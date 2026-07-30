Ministro destaca Mato Grosso do Sul como estratégico, mas com fronteira "problemática"

Ministro da Fazenda está em Campo Grande para cumprir agendas hoje e amanhã - Karina Varjão / Correio do Estado

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O Ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou durante agenda em Campo Grande na tarde desta quinta-feira (30) que Mato Grosso do Sul tem papel estratégico para o Brasil devido à sua localização. Ao mesmo tempo, tem um fronteira importante, mas "problemática".

"O Mato Grosso do Sul tem um papel estratégico para o Brasil, por estar estrategicamente colocado entre o sul-sudeste e o centro-oeste do norte do País, ele é um estado de integração e um Estado também de integração regional", disse em sua fala.

Mesmo com localização privilegiada, suas regiões fronteiriças são de grande desafio para o governo federal, principalmente por causa do crime organizado.

"A Receita precisa entrar no combate ao crime organizado. Porque o crime organizado não é do negro, do jovem que vai na periferia da cidade. O crime organizado é abastecido com dinheiro grosso. É gente que está vivendo em apartamento de luxo, vivendo em casa grande, que tem carrão, não é o jovem que está morrendo", ressaltou.

Em sua fala, Durigan reforçou que a Receita Federal recebeu a determinação de focar no combate ao crime, atacando suas fontes de financiamento e não apenas os elos mais baixos.

Ele ainda ressaltou exemplos de operações contra a lavagem de dinheiro, como os casos do Banco Master, as casas de apostas ilegais e contrabando de cigarro.

"Com a ponte da Rota Bioceânica, tem uma cabeceira da Receita Federal que já está sendo estruturada para ser colocada assim que a Ponte for inaugurada no Estado. Nós vamos seguir aproveitando os pontos positivos da estrada para escoar melhor nos portos do Pacífico", afirmou.

Exportações

Durigan ainda comentou sobre o aumento das exportações no Brasil e no Estado. Somente em 2026, dados do comércio exterior apontam que o Estado exportou US$ 1,1 bilhão em abril deste ano, resultado 30,3% superior ao registrado no mesmo mês de 2025.

No período, as importações somaram US$ 141,5 milhões, queda de 28,2% na comparação anual. Com isso, Mato Grosso do Sul alcançou saldo positivo da balança comercial de US$ 958,5 milhões somente em abril, consolidando um cenário de forte superávit.

No entanto, o Ministro questionou se esse crescimento tem chegado à população.

"Tenho ouvido que a indústria gosta de crescer, que o negócio vai muito bem, mas isso é pouco. O povo está se beneficiando desse crescimento de exportação? Eu vejo que a exportação aqui está crescendo. Alguns empresários da celulosa estão indo bem, vão à Brasília, têm espaço para falar no Congresso, mas o povo de Mato Grosso do Sul está sendo beneficiado com isso?", disse.

Para ele, é necessário que os estados comecem a trabalhar internamente, não apenas para o mercado externo.

"Seja no turismo, seja com a celulose, parar só de exportar, que é uma visão que nós temos, e começar a fazer processo produtivo aqui dentro do País".

Agenda

O Ministro Dário Durigan está em Campo Grande para cumprir uma agenda de dois dias de compromissos com representantes do governo estadual, do setor produtivo e de instituições públicas.

A programação inclui compromissos fechados e eventos públicos, concentrados principalmente na sede da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS) e na Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MS), em Campo Grande.

Durante a tarde desta quinta-feira (30), ele palestrou no audotório da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems) com a palestra "A Geração de Empregos e o Desenvolvimento do Brasil".

Às 17h, o ministro participou de reunião institucional na Presidência da FIEMS com o presidente da entidade, Sérgio Longen, e o secretário estadual de Fazenda, Flávio César.

Na sequência, às 17h45, concede entrevista coletiva na sede da federação. Logo depois, às 18h, participa de encontro com representantes do setor produtivo e lideranças empresariais de Mato Grosso do Sul, no auditório da FIEMS.

Na sexta-feira (31), a agenda será dedicada principalmente a encontros institucionais com o governo estadual.