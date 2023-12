Estadual 2024

Na semana passada, o Dourados tinha anunciado o retorno de mais cinco atletas conhecidos da torcida douradense.

O Dourados Atlético Clube (DAC), anunciou em suas redes sociais mais quatro atletas para reforçar a equipe no campeonato sul-mato-grossense de 2024. Dos quatro novos nomes, um deles é velho conhecido da torcida e vem para reforçar o elenco na conquista do principal objetivo do clube que é o título do estadual.

Entre os novos contratados estão, o atacante Giovanni Pietro, de 25 anos. Com passagens pelo Paraná (PR), Grêmio Maringá (PR), Carlos Renault (SC), Fluminense Joinville (SC), Vilhenense (RO), Doce Mel (BA), CE União (PR), Foz do Iguaçu (PR), Manauara (AM), Operário VG (MT), Altos (PI), Real Noroeste (ES). O jovem já se encontra em Dourados para iniciar os treinamentos com a equipe.

Os outros nomes divulgados são do zagueiro Paulo Vitor, mais conhecido como PV. Com passagens pelo Volta Redonda (EJ), Bangu (RJ), Inter de Limeira (SP) e também pelo JK Jarve (Estônia), PV esteve no elenco do DAC em 2022.

O volante Hildo Queiroz, de 33 anos, também foi anunciado pelo DAC. Com experiência por Figueirense (SC), Cuiabá (MT), Comercial (SP), Maringá (MT), Cascavel (PR), Juventus (SC), Real Noroeste (ES), se juntará ao elenco do Dourados Atlético Clube. Hildo esteve no elenco do DAC neste ano de 2023, quando participou de algumas partidas

Fechando a lista de novos contratados, o atacante Nonato de 28 anos, também foi anunciado pelo clube. Natural de Dourados, o jovem e experiente atacante teve passagens pelo América (MG), Criciúma (SC), Grêmio Prudente (SP), Primavera (SP) e também atuou em Portugal pelas equipes do Louletano, Sporting Ideal e Sanjoanense.

O elenco do DAC começa a preparação para o Estadual de 2024, no dia 27 de dezembro. O Campeonato Sul-mato-grossense começa no dia 21 de janeiro.

DAC anuncia retorno de cinco atletas e inicia a preparação para Estadual de 2024

Na semana passada, o DAC anunciou o retorno de mais cinco nomes para ajudar a equipe a conquistar o seu principal objetivo: O título do Estadual de 2024.

Além do técnico Luis Carlos Cruz e sua Comissão Técnica, o DAC anunciou pelas pelas redes sociais, os nomes do goleiro Léo Lopes, o volante Hildo, o meia Dandan e os atacantes Flaviano e Danilinho.

Outro que retorna ao elenco é o zagueiro Thiago Moura, autor do primeiro gol da história do clube, na disputa da Série B em 2020, quando o DAC conquistou o vice-campeonato da Série A em 2021.