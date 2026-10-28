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Orçamento de MS amplia verbas para educação e segurança, mas corta saúde

LOA de 2027 prevê R$ 27,99 bilhões, alta de 2,95% em um ano; cultura e esporte terão aumento, enquanto assistência social, saneamento e habitação registram queda nas dotações

Súzan Benites

Súzan Benites

28/10/2026 - 07h45
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A proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA) de Mato Grosso do Sul para 2027 prevê aumento de 25,1% nos recursos destinados à educação, enquanto a área da saúde terá redução de 2,6% em relação ao ano anterior.

A proposta encaminhada pelo governador Eduardo Riedel (PP) à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) estima receitas e despesas de R$ 27,99 bilhões, crescimento de R$ 802,6 milhões, ou 2,95%, na comparação com os R$ 27,19 bilhões deste ano.

Conforme o Projeto de Lei nº 153/2026, a educação terá R$ 4,64 bilhões, ante R$ 3,71 bilhões no orçamento deste ano. O acréscimo é de R$ 931,7 milhões. Na Saúde, a previsão cai de R$ 2,67 bilhões para R$ 2,60 bilhões, redução de R$ 69,3 milhões.

A proposta também amplia as dotações para cultura, esporte e segurança pública, mas prevê cortes em outras áreas, como assistência social, habitação e saneamento.

Na mensagem encaminhada aos deputados, Riedel afirma que a proposta foi elaborada com base no comportamento da arrecadação e nos fatores que podem afetar as receitas públicas.

“O projeto de lei de orçamento anual de 2027, que ora se encaminha, é um instrumento de planejamento governamental que dispõe sobre a estimativa de arrecadação das receitas e a fixação das despesas da Administração Pública Estadual”, afirma o governador.

O documento acrescenta que foram consideradas a “verificação da efetiva arrecadação ocorrida nos três últimos exercícios e das variáveis técnicas, legais e conjunturais que podem afetar a arrecadação”.

A justificativa também menciona as alterações na legislação orçamentária e as orientações técnicas da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal para a elaboração da proposta.

MAIS RECURSOS

Entre as áreas que apresentam crescimento estão cultura e desporto e lazer. A dotação da cultura passa de R$ 100,6 milhões este ano para R$ 144,1 milhões em 2027, alta de 43,2%, ou R$ 43,5 milhões.

Para desporto e lazer, o orçamento aumenta de R$ 59,5 milhões para R$ 73,6 milhões, avanço de 23,7%, equivalente a R$ 14,1 milhões. A segurança pública também registra aumento, embora mais moderado. A previsão passa de R$ 2,49 bilhões para R$ 2,54 bilhões, acréscimo de R$ 54,3 milhões, ou 2,2%.

Outra área com expansão é a previdência social, que concentra uma das maiores parcelas do orçamento estadual. A dotação sobe de R$ 5,08 bilhões para R$ 5,69 bilhões, aumento de R$ 607,8 milhões, equivalente a 12%.

O transporte também ganha espaço, com previsão de R$ 2,62 bilhões, ante R$ 2,08 bilhões este ano. O crescimento é de R$ 542,4 milhões, ou 26,1%.

CORTES

Na outra ponta, a assistência social apresenta uma das maiores reduções em valores absolutos. A dotação cai de R$ 724,4 milhões para R$ 478,8 milhões, recuo de R$ 245,5 milhões, ou 33,9%.

O saneamento tem redução ainda mais acentuada em termos porcentuais. Os recursos previstos passam de R$ 330,5 milhões para R$ 52,9 milhões, queda de R$ 277,6 milhões, equivalente a 84%.

A habitação também perde recursos, com a dotação recuando de R$ 249,1 milhões para R$ 168,3 milhões, diminuição de R$ 80,8 milhões, ou 32,4%.

Na gestão ambiental, o orçamento passa de R$ 201,7 milhões para R$ 139,5 milhões, queda de R$ 62,2 milhões, ou 30,8%. Já ciência e tecnologia tem redução de R$ 82,5 milhões para R$ 51,9 milhões, recuo de 37,1%.

A agricultura também apresenta redução, de R$ 363,6 milhões para R$ 304 milhões, diferença de R$ 59,6 milhões, ou 16,4%. A administração, por sua vez, passa de R$ 2,14 bilhões para R$ 1,94 bilhão, redução de R$ 205,2 milhões, ou 9,6%.

As despesas brutas com pessoal do Poder Executivo estão estimadas em R$ 13,49 bilhões. Após as deduções previstas na legislação fiscal, a despesa líquida projetada é de R$ 10,22 bilhões, equivalente a 43,79% da Receita Corrente Líquida ajustada para esse cálculo.

A proposta ainda reserva R$ 117,2 milhões para contingências e prevê R$ 3,62 bilhões em despesas de capital, que incluem investimentos, inversões financeiras e amortizações da dívida.

TRAMITAÇÃO

Conforme o projeto, a Alems, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado devem encaminhar suas propostas orçamentárias ao órgão central de orçamento, por meio do Sistema de Planejamento e Finanças, para consolidação com as propostas dos demais órgãos e entidades da administração estadual.

A proposta segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Com parecer favorável quanto à constitucionalidade, o projeto segue para primeira discussão e votação no plenário e posterior análise da Comissão de Finanças e Orçamento.

Por fim, retorna ao plenário para segunda votação e, caso receba emendas, para votação da redação final.

O projeto da LOA deve ser votado antes do recesso parlamentar, que se inicia no dia 22 de dezembro.

Loterias

Resultado da Quina de ontem, concurso 7153, terça-feira (27/10): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

28/10/2026 08h09

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7153 da Quina na noite desta terça-feira, 27 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 72.672,99)
  • 18 acertos - 53 apostas ganhadoras, (R$ 1.713,99)
  • 17 acertos - 407 apostas ganhadoras, (R$ 223,19)
  • 16 acertos - 7725 apostas ganhadoras, (R$ 11,75)
  • 15 acertos - 10304 apostas ganhadoras, (R$ 8,81)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7153 são:

  • 36 - 64 - 53 - 18 - 67

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7154

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 28 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 7154. O valor da premiação está estimado em R$ 1 milhão.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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Loterias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3815, terça-feira (27/10): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados.

28/10/2026 08h07

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Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3815 da Lotofácil na noite desta terça-feira, 27 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 432.535,38)
  • 14 acertos - 200 apostas ganhadoras, (R$ 1.943,41)
  • 13 acertos - 7753 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 98892 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 517428 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Os números da Lotofácil 3815 são:

  •  10 - 15 - 09 - 05 - 12 - 06 - 16 - 25 - 23 - 13 - 17 - 03 - 19 - 11 - 14 - 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3815

O próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 27 de outubro, a partir das 21 horas, pelo concurso 3815. O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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