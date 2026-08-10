Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Alimentação

Cesta básica cai 4,37% em Campo Grande, mas ainda é uma das mais caras do país

Valor compromete mais da metade do salário mínimo líquido

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

10/08/2026 - 17h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Em Campo Grande, a cesta básica caiu 4,37% em julho, mas a redução mensal ainda não tira a Capital do grupo das cidades com os maiores custos do país: o valor acumula alta de 4,28% em 2026 e 4,30% em 12 meses, resultando em uma cesta com um valor de R$ 809,08, conforme aponta a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo Diesse em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Em julho, a cidade teve o sexto maior custo entre as 27 capitais pesquisadas, atrás de São Paulo, Cuiabá, Florianópolis, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Em São Paulo, onde a cesta foi a mais cara, o custo chegou a R$ 915,01. Já Cuiabá, segunda colocada, registrou R$ 881,27.

A queda registrada ncapitalal sul-mato-grossense foi puxada principalmente pela redução no preço de alimentos importantes da cesta. Entre junho e julho, 10 dos 13 produtos pesquisados ficaram mais baratos. As maiores quedas foram da batata, que recuou 26,13%, do tomate, com baixa de 18,60%, do feijão carioca, que caiu 7,91%, e do açúcar cristal, com redução de 7,54%. O café também teve queda expressiva, de 5,19%.

Segundo o levantamento, a oferta maior de alguns produtos ajudou a pressionar os preços para baixo. No caso da batata, a pesquisa aponta que a elevada oferta, associada à intensificação da safra de inverno e à melhora da produtividade, contribuiu para a desvalorização do produto no varejo.

O movimento também aparece em outros itens. O Diesse aponta que o preço do café caiu em 23 capitais, com Campo Grande registrando uma das maiores reduções, de 5,19%. Já o açúcar teve queda em 20 cidades, e a Capital de MS apresentou a maior retração entre elas, de 7,54%. O levantamento relaciona a redução do açúcar ao grande volume de cana-de-açúcar colhido.

Sobretudo, quando o período analisado é ampliado, o cenário muda. Em 12 meses, cinco dos 13 alimentos pesquisados na capital ficaram mais caros. A maior alta foi da batata, de 50,12%, seguida pelo feijão carioca, com 38,68%, e pela carne bovina de primeira, com 7,42%.

No acumulado de 2026, a pressão sobre alguns alimentos é ainda maior. O tomate subiu 60,27%, a batata avançou 47,55% e o feijão carioca ficou 39,09% mais caro desde dezembro. Em contrapartida, produtos como açúcar, café, banana, óleo de soja, farinha de trigo, manteiga e leite registraram queda no período.

Na prática, a redução de julho diminuiu também o esforço necessário para colocar a cesta dentro de casa. Um trabalhador que recebe o salário mínimo de R$ 1.621 precisou trabalhar 109 horas e 49 minutos para comprar os alimentos básicos. Em junho, eram necessárias 114 horas e 50 minutos. No mesmo mês de 2025, o tempo era de 112 horas e 26 minutos.

Mesmo com a melhora, a alimentação continua consumindo uma parcela significativa da renda. Em julho, a cesta representou 53,96% do salário mínimo líquido em Campo Grande. Em junho, esse comprometimento era de 56,43%; um ano antes, chegava a 55,25%.

O cenário local acompanha uma tendência nacional de alívio no curto prazo. 26 das 27 capitais pesquisadas tiveram queda no preço da cesta entre junho e julho, e apenas São Luís registrou alta, de 0,30%. Apesar disso, na comparação com julho de 2025, os preços subiram em 22 capitais.

Em média, o trabalhador brasileiro também precisou de menos tempo para comprar a cesta em julho: 100 horas e 24 minutos, contra 105 horas e 51 minutos em junho. Ainda assim, o conjunto dos alimentos consumiu, em média, 49,34% do salário mínimo líquido.

Outro indicador ajuda a dimensionar o peso da alimentação no orçamento. Considerando a cesta mais cara, registrada em São Paulo, o Diesse estimou que o salário mínimo necessário para uma família de quatro pessoas seria de R$ 7.687,01 em julho, valor equivalente a 4,74 vezes o piso nacional de R$ 1.621.

O consumidor campo-grandense gastou menos no mês, principalmente graças à queda de produtos como batata, tomate, feijão, açúcar e café. Porém, na comparação anual e no acumulado de 2026, alimentos essenciais continuam mais caros, mostrando que a trajetória dos preços ainda é marcada por fortes oscilações entre produtos e períodos.

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2994, segunda-feira (10/08)

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

10/08/2026 20h15

Compartilhar
Confira o resultado da Dupla-Sena

Confira o resultado da Dupla-Sena Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2994 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 10 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 900 mil.

Confira o resultado da Dupla-Sena de hoje!

Os números da Dupla Sena 2994 são:

Primeiro sorteio: 17 - 50 - 38 - 05 - 22 - 36

Segundo sorteio: 49 - 46 - 14 - 01 - 32 - 21

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2995

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 12 de agosto, a partir das 21 horas, pelo concurso 2995. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2961, segunda-feira (10/08)

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

10/08/2026 20h11

Compartilhar
Confira o resultado da Lotomania

Confira o resultado da Lotomania

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2961 da Lotomania na noite desta segunda-feira,10 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 9 milhões.

Confira o resultado da Lotomania de hoje!

Os números da Lotomania 2961 são:

  • 52 - 89 - 53 - 62 - 10 - 80 - 63 - 25 - 58 - 26 - 04 - 38 - 50 - 20 - 32 - 47 - 39 - 09 - 91 - 77 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2962

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 10 de agosto, a partir das 21 horas, pelo concurso 2962. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 6090-9 de hoje, domingo (09/08)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6090-9 de hoje, domingo (09/08)

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3757, domingo (09/08); veja o rateio
loteria

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3757, domingo (09/08); veja o rateio

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 7087, domingo (09/08)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7087, domingo (09/08)

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 7087, domingo (09/08); veja o rateio
loteria

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7087, domingo (09/08); veja o rateio

5

Construção de novo Anel Viário na Capital é descartada
Infraestrutura

/ 12 horas

Construção de novo Anel Viário na Capital é descartada

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Acidente de trabalho: conheça os direitos previdenciários e saiba quando procurar ajuda jurídica
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Acidente de trabalho: conheça os direitos previdenciários e saiba quando procurar ajuda jurídica
Seu seguro foi negado há mais de um ano? O prazo pode não ter acabado
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Seu seguro foi negado há mais de um ano? O prazo pode não ter acabado
A portaria do INSS alterou as regras da aposentadoria por incapacidade? Entenda o que realmente mudo
Direito previdenciário

/ 31/07/2026

A portaria do INSS alterou as regras da aposentadoria por incapacidade? Entenda o que realmente mudo
Revisão de contrato: Antes de brigar pelos juros, olhe as tarifas e seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 30/07/2026

Revisão de contrato: Antes de brigar pelos juros, olhe as tarifas e seguros