Economia

PRÊMIOS

Nota MS Premiada sorteia R$ 300 mil neste sábado (28)

Desse valor, R$ 100 mil é dividido entre aqueles que acertam seis dezenas (sena) e R$ 200 mil entre os que acertam cinco dezenas (quina)

Naiara Camargo E GLAUCEA VACCARI

Naiara Camargo E GLAUCEA VACCARI

27/02/2026 - 08h30
Nota MS Premiada sorteia R$ 300 mil, neste sábado (28), em Mato Grosso do Sul.

Do prêmio total, R$ 100 mil é dividido entre aqueles que acertam seis dezenas (sena) e R$ 200 mil entre os que acertam cinco dezenas (quina).

Este é um programa de incentivo fiscal do governo do estado de Mato Grosso do Sul que permite ao cidadão participar de sorteios mensais, com prêmios em dinheiro.

Concorrem ao sorteio consumidores de MS que pediram para incluir o Cadastro de Pessoa Física (CPF) em notas fiscais de compras realizadas em qualquer estabelecimento (supermercado, farmácia, shoppings, restaurantes, entre outros) no mês de janeiro de 2026.

Para conferir se o CPF foi sorteado, basta acessar este site.

A participação nos sorteios do programa é automática a todos que pedem a inclusão do CPF. Não há necessidade de guardar os cupons fiscais.

Os sorteios são realizados mensalmente, sempre no último sorteio da Mega-Sena de cada mês.

Para os consumidores que realizaram compras com a inclusão do CPF na nota no mês de fevereiro, o sorteio será em março.

NOTA MS PREMIADA

É um programa de incentivo fiscal do governo do estado de Mato Grosso do Sul que permite ao cidadão participar de sorteios mensais, com prêmios em dinheiro.

O objetivo é garantir maior isonomia e justiça fiscal, além de diminuir a concorrência desleal e sonegação fiscal. Para participar, basta informar o número do CPF para inseri-lo em notas fiscais no momento de compras.

O dinheiro arrecadado ainda contribui para o investimento em saúde, educação, saúde pública e infraestrutura. Além disso, a participação é gratuita e as chances de ganhar são 28 vezes maiores do que as da Mega-Sena.

COMO RESGATAR OS PRÊMIOS

Após o sorteio, o prêmio será depositado em conta-corrente ou poupança indicada pelo ganhador no momento do cadastramento no site do programa. Importante: o CPF cadastrado para o prêmio deve ser o mesmo que consta na conta bancária indicada.

Não será possível utilizar uma conta bancária de CPF diferente do que foi informado na Nota Fiscal. 

Os prêmios estarão disponíveis para resgates por até 90 dias após o 15º dia do mês seguinte ao sorteio. Após esse prazo, os prêmios serão cancelados e não poderão mais ser resgatados.

Ganhadores devem efetuar um cadastro e informar os dados bancários até o dia 15 do próximo mês, para que o pagamento seja realizado até o dia 20.

Se o cadastramento e a validação forem feitos do dia 16 em diante, o prêmio será pago até o dia 5 do próximo mês.

Prazo é de 90 dias e se o ganhador não fizer o cadastro em até cinco dias antes deste período ele perde o direito ao prêmio. 

Mensalmente, são distribuídos R$ 300 mil reais em prêmios para os consumidores que acertarem seis ou cinco números no referido sorteio da Mega-Sena.  

Para mais informações, o consumidor pode acessar o site Nota MS Premiada.

LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2360, quinta-feira (26/02): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

27/02/2026 08h24

Confira o rateio da Timemania

Confira o rateio da Timemania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2360 da Timemania na noite desta quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 8,5 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 44.172,60)
  • 5 acertos - 170 apostas ganhadoras, (R$ 1.113,59)
  • 4 acertos - 3.005 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 25.949 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração

  • CHAPECOENSE /SC - 6.111 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2360 são:

  • 07 - 76 - 53 - 28 - 26 - 10 - 19
  • Time do Coração: Chapecoense (SC)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2365

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 28 de fevereiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2365. O valor da premiação está estimado em R$ 8,7 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 6962, quinta-feira (26/02): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

27/02/2026 08h22

Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6962 da Quina na noite desta quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,9 milhão.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 39 apostas ganhadoras, (R$ 7.686,51)
  • 3 acertos - 2.176 apostas ganhadoras, (R$ 131,20)
  • 2 acertos - 60.108 apostas ganhadoras, (R$ 4,74)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6962 são:

  • 25 - 37 - 79 - 80 - 15

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6965

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 27 de fevereiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6965. O valor da premiação está estimado em R$ 2,7 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

