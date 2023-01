Ministro sinaliza que Petrobras vai concluir fábrica de fertilizantes em MS

BONS RESULTADOS

Ano passado foram 9,6 mil novos empreendimentos registrados, número crescente desde 2019 mesmo durante a pandemia

Desde 2019, graças a implantação dos serviços 100% digitais na Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), o Estado tem registrado os melhores desempenhos anuais na abertura de empresas, que já bate o segundo recorde consecutivo da série histórica.

Conforme balanço divulgado pela Junta, que é diretamente vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), 2022 chegou ao fim com 9.602 novas empresas.

Vale ressaltar, conforme a pasta, que esse valor é 3.55% maior do que o observado no ano anterior, que contabilizou 9.273 novos empreendimentos.

Diversos são os fatores que colaboram para a atração de negócios, como a Suzano, que instalou megaempreendimento em Ribas do Rio Pardo, fazendo o município contribuir com 1,9% no crescimento de empresas.

Com isso, o município empata com Maracaju, ambos com 182 novos empreendimentos registrados em 2022, figurando nas posições de número 8 e 9 no ranking.

Confira o Top 10 de abertura de empresas:

Município Nº de novas empresas % do total Campo Grande 4.074 42,43% Dourados 1.018 10,6% Três Lagoas 401 4,18% Ponta Porã 289 3,01% Naviraí 231 2,41% Chapadão do Sul 195 2,03% Corumbá 189 1,94% Maracaju 182 1,9% Ribas do Rio Pardo 182 1,9% Nova Andradina 161 1,68%

Como ressalta o comandante da Semadesc, o secretário Jaime Verruck, durante a pandemia os incentivos do Governo do Estado contribuiram para a retomada do crescimento econômico, tais como prazos mais longos para pagamentos de impostos e financiamentos.

Além disso, pode-se citar entre as manobras do Governo, as tratativas com as empresas para manter os postos de trabalho, garantia de circulação das mercadorias e revisão de alíquotas.

Conforme Verruck, MS figura entre um dos Estados mais atrativos para investimentos privados, tudo por conta da política de incentivo do Governo.

"E também devido aos investimentos públicos em setores estratégicos para o desenvolvimento. Esse conjunto de fatores faz com que Mato Grosso do Sul registre recordes consecutivos na abertura de novas empresas e obtenha um crescimento substancial no Produto Interno Bruto e se reflete na vida das pessoas como um todo”, comenta o secretário, segundo material publicado pela Semadesc.

Bons desempenhos gerais

Diretor presidente da Junta Comercial, Augusto Castro exalta justamente a digitalização dos serviços, apontando que essa migração para plataforma digital garante agilidade, segurança e simplicidade nos procedimentos para os usuários.

"Mesmo em 2020 com a pandemia, quando saltamos de 7.019 empresas abertas em 2019 para 7.903 naquele ano”, frisa o diretor

Entre os serviços digitais ele destaca o registro automático de empresas mercantis, que permite ao usuário a imediata emissão do CNPJ da empresa, sendo que mais da metade das empresas abertas em 2022 - 61,85% (5.939) - receberam o registro automático pela plataforma digital.

Também, até mesmo os fechamentos se beneficiaram da migração para os moldes digitais, com essa opção também batendo recordes, sendo 4.601 em 2022.

Mais da metade desse total (2.380 firmas, ou 51,73%) eram classificadas no setor de Serviços. Outras 1.963 (42,66% dos fechamentos) correspondem ao Comércio e outras 258 (5,61%) à Indústria.

O presidente da Junta complementa apontando que, a isenção da taxa de serviços para fechamento de empresa - benefício concedido através da Lei da Liberdade Econômica – aparece como fator importante para os empresários regularizarem suas firmas inativas.

“Havia um número considerável de empresas sem movimentação há anos, e com essa isenção os empresários aproveitaram a oportunidade de regularizar a situação cadastral, o que resultou em elevação significativa das extinções”, finaliza. **(Com assessoria)

