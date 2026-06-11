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Mercado de franquias cresce 16% e movimenta mais de R$ 1 bilhão em MS

Faturamento cresceu quase 70% no Estado desde 2022; em todo o ano passado, o setor faturou R$ 4 bilhões

SÚZAN BENITES

SÚZAN BENITES

11/06/2026 - 08h00
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Nem mesmo o cenário de juros elevados, crédito mais caro e consumo pressionado pela inflação foi capaz de frear o avanço do mercado de franquias em Mato Grosso do Sul.

O setor fechou o primeiro trimestre deste ano com faturamento de R$ 1,046 bilhão, mantendo ritmo de expansão superior ao de diversos segmentos do varejo.

Os dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF) mostram que, na comparação com o primeiro trimestre de 2025, quando o setor movimentou R$ 898 milhões, o faturamento cresceu 16,5%. O número de unidades também avançou, passando de 2.833 para 2.997, alta de 5,8%, enquanto os empregos diretos aumentaram de 24.397 para 25.784, alta de 5,7%.

Ainda conforme os dados enviados ao Correio do Estado, o desempenho anual reforça uma tendência observada desde 2022.

Em quatro anos, o faturamento das franquias em MS saltou de R$ 619 milhões para R$ 1,046 bilhão, um crescimento acumulado de 69%.

No mesmo período, o Estado ganhou 518 novas unidades e mais de 5,3 mil postos de trabalho.

Os números indicam que o modelo de franquias segue atraindo investidores mesmo em um ambiente econômico considerado desafiador.

Conforme analistas de mercado, o suporte das franqueadoras, o reconhecimento das marcas e a padronização das operações reduzem riscos para quem deseja empreender e ajudam a explicar a expansão contínua do setor.

Levantamento da ABF ainda aponta que em 2025 o mercado de franquias faturou R$ 4 bilhões no Estado, alta de 10,8% em relação a 2024, quando o faturamento atingiu R$ 3,61 bilhões. 

SAÚDE E BELEZA

Entre os segmentos com melhor desempenho em Mato Grosso do Sul, o de saúde, beleza e bem-estar lidera o faturamento, respondendo por 24,2% de toda a receita do franchising estadual e movimentando R$ 261,1 milhões no primeiro trimestre deste ano.

O setor registrou crescimento anual de 20,3% e acompanha uma tendência nacional de fortalecimento do consumo ligado ao autocuidado.

Segundo Ycaro Martins, fundador da Maxymus Expand, empresa especializada em alta performance, o avanço do segmento é resultado de uma transformação no comportamento de consumo. 

“O crescimento desse segmento está diretamente ligado à mudança de mentalidade do consumidor, que passou a enxergar saúde, bem-estar e autocuidado como prioridade e investimento contínuo, e não mais como um consumo eventual. Hoje, as pessoas buscam qualidade de vida, autoestima, longevidade e experiências personalizadas. Isso abriu espaço para negócios mais especializados, recorrentes e altamente escaláveis”.

Para a CEO da franquia de beleza Royal Face, Claudia Abreu, o potencial econômico de Campo Grande chamou atenção logo nas primeiras visitas ao Estado.

“O ticket médio aqui é relativamente mais alto do que o da rede. Isso provavelmente tem a ver com o poder aquisitivo, e a gente sabe que a região é super-rica. O faturamento médio das lojas também é bom e tem a ver com o potencial da região”, afirma.

O desempenho da Capital, segundo ela, já abre espaço para novos investimentos.

“Tanto que eu até falei para a gestora da rede aqui para a gente abrir outra loja. Campo Grande é muito grande para ficar com uma loja só. Porque a cidade cresceu muito e tem muito potencial”, revela.

A executiva acredita que o crescimento do segmento está diretamente relacionado à mudança de hábitos dos consumidores.

“Apenas 5% da população já fez algum procedimento estético, e isso inclui desde design de sobrancelhas até injetáveis. Tem um potencial gigantesco, e as pessoas estão cada vez mais direcionando seus gastos para saúde, bem-estar e autocuidado”, diz.

OUTROS SEGMENTOS

Depois de saúde, beleza e bem-estar, os maiores segmentos do franchising em MS são serviços e outros negócios, com participação de 19,6% no faturamento (R$ 180,4 milhões), e alimentação (food service), responsável por 13,4% da receita ou R$ 126 milhões. 

Em número de unidades, serviços e outros negócios lidera, com 665 operações, seguido por saúde, beleza e bem-estar, com 457, moda, com 344, e serviços educacionais, que somam 311 franquias.

No mercado de trabalho, serviços e outros negócios também ocupa a primeira posição, com 19,8% dos empregos diretos do setor. Alimentação responde por 17,5% das vagas e saúde, beleza e bem-estar, por 15,2%.

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LOTERIAS

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 362, quarta-feira (10/06): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

11/06/2026 08h19

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Confira o rateio da +Milionária

Confira o rateio da +Milionária Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 362 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 10 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 62 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1 aposta ganhadora, (R$ 170.738,30)
  • 5 acertos + 2 trevos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 68.295,32)
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 20 apostas ganhadoras, (R$ 6.829,53)
  • 4 acertos + 2 trevos - 67 apostas ganhadoras, (R$ 2.184,28)
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1132 apostas ganhadoras, (R$ 129,28)
  • 3 acertos + 2 trevos - 1341 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
  • 3 acertos + 1 trevo - 11471 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
  • 2 acertos + 2 trevos - 11138 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
  • 2 acertos + 1 trevo - 90786 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 362 são:

  • 47 - 40 - 13 - 28 - 04 - 31 
  • Trevos sorteados: 6 - 3

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 363

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 12 de junho, a partir das 20 horas, pelo concurso 363. O valor da premiação está estimado em R$ 63,5 milhões.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2935, quarta-feira (10/06): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

11/06/2026 08h18

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2935 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 10 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 470 mil.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 167.895,21)
  • 18 acertos - 56 apostas ganhadoras, (R$ 1.873,83)
  • 17 acertos - 428 apostas ganhadoras, (R$ 245,17)
  • 16 acertos - 2457 apostas ganhadoras, (R$ 42,70)
  • 15 acertos - 10825 apostas ganhadoras, (R$ 9,69)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2935 são:

  •   40 - 73 - 77 - 88 - 18 - 29 - 79 - 51 - 54 - 36 - 97 - 60 - 89 - 09 - 75 - 90 - 15 - 06 - 99 - 76 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2936

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 12 de junho, a partir das 21 horas, pelo concurso 2936. O valor da premiação está estimado em R$ 1,1 milhão.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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