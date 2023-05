Prefeita Clediane Matzenbacher participa da abertura oficial da 18ª Expo Jardim

eSPECIAL

Em continuidade à série de reportagens da parceria inédita entre o Correio do Estado e o Sistema Fiems sobre a importância do conceito ESG (Enviromental, Social and Governance), que envolve melhores práticas ambientais, sociais e de governança e como as empresas brasileiras estão inseridas nessa agenda, a diretora de ESG e Comunicação da Toyota para América Latina e Caribe, Viviane Mansi, reforçou que esse tema é central dentro da montadora.

“Se você imaginar que nós temos uma demanda da sociedade por descarbonização, a gente precisa pensar o nosso negócio inteiro através dessas lentes. O que isso significa objetivamente? Eu reviso os meus processos dentro de fábrica para que a fábrica em si seja limpa. Eu mudo a motorização dos veículos de forma que a gente tenha opções que sejam mais limpas”, detalhou Viviane Mansi, em entrevista exclusiva ao Correio do Estado durante o 1º Fórum ESG, realizado pela Amcham em Campo Grande (MS).

Ela revelou que a Toyota trouxe ao Brasil uma tecnologia que é exclusiva para o País, a híbrido flex.

“Poucos países no mundo têm a vocação de biocombustíveis como o Brasil. Então, aqui temos uma situação bastante ideal para trazer esse tipo de tecnologia, que, com pouco investimento, a gente consegue ter diminuição da emissão de carbono. Por que eu digo pouco investimento? Porque quando a gente pensa em um guarda-chuva de eletrificação, a gente tem aí dentro os carros híbridos, híbridos flex, carros plug-in, que é o híbrido que não precisa ir à tomada, pois se autorrecarrega”, explicou.

A diretora de ESG e Comunicação da Toyota completou que o veículo híbrido plug-in ainda tem o motor a combustão.

“A gente tem os carros elétricos, que são aqueles que vão exclusivamente na tomada, e a gente tem também carros a hidrogênio. Por isso, trazemos o modelo dependendo da matriz energética e da infraestrutura de cada país. O que a Toyota tem feito é pensar que, para essa situação específica do Brasil hoje, aquilo que a gente tem, consegue produzir no Brasil, portanto, também tem o benefício de gerar uma contribuição muito forte para as metas que o próprio Brasil definiu de descarbonização”, assegurou.

COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS

A especialista em ESG destacou que, hoje, ninguém arrisca dizer uma data específica para eliminar de vez a produção de veículos movidos a combustíveis fósseis.

“Mas eu tenho um compromisso dentro da Toyota, que é zerar carbono nas fábricas em 2035, então, nós já estamos bastante perto disso, podendo começar até antes, e ter em 2025, daqui a dois anos, pelo menos uma versão, uma motorização, em cada um dos veículos que nós vendemos no Brasil, e em 2035 zerar o carbono nas fábricas, para em 2050 ter toda a cadeia zerada”, projetou.

Viviane Mansi revelou que, quando se fala em zerar de uma maneira geral, significa redução de mais de 90% dos índices de 2012, ou seja, uma contribuição muito baixa de fato, uma baixa emissão de carbono para que se cumpra de fato com as metas a que o Brasil se propôs.

“Neste momento, o mundo tem mais atenção com as demandas de descarbonização, pois a mudança climática é uma realidade, isso não é lenda, a gente precisa esclarecer todo santo dia que temos um compromisso para isso e não podemos deixar para depois”, argumentou.

No Brasil, de acordo com ela, os brasileiros com mais poder aquisitivo e que têm oportunidades de fazer as melhores escolhas já optam por um produto que seja feito localmente e com uma tecnologia mais limpa, por uma roupa feita de um algodão sustentável.

“Ou seja, as escolhas politicamente corretas estão sendo incorporadas no dia a dia, e não é diferente do ponto de vista de deslocamento, de mobilidade. Claro que quando a gente vai para outras camadas da sociedade, em que as pessoas têm recursos mais limitados, elas não conseguem fazer tão diretamente essas escolhas, porque ainda esses produtos têm um preço mais alto”, ponderou.

No entanto, a especialista acrescentou que, pensando exclusivamente no setor automobilístico, a Toyota oferece ao mercado brasileiro, entre todas as tecnologias de eletrificação, a mais acessível e mais prática.

“Hoje, 50% do mercado brasileiro de carros elétricos é dominado por dois modelos da Toyota. A gente tem mais modelos eletrificados, eu tenho mais de 10 modelos eletrificados no Brasil, mas produzo Corolla e Corolla Cross no interior do estado de São Paulo. E a contribuição de vendas dessa etapa é muito ativa para a descarbonização”, reforçou.

Tanto que, de acordo com a diretora da Toyota, a compra de carros eletrificados está crescendo no Brasil inteiro.

“Dentro da eletrificação, que é um guarda-chuva, se você olha especificamente o carro elétrico, talvez aqui no Estado seja um pouco mais desafiador, porque você precisa de infraestrutura, e essa infraestrutura está chegando pouco a pouco. Como nós temos grandes distâncias aqui, talvez seja um grupo que se beneficie muito mais de uma tecnologia de eletrificação que não vá à tomada, ou seja, já temos no mercado opções úteis, que podem ser bastante viáveis e economicamente interessantes para quem está disposto”, analisou, garantindo que a eletrificação como um todo é um caminho sem volta.

ESTADO DO PANTANAL

Na avaliação da diretora de ESG e Comunicação da Toyota para América Latina e Caribe, em Mato Grosso do Sul, que abrange a maior parte do Pantanal, o conceito ESG é de extrema necessidade.

“Hoje, o estado de vocês não pode ficar alheio, porque muitas empresas já estão adotando o ESG. Vamos dizer assim, em português bem simples: tem algum trambiqueiro? Alguém que está querendo fazer mais marketing? Pode até ter, mas vejo cada vez mais as empresas se preocupando com isso, pois, no passado, significava para a empresa mais uma necessidade de investimento, e hoje não é apenas investimento, pode ser uma forma de redução de custos desnecessários”, garantiu.

Viviane Mansi citou que, quando você usa, por exemplo, água e energia de uma forma mais consciente, você economiza, porque não gasta e não desperdiça.

“Então, eu gosto muito de olhar o ESG como uma oportunidade de a gente fazer o certo mais rápido. E isso é bom para todo o planeta, porque a empresa pode economizar fazendo o ESG e pode dar uma contribuição ainda maior para sua localidade, para as pessoas, e assim por diante. Em Mato Grosso do Sul, que tem uma agricultura pujante e uma pecuária importante, ou seja, uma agroindústria forte, as mudanças climáticas podem ser um perrengue muito grande no futuro”, alertou.

Por isso, conforme a especialista, a forma como a população sul-mato-grossense vai gerenciar esse risco ou evitar esse problema é adotando decisões de ESG agora, para impactar positivamente no futuro.

“Agora, a gente está diante da necessidade de tomar decisões que possam fazer com que o custo da nossa operação no futuro seja mais baixo. Então, nós não estamos falando de uma coisa que seja acessória, nós estamos falando de sobrevivência de negócio no futuro. Daí a importância de não pensar que o conceito ESG custa caro, isso é um mito. O que a gente precisa olhar é que, entre todas as questões que eu posso fazer de ESG, vamos começar por aquelas que têm custo mais baixo, que são mais eficientes, porque isso vai dando ao investidor ou ao empresário mais um passo na direção correta”, aconselhou.

De acordo com ela, quem entra nessa agenda vê que o resultado é tão significativo que não quer mais recuar.

“Quanto mais a pessoa conhece sobre as oportunidades, mais ela quer adotar o conceito ESG. Existe muita coisa que pode ser feita para que se tenha um resultado objetivo na parte financeira em um primeiro momento, ou seja, o ESG pode ser uma forma de o seu negócio ser mais produtivo e mais lucrativo. Então, esse é o jeito de começar”, sugeriu, completando que o ESG não é mais um negócio do futuro, já é uma coisa do presente.