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Ministério da Fazenda

Ministro destaca Mato Grosso do Sul como estratégico, mas com fronteira "problemática"

Dario Durigan desembarcou nesta manhã em Campo Grande para cumprir agendas até o final de sexta-feira (31)

Karina Varjão

Karina Varjão

30/07/2026 - 17h00
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O Ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou durante agenda em Campo Grande na tarde desta quinta-feira (30) que Mato Grosso do Sul tem papel estratégico para o Brasil devido à sua localização. Ao mesmo tempo, tem um fronteira importante, mas "problemática". 

"O Mato Grosso do Sul tem um papel estratégico para o Brasil, por estar estrategicamente colocado entre o sul-sudeste e o centro-oeste do norte do País, ele é um estado de integração e um Estado também de integração regional", disse em sua fala. 

Mesmo com localização privilegiada, suas regiões fronteiriças são de grande desafio para o governo federal, principalmente por causa do crime organizado. 

"A Receita precisa entrar no combate ao crime organizado. Porque o crime organizado não é do negro, do jovem que vai na periferia da cidade. O crime organizado é abastecido com dinheiro grosso. É gente que está vivendo em apartamento de luxo, vivendo em casa grande, que tem carrão, não é o jovem que está morrendo", ressaltou. 

Em sua fala, Durigan reforçou que a Receita Federal recebeu a determinação de focar no combate ao crime, atacando suas fontes de financiamento e não apenas os elos mais baixos. 

Ele ainda ressaltou exemplos de operações contra a lavagem de dinheiro, como os casos do Banco Master, as casas de apostas ilegais e contrabando de cigarro. 

"Com a ponte da Rota Bioceânica, tem uma cabeceira da Receita Federal que já está sendo estruturada para ser colocada assim que a Ponte for inaugurada no Estado. Nós vamos seguir aproveitando os pontos positivos da estrada para escoar melhor nos portos do Pacífico", afirmou. 

Exportações

Durigan ainda comentou sobre o aumento das exportações no Brasil e no Estado. Somente em 2026, dados do comércio exterior apontam que o Estado exportou US$ 1,1 bilhão em abril deste ano, resultado 30,3% superior ao registrado no mesmo mês de 2025.

No período, as importações somaram US$ 141,5 milhões, queda de 28,2% na comparação anual. Com isso, Mato Grosso do Sul alcançou saldo positivo da balança comercial de US$ 958,5 milhões somente em abril, consolidando um cenário de forte superávit.

No entanto, o Ministro questionou se esse crescimento tem chegado à população. 

"Tenho ouvido que a indústria gosta de crescer, que o negócio vai muito bem, mas isso é pouco. O povo está se beneficiando desse crescimento de exportação? Eu vejo que a exportação aqui está crescendo. Alguns empresários da celulosa estão indo bem, vão à Brasília, têm espaço para falar no Congresso, mas o povo de Mato Grosso do Sul está sendo beneficiado com isso?", disse. 

Para ele, é necessário que os estados comecem a trabalhar internamente, não apenas para o mercado externo. 

"Seja no turismo, seja com a celulose, parar só de exportar, que é uma visão que nós temos, e começar a fazer processo produtivo aqui dentro do País". 

Agenda

O Ministro Dário Durigan está em Campo Grande  para cumprir uma agenda de dois dias de compromissos com representantes do governo estadual, do setor produtivo e de instituições públicas. 

A programação inclui compromissos fechados e eventos públicos, concentrados principalmente na sede da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS) e na Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MS), em Campo Grande.

Durante a tarde desta quinta-feira (30), ele palestrou no audotório da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems) com a palestra "A Geração de Empregos e o Desenvolvimento do Brasil". 

Às 17h, o ministro participou de reunião institucional na Presidência da FIEMS com o presidente da entidade, Sérgio Longen, e o secretário estadual de Fazenda, Flávio César.

Na sequência, às 17h45, concede entrevista coletiva na sede da federação. Logo depois, às 18h, participa de encontro com representantes do setor produtivo e lideranças empresariais de Mato Grosso do Sul, no auditório da FIEMS.

Na sexta-feira (31), a agenda será dedicada principalmente a encontros institucionais com o governo estadual.

LOTERIAS

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 879, quarta-feira (29/07): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

30/07/2026 08h19

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Confira o rateio da Super Sete

Confira o rateio da Super Sete Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 879 da Super Sete na noite desta quarta-feira, 29 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4,2 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 3 apostas ganhadoras (R$ 11.277,05)
  • 5 acertos - 79 apostas ganhadoras (R$ 611,77)
  • 4 acertos - 876 apostas ganhadoras (R$ 55,17)
  • 3 acertos - 6.959 apostas ganhadoras (R$ 6,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 879 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 3
  • Coluna 2: 4
  • Coluna 3: 7
  • Coluna 4: 1
  • Coluna 5: 9
  • Coluna 6: 4
  • Coluna 7: 2

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 880

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 31 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 880. O valor da premiação está estimado em R$ 4,3 milhões.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2956, quarta-feira (29/07): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

30/07/2026 08h18

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2956 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 29 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4,5 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 1 aposta ganhadora (R$ 216.935,40)
  • 18 acertos - 57 apostas ganhadoras (R$ 2.378,68)
  • 17 acertos - 524 apostas ganhadoras (R$ 258,74)
  • 16 acertos - 3186 apostas ganhadoras (R$ 42,55)
  • 15 acertos - 13101 apostas ganhadoras (R$ 10,34)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2956 são:

  •   18 - 75 - 22 - 69 - 30 - 63 - 66 - 08 - 59 - 78 - 64 - 23 - 43 - 31 - 49 - 80 - 84 - 42 - 89 - 32

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2957

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 30 de julho, a partir das 21 horas, pelo concurso 2957. O valor da premiação está estimado em R$ 5 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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