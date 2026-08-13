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nome sujo

Mesmo com o Desenrola 2.0, inadimplência dispara em MS

Dados da Serasa mostram que Estado tem 1,31 milhão de negativados e acumula mais de 46 mil novos inadimplentes somente neste ano

Súzan Benites

Súzan Benites

13/08/2026 - 07h35
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Mais de 60% da população de Mato Grosso do Sul está inadimplente, colocando o Estado entre os cinco do País com maior proporção de consumidores com o nome restrito.

Os dados, enviados com exclusividade ao Correio do Estado, mostram que o número de inadimplentes chegou a 1.313.053 em julho, enquanto o volume de dívidas alcançou 6,2 milhões, totalizando R$ 11,16 bilhões em débitos, mesmo com programas de renegociação de dívidas em vigência.

O porcentual de 60,29% foi registrado no levantamento de julho da Serasa, quando MS apareceu na quarta posição entre os estados com maior parcela da população inadimplente. O índice fica atrás apenas de Amapá (64,86%), Distrito Federal (63,02%) e Amazonas (60,77%).

Em janeiro deste ano, eram 1.266.599 pessoas inadimplentes no Estado. Em julho, o número chegou a 1.313.053, o que representa 46.454 novos inadimplentes em apenas sete meses, uma alta de 3,7%.

Considerando os 148 dias úteis nos sete meses, são 313 pessoas diariamente entrando para a lista do nome sujo.

Na comparação com julho de 2025, quando MS tinha 1.201.898 pessoas com o nome restrito, o aumento é de 9,2%, com 111.155 novos inadimplentes em 12 meses.

A evolução perdeu força entre junho e julho, foram apenas 137 novos negativados, uma alta de 0,01%. Em Mato Grosso do Sul, cada inadimplente deve, em média, R$ 8.500,27, enquanto o valor médio de cada dívida é de R$ 1.799,44. O total de débitos passou de R$ 11,07 bilhões em junho para R$ 11,16 bilhões em julho.

CRÉDITO

Para o mestre em Economia Eugênio Pavão, a perda de poder de compra e o aumento do custo de vida ajudam a explicar o avanço da inadimplência. Segundo ele, as famílias têm recorrido ao crédito para complementar a renda e manter o consumo e as despesas básicas.

“Estamos diante de um endividamento estrutural, que não é mais apenas fruto de consumo, mas de sobrevivência”, avalia.

O cartão de crédito aparece como uma das principais ferramentas utilizadas para administrar o orçamento.

No Estado, bancos e cartões concentram 28,26% das dívidas, mantendo a liderança entre os segmentos. Na sequência aparecem financeiras, com 18,24%, utilities (contas de água, luz, etc), com 17,58%, serviços, com 14,04%, e varejo, com 9,39%.

“Esse comportamento indica que, para muitos brasileiros, o cartão deixou de ser apenas uma alternativa para compras parceladas e passou a integrar o planejamento financeiro cotidiano”, afirma Camila Martins, gerente de Crédito da Serasa.

RENEGOCIAÇÃO

Apesar de haver um aumento da procura dos consumidores por alternativas para colocar as contas em dia, com programas para limpar o nome, como o Desenrola do governo federal, a inadimplência segue em disparada.

“Mesmo diante desse cenário de inadimplência ainda elevado, os consumidores estão sim aproveitando as oportunidades para renegociar suas dívidas, especialmente quando vem acompanhado de maiores e melhores condições, como é o caso desses programas e mutirões de renegociação de dívidas como o descontaço da Serasa e o Desenrola”, afirma Soraia Domingos, especialista da Serasa em Educação Financeira.

Pesquisa da Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box aponta que 50% dos entrevistados afirma ter gastado mais do que planejava no primeiro semestre deste ano.

Ao mesmo tempo, 54% dos brasileiros dizem revisar o planejamento financeiro no meio do ano e definir os próximos passos. Entre os objetivos para o segundo semestre, 49% pretendem quitar dívidas, 32% querem limpar o nome e 29% planejam formar uma reserva.

“O meio do ano é um momento importante para refletir sobre o planejamento financeiro e ajustar a rota quando necessário. Percebemos que os consumidores estão mais conscientes sobre a importância de reorganizar o orçamento e estabelecer metas compatíveis com sua realidade financeira”, conclui Soraia.

CIDADES

Campo Grande concentra a maior quantidade de consumidores negativados. Em julho, eram 500.375 inadimplentes, com 2,66 milhões de dívidas que somavam R$ 4,96 bilhões. O ticket médio por inadimplente chegou a R$ 9.917,56.

Dourados tinha 108.839 inadimplentes e R$ 983,8 milhões em dívidas. Três Lagoas registrava 59.426 pessoas negativadas e R$ 480,7 milhões em débitos. Corumbá tinha 49.364 inadimplentes e R$ 366,9 milhões, enquanto Ponta Porã registrava 40.285 pessoas com o nome restrito e R$ 307,3 milhões em dívidas.

LOTERIAS

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 885, quarta-feira (12/08): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

13/08/2026 08h31

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Confira o resultado da Super Sete

Confira o resultado da Super Sete Foto: Super Sete

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 885 da Super Sete na noite desta quarta-feira, 12 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 23.033,80)
  • 5 acertos - 63 apostas ganhadoras, (R$ 1.044,61)
  • 4 acertos - 929 apostas ganhadoras, (R$ 70,84)
  • 3 acertos - 8.765 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 885 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 4
  • Coluna 2: 9
  • Coluna 3: 0
  • Coluna 4: 5
  • Coluna 5: 8
  • Coluna 6: 5
  • Coluna 7: 9

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 886

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 14de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 886. O valor da premiação está estimado em R$ 5,4 milhões.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2995, quarta-feira (12/08): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

13/08/2026 08h28

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Confira o resultado da Dupla-Sena

Confira o resultado da Dupla-Sena Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2995 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 12 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 5 apostas ganhadoras (R$ 7.925,85)
  • 4 acertos - 336 apostas ganhadoras (R$ 134,79)
  • 3 acertos - 6.758 apostas ganhadoras (R$ 3,35)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 7 apostas ganhadoras (R$ 5.095,19)
  • 4 acertos - 360 apostas ganhadoras (R$ 125,80)
  • 3 acertos - 6.931 apostas ganhadoras (R$ 3,26)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2995 são:

Primeiro sorteio

  • 26 - 42 - 10 - 31 - 19 - 16 

Segundo sorteio

  • 32 - 46 - 29 - 47 - 13 - 28

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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