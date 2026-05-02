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CELULOSE

Obra da Arauco avança mais rápido que o previsto

Projeto Sucuriú, da Arauco, já supera 60% de execução, entra na fase mais intensa de obras e deve iniciar operação no fim de 2027

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

02/05/2026 - 13h30
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A construção da megafábrica de celulose da Arauco em Inocência está mais adiantada que o cronograma inicial e já entra na fase de maior intensidade, com previsão de até 14 mil trabalhadores no pico das obras.

De acordo com o Portal Celulose, a informação foi confirmada pelo presidente do conselho da Copec, Roberto Angelini, durante assembleia de acionistas realizada nesta semana. Segundo ele, o Projeto Sucuriú já se aproxima de 60% de conclusão.

“Hoje, tenho o prazer de anunciar que o projeto está quase 60% concluído, superando o cronograma previsto. Esta é uma conquista extraordinária, considerando a escala e a complexidade técnica da iniciativa, cujo objetivo é estar totalmente operacional até 2028”, afirmou.

Com investimento estimado em US$ 4,6 bilhões (cerca de R$ 23 bilhões), o empreendimento é o maior da história da companhia e prevê uma unidade com capacidade de produção de 3,5 milhões de toneladas de celulose por ano, o que deve torná-la a maior fábrica do mundo em linha única, superando a planta da Suzano em Ribas do Rio Pardo.

A fábrica começou a ser construída em 2024, em uma área de cerca de 3,5 mil hectares, a aproximadamente 50 quilômetros da área urbana de Inocência, às margens do Rio Sucuriú. A previsão é de que a operação tenha início no fim de 2027, com alcance da capacidade plena ao longo de 2028.

Atualmente, a obra já mobiliza milhares de trabalhadores e deve atingir o ápice nos próximos meses, consolidando-se como um dos maiores canteiros industriais em andamento no País. Além da estrutura principal, o projeto inclui a implantação de uma vila habitacional com 620 casas para abrigar trabalhadores de outras regiões e até do exterior. As unidades terão entre 115 e 215 metros quadrados, padrão acima do observado em empreendimentos semelhantes no Estado.

Com a nova planta, a Arauco deve ampliar em cerca de 70% sua capacidade produtiva global. Hoje, a companhia soma aproximadamente 5 milhões de toneladas anuais de produção, com unidades no Chile, Argentina e Uruguai.

A operação em Mato Grosso do Sul também terá capacidade de geração de energia superior a 400 megawatts (MW), sendo parte destinada ao consumo interno e o excedente comercializado no sistema elétrico.

O projeto é conduzido pelo grupo chileno liderado por Roberto Angelini, que assumiu os negócios da família após a morte do tio, Anacleto Angelini, em 2007. O conglomerado atua em setores como energia, combustíveis, transporte marítimo e florestas, tendo na Arauco um de seus principais ativos globais.

Roberto Angelini

O projeto é conduzido pelo grupo chileno liderado por Roberto Angelini, um dos nomes mais influentes do setor industrial na América Latina. Engenheiro de formação, ele comanda o grupo Angelini, conglomerado que reúne empresas nas áreas de energia, combustíveis, pesca, transporte marítimo e florestas, tendo como principal ativo a Arauco.

Angelini assumiu o controle dos negócios da família em 2007, após a morte do tio, Anacleto Angelini, que construiu a base do império empresarial e chegou a ser o homem mais rico da América do Sul à época, com fortuna estimada em bilhões de dólares.

Hoje, o grupo é estruturado a partir da Empresas Copec, que controla operações em diversos setores estratégicos, incluindo energia, mineração, celulose e combustíveis, consolidando-se como um dos maiores conglomerados do Chile.

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LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1207, quinta-feira (30/04): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

01/05/2026 10h55

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Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1207 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 30 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$400 mil.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 6 acertos - 30 apostas ganhadoras, (R$ 2.886,24 cada); 
  • 5 acertos - 1.160 apostas ganhadoras, (R$ 25,00 cada); 
  • 4 acertos - 14.804 apostas ganhadoras, (R$ 5,00 cada).

Mês da Sorte

  • Dezembro - 37.030 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1207 são:

  • 23 - 15 - 26 - 28 - 29 - 01 - 19 
    Mês da sorte: 09 - setembro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1208

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 02 de maio, a partir das 20 horas, pelo concurso 1208. O valor da premiação está estimado em R$650 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2386, quinta-feira (30/04): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

01/05/2026 10h48

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Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2386 da Timemania na noite desta quinta-feira, 30 de abril de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 22 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 6 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 195.941,76); 
  • 5 acertos - 136 apostas ganhadoras, (R$ 2.058,21 cada); 
  • 4 acertos - 3.055 apostas ganhadoras, (R$ 10,50 cada); 
  • 3 acertos - 30.829 apostas ganhadoras, (R$ 3,50 cada).

Time do Coração

  • VASCO DA GAMA /RJ - 23.711 apostas ganhadoras, (R$ 8,50 cada). 

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2386 são:

  • 31 - 59 - 20 - 64 - 02 - 54 - 65 
  • Time do Coração: : 76 - Vasco (RJ)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2387

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 05 de maio, a partir das 20 horas (horário local), pelo concurso 2387. O valor da premiação está estimado em R$23 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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