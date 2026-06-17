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Mudança

Presidente da Fecomércio vai administrar orçamento maior que o de 68 cidades de MS

Gestão terá sob sua responsabilidade cerca de R$ 400 milhões por ano, valor superior ao orçamento de 86% dos municípios

SÚZAN BENITES

SÚZAN BENITES

17/06/2026 - 08h00
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A posse de Juliano Wertheimer na presidência da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul (Fecomércio-MS) marca não apenas o fim de um ciclo de quase três décadas de uma mesma liderança na entidade, mas também a administração de um orçamento que supera o de grande parte das prefeituras do Estado.

Conforme apurou o Correio do Estado, a Fecomércio-MS deverá administrar orçamento de R$ 400 milhões durante a nova gestão. Embora questionado sobre o montante, Wertheimer não confirmou o valor à reportagem.

Ainda assim, o número chama atenção quando comparado às finanças públicas municipais. Levantamento do Correio do Estado, com base nas Leis Orçamentárias Anuais (LOAs) dos municípios, mostra que 68 das 79 cidades de Mato Grosso do Sul têm orçamento inferior a R$ 400 milhões neste ano.

Na prática, isso significa que a estrutura comandada pelo novo presidente da Fecomércio-MS terá mais recursos para administrar do que 86,1% dos municípios sul-mato-grossenses.

Entre as cidades que têm orçamento inferior ao da entidade estão municípios economicamente relevantes como Bonito (R$ 251 milhões), Coxim (R$ 285 milhões), Costa Rica (R$ 305,5 milhões), Ivinhema (R$ 312 milhões), Paranaíba (R$ 364 milhões), Ribas do Rio Pardo (R$ 374 milhões) e Rio Brilhante (R$ 348 milhões).

Os dados evidenciam a dimensão financeira do chamado Sistema Comércio, que engloba a Fecomércio-MS, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-MS) e o Serviço Social do Comércio (Sesc-MS), responsáveis por programas de qualificação profissional, educação, cultura, lazer e desenvolvimento empresarial em todo o Estado.

A comparação também revela a concentração de recursos em poucas cidades. Apenas 11 municípios sul-mato-grossenses têm orçamento superior a R$ 400 milhões, grupo formado pelos maiores centros urbanos e os polos econômicos do Estado.

A responsabilidade de gerir um orçamento desse porte recai sobre uma nova administração eleita após uma das disputas mais acirradas da história recente da entidade.

MUDANÇA

Após 16 anos sob a presidência de Edison Ferreira de Araújo e quase três décadas de influência direta na direção da federação, a Fecomércio-MS passa a ser comandada por Juliano Wertheimer no mandato de 2026 a 2030.

A eleição foi decidida por apenas um voto, com placar de 8 a 7 para a chapa Renovação. O resultado desencadeou uma série de disputas judiciais movidas por sindicatos ligados ao grupo derrotado, que tentaram suspender o pleito alegando irregularidades.

Na semana passada, porém, o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT24) rejeitou mais uma tentativa de anular a eleição, consolidando a vitória do novo presidente.

Posse da diretoria da Fecomércio-MS, realizada ontemPosse da diretoria da Fecomércio-MS, realizada ontem - Foto: Divulgação/Fecomércio-MS

Ao assumir a presidência, Wertheimer afirmou que uma das prioridades será ampliar o apoio aos pequenos empresários, especialmente diante de desafios como juros elevados, mudanças nos hábitos de consumo e avanço das tecnologias.

“Tem coisas que você mencionou que não são de Campo Grande nem de Mato Grosso do Sul, são nacionais. Se a gente falar de falta de mão de obra, é uma crise global. O primeiro [ano] vai ser muito focado em inovação. A gente tem que preparar os empresários para o novo momento que o setor enfrenta”, afirmou.

Segundo ele, a intenção é de aproximar micro e pequenas empresas de ferramentas tecnológicas e processos de qualificação profissional.

“Então, a nossa responsabilidade vai ser levar para os pequenos a formação, a integração e a inovação para dentro dos menores negócios”, disse.

Wertheimer também defendeu a busca por condições de crédito mais competitivas para empresários de menor porte.

“Quando você fala das taxas de juros, um dos nossos compromissos é trabalhar com taxas mais competitivas para os nossos empresários. Um pequeno estabelecimento paga, em média, 3,5% de juros numa maquininha de cartão de crédito, enquanto grandes empresas conseguem condições muito melhores”, ressaltou.

NOVO CICLO

Outro desafio apontado pelo novo presidente é fazer com que o comércio e o setor de serviços participem mais intensamente do ciclo de investimentos que transforma a economia sul-mato-grossense.

Nos últimos anos, Mato Grosso do Sul passou a receber bilhões de reais em investimentos privados, principalmente nas cadeias de celulose, bioenergia, logística e infraestrutura.

Para Wertheimer, entretanto, boa parte dessa riqueza ainda não chega aos pequenos negócios locais.

“A gente tem visto o agro voando, a indústria voando e o comércio ficando um pouco alheio a todo esse ciclo virtuoso”, afirmou.

Segundo ele, a federação pretende atuar como ponte entre empresários locais e grandes empreendimentos instalados no Estado.

“Vamos ter um papel estratégico na interlocução com esses grandes players, levando os empresários da nossa base para o ciclo de fornecimento dessas empresas. Quando identificarmos oportunidades, vamos buscar preparar esses empresários por meio do Sebrae e do Senac, para que possam atender a essas demandas”, explicou.

Ao tomar posse, Wertheimer também prometeu uma gestão mais próxima dos sindicatos e das regiões do interior.

“Agora a gente vai ter uma gestão com um olhar da porta para fora. O que vocês podem esperar é uma gestão compartilhada, ouvindo muito as pessoas, indo nas regiões, interiorizando as nossas ações e, principalmente, com foco no desenvolvimento econômico e nos empresários que alimentam o sistema”, declarou. (Colaborou Naiara Camargo)

LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3712, terça-feira (16/06): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

17/06/2026 08h04

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Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3712 da Lotofácil na noite desta terça-feira, 16 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - Não houve acertador
  • 14 acertos - 139 apostas ganhadoras, (R$ 2.790,20)
  • 13 acertos - 6227 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 88385 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 512392 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3712 são:

  • 22 - 25 - 01 - 06 - 16 - 13 - 23 - 15 - 18 - 03 - 04 - 14 - 19 - 20 - 21 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3720

O próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 17 de junho, a partir das 21 horas, pelo concurso 3720. O valor da premiação está estimado em R$ 5 milhões.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3019, terça-feira (16/06): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

17/06/2026 08h03

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Confira o rateio da Mega-Sena

Confira o rateio da Mega-Sena Foto: Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3019 da Mega-Sena na noite desta terça-feira, 16 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 15 milhões.

Premiação

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 24 apostas ganhadoras, (R$ 56.950,91)
  • 4 acertos - 1.987 apostas ganhadoras, (R$ 1.133,87)

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 3019 são:

  •  54 - 32 - 48 - 56 - 31 - 05

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 3020

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no quinta-feira, 18 de junho, a partir das 20 horas, pelo concurso 3020. O valor da premiação está estimado em R$ 36 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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