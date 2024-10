Qual loteria é mais fácil de ganhar? Veja probabilidades

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Em busca de prêmios muitas vezes milionários, que podem mudar vidas, as loterias atraem milhões de brasileiros. Para acertar os números e ganhar uma "bolada" é necessário contar com a sorte, pois se tratam de jogos de azar. No entanto, de acordo com as probabilidades feitas pela própria Caixa Econômica Federal, há algumas loterias em que as chances de acerto são maiores do que outras.

Segundo estes dados, a probabilidade de acerto é maior na Loteria Federal, sendo uma chance a cada 100 mil. Na Loteria Federal, você concorre com bilhetes numerados, e cada bilhete já tem uma numeração predeterminada.

Já a +Milionária, uma das loterias mais novas, lançada em 2022, tem a menor chance, sendo a probabilidade de acerto de 1 em 283 milhões.

É importante ressaltar que ganhar na loteria depende de uma combinação de fatores, sempre levando em conta a sorte, já que os números sorteados são aleatórios e é necessário que o palpite coincida, o que significa que não há uma fórmula para prever resultados.

Desta forma, mesmo sem uma maneira garantida de vencer, entender as probabilidades e o funcionamento de cada loteria pode ajudar a fazer escolhas mais acertadas.

Confira quais as loterias mais fáceis de ganhar de acordo com as probabilidades:

* Em ordem da mais provável a menor

Loteria Federal - 1 em 100.000

- 1 em 100.000 Loteca - 1 em 2.391.485

- 1 em 2.391.485 Dia de Sorte - 1 em 2.629.575

- 1 em 2.629.575 Lotofácil - 1 em 3.268.760

- 1 em 3.268.760 Super Sete - 1 em 10.000.000

- 1 em 10.000.000 Lotomania - 1 em 11.372.635

- 1 em 11.372.635 Dupla-Sena - 1 em 15.890.700

- 1 em 15.890.700 Timemania - 1 em 26.472.637

- 1 em 26.472.637 Quina - 1 em 24.040.016

- 1 em 24.040.016 Mega-Sena - 1 em 50.063.860

- 1 em 50.063.860 + Milionária - 1 em 283.360.500

Como funciona cada loteria

Loteria Federal

A Loteria Federal funciona de maneira diferente das loterias de números como a Mega-Sena ou a Quina, pois os números são pré-determinados e vinculados a bilhetes físicos ou digitais.

O apostador compra um bilhete, que já vem com um número impresso, sem a possibilidade de escolher as dezenas. É possível optar por um bilhete completo, para concorrer ao prêmio total, ou uma fração de bilhete, que dá direito a uma parte promocional do prêmio caso o mesmo seja sorteado.

A Loteria Federal realiza dois sorteios principais por semana, normalmente às quartas e sábados, além de sorteios especiais em datas comemorativas, como a Milionária Federal e a Especial de Natal.

Cada sorteio oferece cinco prêmios principais. O número sorteado deve coincidir exatamente com o número do bilhete que você comprou para ganhar um dos prêmios.

Loteca

A Loteca é uma modalidade de loteria voltada para os amantes do futebol, que envolve palpites sobre o resultado de partidas de futebol, em vez de sorteio de números.

Para apostar, basta marcar o seu palpite para cada um dos 14 jogos do concurso, assinalando uma das três colunas, duas delas (duplo) ou três (triplo). Os clubes participantes estão impressos nos bilhetes emitidos pelo terminal.

Ganham prêmio os acertadores de 14 resultados (prêmio principal) e um valor menor para quem acerta 13 resultados. A Loteca é apurada sempre às segundas-feiras.

A aposta mínima é de R$ 3,00 e dá direito a um duplo. Quanto mais duplos e triplos marcar, maior é o preço da aposta e maiores são as suas chances de ganhar.

Dia de sorte

Dia de Sorte é a loteria onde você aposta de 7 a 15 números dentre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês de Sorte”. São sorteados sete números e um “Mês de Sorte” por concurso.

O valor da aposta mínima, de 7 números, é de R$ 2,50.

Os sorteios são realizados na terça-feira, quinta-feira e sábado às 20h.

Lotofácil

Na Lotofácil você marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h.

Super Sete

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (de Brasília).

Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (de Brasília).

O apostador marca entre 50 números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa R$ 3,00.

Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (de Brasília).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números. O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

+Milionária

+Milionária é uma loteria diferente e que oferece ao apostador mais chances de ganhar e prêmio mínimo de R$ 10 milhões.

A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6.

Para registrar uma aposta simples, você escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados.

Os sorteios ocorrem semanalmente, às quartas e aos sábados a partir das 20h.

Todos os sorteios são transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.