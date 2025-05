Adriane admite possibilidade de reajuste para servidores agora em maio

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Nesta segunda-feira (5), a prefeita Adriane Lopes (PP), falou sobre a possibilidade de um reajuste para os servidores municipais da Capital. Segundo ela, essa questão já está sendo estudada, e nos próximos dias haverá uma reunião com a comissão de secretários para definir o avanço dessa pauta.

“Essa decisão faz parte de um estudo técnico, e nos próximos dias, nós pretendemos anunciar qual medida será adotada diante dos dados levantados no mês de maio, para só então tomar a decisão”, afirmou a prefeita sem definir uma data específica, mas ressaltando que a pauta já foi discutida em abril, e deve ser finalizada ainda esse mês.

O anúncio da prefeita foi feito durante um evento realizado na tarde desta segunda-feira (5), na Secretaria Executiva da Mulher – (SEMU), que lançou a primeira Sala da Mulher Empreendedora do centro-oeste, e terceira do Brasil. O lançamento aconteceu em parceria com Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas – (SEBRAE).

Cabe ressaltar que, desde 2022 os funcionários da Prefeitura Municipal de Campo Grande não recebem reajuste linear, que é a reposição da inflação como está previsto na Constituição Federal. A data-base para essas negociações é maio, o que significa que elas devem se estender ao longo do mês para que o salário de junho já reflita o possível aumento na conta dos servidores.

O último reajuste foi de 10%, concedido na gestão de Marquinhos Trad (PDT), que é atual vereador de Campo Grande. Desde a posse de Adriane, o funcionalismo municipal não teve mais reajuste linear.

PREFEITA JÁ TEVE REAJUSTE

Em meio a negociação de reajuste para os servidores municipais que seguem sem correção linear a três anos, no último dia 24 de abril, foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande - ( Diogrande), e sancionada a lei que estabelece o reajuste escalonado dos salários da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), da vice-prefeita Camila Nascimento, de secretários municipais, dirigentes de autarquias e de cerca de 500 servidores que recebem pelo teto municipal.

O projeto de lei foi aprovado em regime de urgência, pela Câmara Municipal de Campo Grande, com efeito retroativo a fevereiro, com apenas um voto contrário do vereador e ex-prefeito, Marquinhos Trad (PDT). Segundo ele, a medida beneficiaria apenas um grupo restrito de servidores com altos salários, representando apenas 1,66% do quadro da Prefeitura.

De acordo com a Lei nº 7.398/2025, o salário da prefeita passará dos atuais R$ 21.263,62 para R$ 26.943,05 ainda em 2025. Em 2026, o valor sobe para R$ 31.912,56, e, em 2027, atinge R$ 35.462,22. O subsídio da vice-prefeita seguirá o mesmo escalonamento, subindo para R$ 22.334,53 em abril de 2025, R$ 27.923,60 em fevereiro de 2026 e R$ 31.915,80 em fevereiro de 2027.

Os secretários municipais e dirigentes de autarquias que recebiam abaixo do teto, também receberam reajuste. Com a sanção da lei, já em abril desse ano, eles passaram a receber R$ 19.028,90. Em fevereiro de 2026, o valor passará para R$ 25.511,95, e por último, em fevereiro de 2027, no último ano de gestão de Adriane Lopes, o valor passa para R$ 30.142,70.



A medida que já está em vigor desde a data da publicação, também impactou aproximadamente 500 servidores municipais que atingiram o teto remuneratório, entre eles:

Auditores fiscais;

Procuradores;

Profissionais da saúde

Diretores de escola.

Vale lembrar que, esses servidores estavam há mais de uma década sem reajuste salarial, tendo em vista que os salários são vinculados ao subsídio da prefeita.

IMPACTO FINANCEIRO

A secretária municipal de Fazenda, Márcia Helena Hokama, afirmou que, até 2027, o impacto financeiro total desse reajuste será de R$ 95 milhões. “Para este ano, o custo será de R$ 32,8 milhões, subindo para R$ 73 milhões no ano que vem. O orçamento será ajustado para comportar os novos valores, mantendo a receita corrente líquida comprometida em 51% em 2025 e 2026, e em 52,3% em 2027”, disse.

GOVERNO JÁ ANUNCIOU AUMENTO

Em contrapartida, na última quarta-feira (30), Governo do Estado de Mato Grosso do Sul protocolou, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), o projeto de lei que concede o Reajuste Geral Anual aos servidores públicos estaduais. De acordo com a proposta, o ndice de correção salarial fica fixado em 5,06%, percentual superior aos 3,73% resultantes da inflação acumulada de 2024.

O reajuste estadual já foi aplicado a partir de 1º de maio de 2025 e contemplou servidores dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas e do Ministério Público Estadual.



Conforme o governo, o percentual foi definido com base em estudos sobre a recomposição da perda inflacionária no vencimento-base e no subsídio dos servidores, considerando o poder de compra e as disponibilidades financeiras do Estado.



Além disso, de acordo com o Poder Executivo Municipal, a proposta foi elaborada dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), com o objetivo de valorizar os servidores estaduais, sem comprometer os investimentos em áreas essenciais.

