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MS pode ampliar exportações de carne bovina aos Estados Unidos

Medida libera 300 mil toneladas de carne bovina magra em três meses; Estado já elevou em 42% receita com vendas aos EUA

SÚZAN BENITES

SÚZAN BENITES

31/08/2026 - 07h45
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Mato Grosso do Sul pode encontrar nos Estados Unidos uma nova oportunidade para ampliar as exportações de carne bovina com a decisão do governo de Donald Trump de aumentar temporariamente a cota de importação de carne bovina magra. A medida, que entra em vigor no dia 1º de setembro e terá duração de 90 dias, acrescenta 300 mil toneladas à cota de importação sujeita à tarifa menor, sendo 100 mil toneladas por mês.

A abertura interessa diretamente ao Estado, que já vem aumentando as vendas de carne para o mercado norte-americano. Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), levantados na Comex Stat, mostram que as exportações de produtos bovinos de MS aos Estados Unidos somaram US$ 243,3 milhões de janeiro a julho deste ano, contra US$ 171,3 milhões no mesmo período do ano passado. O crescimento é de 42%.

Em quantidade, os embarques passaram de 34,5 mil toneladas para 41,1 mil toneladas, alta de 18,9%. Os números consideram carnes bovinas congeladas, frescas ou refrigeradas e salgadas, em salmoura, secas ou defumadas.

A maior parte das vendas é formada pela carne desossada congelada. Neste ano, o produto respondeu por
US$ 212,9 milhões das exportações de MS aos EUA, ante US$ 156,4 milhões no período correspondente de 2025, avanço de 36,1%.

Já a carne bovina fresca ou refrigerada passou de US$ 4,6 milhões para US$ 23,2 milhões, enquanto os embarques de carne salgada, em salmoura, seca ou defumada recuaram de US$ 10,3 milhões para US$ 7,2 milhões.

AMPLIAÇÃO

Para o analista de mercado exterior Aldo Barrigosse, a decisão dos EUA chega em um momento estratégico para MS, especialmente diante das dificuldades enfrentadas pelo Brasil no mercado chinês.

“Essa retirada dessa sobretaxa do governo americano, essa ampliação de mercado para nós, como oportunidade aqui para o Brasil e para MS, vem em bom momento”.

Segundo ele, o Estado tem frigoríficos habilitados para atender o mercado norte-americano e pode aproveitar a nova janela comercial. “Isso beneficia diretamente essas plantas que já são exportadoras para o mercado americano”, afirma.

Barrigosse destaca ainda que a medida favorece especialmente a comercialização de cortes mais magros, utilizados na produção de carne moída nos Estados Unidos.

“Dos produtos que Mato Grosso do Sul vende para os Estados Unidos, mais de 50% são carne bovina, principalmente os cortes mais magros, que são utilizados localmente para se fazer a carne moída”.

A avaliação é de que a estrutura produtiva também coloca o Estado em posição favorável para responder rapidamente a uma eventual elevação da demanda. “A gente está preparado para isso, tem frigorífico habilitado, tem carga, tem boi no pasto”, diz o analista.

O Correio do Estado também entrou em contato com o Sindicato das Indústrias de Frios, Carnes e Derivados de Mato Grosso do Sul (Sicadems) para comentar sobre o assunto, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição. 

OPORTUNIDADE

O novo espaço no mercado norte-americano ganha importância porque o Brasil enfrenta restrições para ampliar as vendas à China. O mercado asiático é o principal destino da carne bovina de MS, mas os dados do Mdic também mostram forte crescimento dos embarques para os Estados Unidos.

Conforme já publicou o Correio do Estado, as exportações de produtos bovinos de MS para a China chegaram a US$ 586 milhões nos sete primeiros meses deste ano, contra US$ 318,5 milhões em 2025, crescimento de 84%. Em quantidade, passaram de 60,9 mil toneladas para 91,1 mil toneladas, alta de 49,7%

No total, as exportações de produtos bovinos de Mato Grosso do Sul alcançaram US$ 1,33 bilhão neste ano, contra US$ 932,8 milhões no mesmo período de 2025, crescimento de 42,6%. A quantidade aumentou em 20,4%, de 175,8 mil toneladas para 211,8 mil toneladas.

Para Barrigosse, a abertura dos EUA pode ajudar a reduzir os efeitos da menor capacidade de absorção do mercado chinês.

“Essa oportunidade vem em um bom momento, vai beneficiar o mercado”, considera. Ele também citou a existência de plantas habilitadas e a evolução da produtividade pecuária estadual como fatores que podem favorecer o aproveitamento da nova demanda.

Apesar do potencial de crescimento, a medida não significa necessariamente aumento proporcional da receita dos frigoríficos. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) avalia que a iniciativa pode representar uma oportunidade para o setor brasileiro, mas alerta para a concorrência com outros fornecedores.

“Além disso, a própria decisão estabelece que os produtos sejam comercializados no mercado americano a preços 25% inferiores aos praticados atualmente, o que limita ganhos imediatos de margem para a indústria”, explica a entidade.

A regra norte-americana determina que o governo monitore se a carne importada dentro da nova cota está sendo comercializada 25% abaixo do preço de mercado. Caso isso não ocorra, a administração poderá interromper o restante da quantidade adicional.

Esse é justamente um dos pontos de atenção apontados por Barrigosse. “Existe uma expectativa de a gente vender mais carne magra como eles querem, só que uma carne que vai ser vendida teoricamente um pouco mais barato, no preço médio por tonelada”, pondera.

Para ele, porém, o ganho estratégico de acessar um mercado com demanda elevada pode compensar a menor margem inicial.

A Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo) também vê a decisão de forma positiva. “É uma grande notícia que era muito aguardada pelo setor. Sem dúvida veio em um bom momento, pois ajudará a mitigar os efeitos do fim da cota da China para o Brasil pelos próximos três meses, gerando melhores condições de competitividade para a carne brasileira no mercado americano”, declarou.

A nova cota, entretanto, não deve ser interpretada como uma retirada geral das tarifas sobre a carne brasileira.

A decisão de Trump amplia temporariamente a quantidade de cortes magros que poderá entrar nos EUA dentro do regime de cota tarifária com alíquota menor e é válida para países habilitados. A quantidade adicional foi dividida em três lotes de 100 mil toneladas.

LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3775, domingo (30/08): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

30/08/2026 15h20

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3775 da Lotofácil na manhã deste domingo, 30 de agosto de 2026, a partir das 11h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$5 milhões.

Veja os detalhes das apostas ganhadoras:

15 acertos
3 apostas ganhadoras, R$ 1.268.987,02

14 acertos
412 apostas ganhadoras, R$ 1.550,97

13 acertos
14511 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos
166726 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos
853615 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Os números da Lotofácil 3775 são:

  • 17 - 15 - 04 - 13 - 05 - 18 - 06 - 12 - 23 - 19 - 25 - 11 - 10 - 01 - 08

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Quina de hoje, concurso 7105, domingo (30/08): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

30/08/2026 15h15

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7105 da Quina na manhã deste domingo, 30 de agosto de 2026, a partir das 11h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$9 milhões.

Veja os detalhes das apostas ganhadoras:

5 acertos
Não houve ganhadores

4 acertos
29 apostas ganhadoras, R$ 15.453,39

3 acertos
3.288 apostas ganhadoras, R$ 129,80

2 acertos
85.085 apostas ganhadoras, R$ 5,01

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 7105 são:

  •  41 - 33 - 02 - 78 - 48 

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7105 

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 31 de agosto, a partir das 10 horas, pelo concurso 7105 . O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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