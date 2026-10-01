"Nome Limpo" mira nova rodada de renegociação após R$ 2,5 milhões negociados

Após negociar cerca de R$ 2,5 milhões em dívidas na edição de 2025, a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) abre nesta quinta-feira (1º) a adesão de empresas para uma nova rodada da Campanha Nome Limpo. A iniciativa será realizada de 3 de novembro a 11 de dezembro e pretende reunir empresas da Capital e do interior para facilitar a renegociação de débitos com consumidores inadimplentes.
Podem participar empresas de qualquer segmento. As adesões seguem até 30 de outubro e podem ser feitas pelo WhatsApp (67) 99846-3135, pelo e-mail [email protected] ou presencialmente na sede da ACICG, na Rua 15 de Novembro, 390, no Centro de Campo Grande.
A campanha utiliza a conciliação para aproximar credores e consumidores. Grande parte das negociações será realizada por videoconferência, com participação de conciliadores capacitados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).
Segundo a gerente comercial da ACICG e coordenadora da campanha, Paola Nogueira, as empresas participantes fornecem os contatos dos clientes inadimplentes e a associação faz o convite para a negociação.
“As audiências são feitas por videoconferência, com a presença dos conciliadores, representantes das empresas e consumidores. É uma oportunidade segura e prática para que todos possam negociar e chegar a um acordo”, afirmou.
Além das conciliações online, haverá atendimento presencial na sede da associação. A Energisa já confirmou participação e estará no local entre 7 e 11 de dezembro para negociar diretamente com consumidores interessados em regularizar débitos.
Para a instituição, a renegociação permite que empresas recuperem valores em aberto e que consumidores encontrem alternativas para regularizar as pendências financeiras.
As empresas interessadas têm até 30 de outubro para aderir à campanha.