Procon registra queda no preço médio dos combustíveis em Campo Grande

Pesquisa realizada pelo Procon Mato Grosso do Sul indica que no mês de de junho ouve edução nos preços médios dos combustíveis comercializados em Campo Grande.

Ao todo, 22 postos integram o levantamento feito pelo Procon, entre os dias 23 e 25, em todas as regiões administrativas da Capital.

Conforme informou o Procon, o preço médio do litro da gasolina comum, para pagamentos em dinheiro ou débito, recuou 1,36%, passando de R$ 5,90 em maio para R$ 5,82 em junho.

No crédito, o preço médio ficou em R$ 5,98. A gasolina aditivada seguiu tendência semelhante, com queda de 0,65% no dinheiro ou débito (R$ 6,08) e 1,12% no crédito (R$ 6,16).

O Gás Natural Veicular (GNV) também apresentou leve queda, com redução de 0,86%, fechando o mês com preço médio de R$ 4,60, em todas as modalidades de pagamento.

No caso do diesel S500 comum, as bombas registraram preços médios de R$ 5,85 e R$ 5,94, nas principais formas de pagamento.

O diesel S10 comum variou entre R$ 5,96 e R$ 6,04, enquanto, em sua versão aditivada, os preços médios foram de R$ 5,97 e R$ 6,07.

Conforme informa o Procon, uma das maiores reduções proporcionais no período ocorreu no litro do etanol aditivado: 4,74% nos pagamentos em dinheiro ou débito, e 4,35% no crédito.

Com isso, o preço médio em junho ficou em R$ 3,82 e R$ 3,96, respectivamente. Já no etanol comum, o maior recuo foi registrado no pagamento em dinheiro ou débito, com queda de 2,29% e valor médio de R$ 3,84.

Orientações

O Procon Mato Grosso do Sul recomenda que os consumidores fiquem atentos a preços muito abaixo da média, pois podem indicar irregularidades.

Verifique se o posto exibe o selo da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), o que garante que o local é autorizado e fiscalizado.