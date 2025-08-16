Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

MINERAÇÃO

Mesmo sem dragagem, exportações de MS pelo Rio Paraguai dobram

Dados do primeiro semestre mostram crescimento de 87% do escoamento do minério de ferro por meio da hidrovia

Rodolfo César

16/08/2025 - 09h00
Continue lendo...

Em meio a várias discussões ligadas à privatização e dragagem do Rio Paraguai, ao mercado exterior e à taxação do governo dos Estados Unidos aos produtos e commodities brasileiras, o que está seguindo alheia a essa crise, por enquanto, é a exportação de minério de ferro em Mato Grosso do Sul.

Dados consolidados do primeiro semestre deste ano mostram um crescimento de mais de 87% do escoamento dessa produção via Rio Paraguai, no comparativo com o mesmo período de 2024. O volume em toneladas exportado neste ano, inclusive, já superou o quantitativo de todo o ano passado.

No Brasil, o minério de ferro é o quarto produto mais exportado, e o grande comprador é a China, com uma balança comercial de US$ 13,4 bilhões, relativa a todo o volume comprado do País.

No recorte para Mato Grosso do Sul, o minério de ferro entra na lista de principais produtos exportados, além de celulose, carne bovina, farelo de soja e açúcar. Todos esses itens demonstraram sinais positivos na balança comercial do Estado.

Segundo a Carta de Conjuntura do Comércio Exterior de MS, publicada de forma regular pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Corumbá é um local classificado como um dos principais portos para o setor de exportação estadual.

Os dois portos fluviais da Capital do Pantanal e o porto de Ladário são destinados principalmente para transporte do minério de ferro. Em termos de cenário global de exportações, a maioria dos produtos de MS é levada para o Porto de Paranaguá (PR), responsável por 41,57% do volume de cargas.

Para o titular da Semadesc, Jaime Verruck, as condições de navegabilidade do Rio Paraguai só têm a oferecer uma oportunidade logística para Mato Grosso do Sul.

Diferentemente de 2024, quando o rio atingiu baixo nível histórico em função da estiagem, neste ano, o nível vem se mantendo favorável, com 3,19 metros tendo sido registrados na quinta-feira. A cota comercial de navegação é de 1,5 m. Desde fevereiro deste ano, há boas condições para o uso da hidrovia.

O acompanhamento sobre a movimentação comercial no Rio Paraguai tem uma ligação com as discussões em torno do processo de concessão da hidrovia do Rio Paraguai, projeto que está previsto para ser licitado em dezembro deste ano.

“A logística fluvial mostra sinais de recuperação e reforça o papel estratégico dos portos sul-mato-grossenses localizados ao longo do Rio Paraguai. A concessão da hidrovia do Rio Paraguai é fundamental para a economia sul-mato-grossense, pois destrava gargalos logísticos que hoje encarecem a produção mineral e agrícola”, defendeu Verruck em agenda.

MOVIMENTAÇÃO

O Ministério de Portos e Aeroportos também tem acompanhado de perto os dados ligados à hidrovia, bem como a movimentação de portos no País, incluindo os negócios feitos em áreas do interior, como é o caso de Corumbá e Ladário.

O Ministério destacou, na quarta-feira, o aumento na movimentação de cargas no País no primeiro semestre deste ano, reunindo informações da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). O minério de ferro ajudou nessa alavancada.

“Responsável por 95% do comércio internacional brasileiro, os portos tiveram um crescimento de 2% na movimentação de carga de longo curso (importação e exportação). Entre os produtos mais transportados neste primeiro semestre estão o minério de ferro (190,5 milhões de toneladas e crescimento de 2,5% sobre o mesmo período do ano passado), óleo bruto de petróleo (104,1 milhões de toneladas e crescimento de 0,62%) e soja (93 milhões de toneladas e aumento de 5,2%)”, divulgou o Ministério de Portos e Aeroporto.

A movimentação portuária em Mato Grosso do Sul foi de 4,3 milhões de toneladas entre janeiro e junho deste ano. O Porto Gregório Curvo, que tem gestão da LHG Mining e fica na região de Porto Esperança, registrou 2,3 milhões de toneladas.

Logo depois apareceu o terminal da Vetorial Logística, localizado entre Corumbá e Ladário, com 0,879 milhões de toneladas, seguido pela Granel Química Ltda., em Ladário, com 0,754 milhões de toneladas, e o terminal Itanhum (Porto Murtinho), com 0,370 milhões toneladas.

Entre as cargas, o minério de ferro está consolidado no modal, com 3,8 milhões de toneladas transportadas pelos portos localizados entre Corumbá e Ladário. A soja, que se concentra em Porto Murtinho, teve volume de 0,370 milhões de toneladas transportadas.

Entre janeiro e junho de 2024, quando o rio apresentava níveis abaixo de 1,5 m para navegação, a movimentação portuária chegou a 2,3 milhões de toneladas.

LOTERIA

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2810, sexta-feira (15/08): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

16/08/2025 08h28

Confira o concurso da Lotomania

Confira o concurso da Lotomania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2810 da Lotomania na noite desta sexta-feira, 15 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2,7 milhões.

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 4 apostas ganhadoras, (R$ 52.256,62)
  • 18 acertos - 77 apostas ganhadoras, (R$ 2.423,77)
  • 17 acertos - 578 apostas ganhadoras, (R$ 226,02)
  • 16 acertos - 3574 apostas ganhadoras, (R$ 36,55)
  • 15 acertos - 15125 apostas ganhadoras, (R$ 8,63)

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2810 são:

  • 95 - 63 - 08 - 61 - 55 - 33 - 54 - 53 - 03 - 73 - 44 - 28 - 04 - 82 - 06 - 22 - 20 - 37 - 58 - 77 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2811

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 18 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2811. O valor da premiação está estimado em R$3,4 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

LOTERIA

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2847, sexta-feira (15/08): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

16/08/2025 08h27

Confira o concurso da Dupla-Sena

Confira o concurso da Dupla-Sena Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2847 da Dupla Sena na noite desta sexta-feira, 15 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,4 milhões.

Premiação 1º sorteio:

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 5 apostas ganhadoras (R$ 13.351,08)
  • 4 acertos - 505 apostas ganhadoras (R$ 151,07)
  • 3 acertos - 10.054 apostas ganhadoras (R$ 3,79)

Premiação 2º sorteio:

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 13 apostas ganhadoras (R$ 4.621,53)
  • 4 acertos - 564 apostas ganhadoras (R$ 135,26)
  • 3 acertos - 11.243 apostas ganhadoras (R$ 3,39)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2847 são:

Primeiro sorteio

  • 31 - 08 - 32 - 01 - 50 - 39

Segundo sorteio

  • 42 - 16 - 33 - 38 - 30 - 44

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2848

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 18 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2848. O valor da premiação está estimado em R$3,7 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

