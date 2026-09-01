PIB brasileiro tem 5º maior crescimento no segundo trimestre

LOTERIAS

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3003 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 31 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos - Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos - 7 apostas ganhadoras (R$ 7.249,67)

7 apostas ganhadoras (R$ 7.249,67) 4 acertos - 520 apostas ganhadoras (R$ 111,53)

520 apostas ganhadoras (R$ 111,53) 3 acertos - 9.707 apostas ganhadoras (R$ 2,98)

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos - Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos - 10 apostas ganhadoras (R$ 4.567,29)

10 apostas ganhadoras (R$ 4.567,29) 4 acertos - 544 apostas ganhadoras (R$ 106,61)

544 apostas ganhadoras (R$ 106,61) 3 acertos - 9.191 apostas ganhadoras (R$ 3,15)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 3003 são:

Primeiro sorteio: 19 - 34 - 44 - 36 - 09 - 11

Segundo sorteio: 19 - 38 - 03 - 22 - 45 - 39

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 3004

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 2 de setembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 3004. O valor da premiação está estimado em R$ 2,8 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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