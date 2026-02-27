Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Nota MS Premiada sorteia R$ 300 mil, neste sábado (28), em Mato Grosso do Sul.

Do prêmio total, R$ 100 mil é dividido entre aqueles que acertam seis dezenas (sena) e R$ 200 mil entre os que acertam cinco dezenas (quina).

Este é um programa de incentivo fiscal do governo do estado de Mato Grosso do Sul que permite ao cidadão participar de sorteios mensais, com prêmios em dinheiro.

Concorrem ao sorteio consumidores de MS que pediram para incluir o Cadastro de Pessoa Física (CPF) em notas fiscais de compras realizadas em qualquer estabelecimento (supermercado, farmácia, shoppings, restaurantes, entre outros) no mês de janeiro de 2026.

Para conferir se o CPF foi sorteado, basta acessar este site .

A participação nos sorteios do programa é automática a todos que pedem a inclusão do CPF. Não há necessidade de guardar os cupons fiscais.

Os sorteios são realizados mensalmente, sempre no último sorteio da Mega-Sena de cada mês.

Para os consumidores que realizaram compras com a inclusão do CPF na nota no mês de fevereiro, o sorteio será em março.

NOTA MS PREMIADA

O objetivo é garantir maior isonomia e justiça fiscal, além de diminuir a concorrência desleal e sonegação fiscal. Para participar, basta informar o número do CPF para inseri-lo em notas fiscais no momento de compras.

O dinheiro arrecadado ainda contribui para o investimento em saúde, educação, saúde pública e infraestrutura. Além disso, a participação é gratuita e as chances de ganhar são 28 vezes maiores do que as da Mega-Sena.

COMO RESGATAR OS PRÊMIOS

Após o sorteio, o prêmio será depositado em conta-corrente ou poupança indicada pelo ganhador no momento do cadastramento no site do programa. Importante: o CPF cadastrado para o prêmio deve ser o mesmo que consta na conta bancária indicada.

Não será possível utilizar uma conta bancária de CPF diferente do que foi informado na Nota Fiscal.

Os prêmios estarão disponíveis para resgates por até 90 dias após o 15º dia do mês seguinte ao sorteio. Após esse prazo, os prêmios serão cancelados e não poderão mais ser resgatados.

Ganhadores devem efetuar um cadastro e informar os dados bancários até o dia 15 do próximo mês, para que o pagamento seja realizado até o dia 20.

Se o cadastramento e a validação forem feitos do dia 16 em diante, o prêmio será pago até o dia 5 do próximo mês.

Prazo é de 90 dias e se o ganhador não fizer o cadastro em até cinco dias antes deste período ele perde o direito ao prêmio.

Mensalmente, são distribuídos R$ 300 mil reais em prêmios para os consumidores que acertarem seis ou cinco números no referido sorteio da Mega-Sena.

Para mais informações, o consumidor pode acessar o site Nota MS Premiada.