correio do Estado, o pagamento contempla cerca de 82 mil servidores, ativos e inativos, e todos que receberam aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão ou salário-maternidade em 2025. 

Ainda de acordo com o decreto, os servidores que quiserem apurar o valor líquido do décimo terceiro salário, devem considerar a contribuição previdenciária, o imposto de renda e a eventual pensão judiciária, quando incidentes. 

No ano passado, o 13º salário foi pago em parcela única, no mês de dezembro. 

Injeção na economia

O pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos servidores nesta quinta-feira deve injetar R$300 milhões na economia sul-mato-grossense, o que deve ser muito importante para o comércio, segundo a Federação do Comércio. 

Isso porque o valor “extra” deve ser usado para o consumo dos trabalhadores, enquanto o valor do final do ano é destinado ao pagamento de contas e regularização de dívidas. 

“Esse recurso extra no bolso dos servidores pode ter dois efeitos positivos: de um lado, impulsiona o consumo imediato, especialmente em setores como vestuário, calçados, alimentação e lazer. De outro, ao permitir a quitação de dívidas, libera margem de crédito e dá maior segurança para compras futuras, contribuindo para manter a roda da economia girando”, afirma a economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF-MS), Regiane Dedé de Oliveira.

A folha de pagamento do funcionalismo público é de cerca de R$800 milhões mensais, com 81,9 mil servidores, entre ativos, inativos e aposentados. 

*Colaborou Glaucea Vaccari

