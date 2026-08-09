Resultado da + Milionária de hoje, concurso 379, domingo (09/08); veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 379 da + Milionária neste domingo, 9 de agosto de 2026, a partir das 11h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 81 milhões.
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora, R$ 337.822,57
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 42 apostas ganhadoras, R$ 3.574,84
- 4 acertos + 2 trevos - 98 apostas ganhadoras, R$ 1.641,50
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1548 apostas ganhadoras, R$ 103,91
- 3 acertos + 2 trevos - 1952 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo - 15094 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos - 13976 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo - 108963 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Confira o resultado da + Milionária de hoje!
Os números da + Milionária 379 são:
- 14 - 28 - 47 - 07 - 04 - 38
- Trevos sorteados: 2 - 6
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 380
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 12 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 380. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.