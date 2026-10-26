Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Reação

Reeleição de Lula derruba ativos brasileiros no exterior e sinaliza volatilidade

A Petrobras recuava 16% e o MercadoLibre, que é Argentino mas tem a maior operação no Brasil, caía 7%

Agência Estado

Agência Estado

26/10/2026 - 07h33
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Ativos brasileiros tombaram nos mercados futuros na madrugada desta segunda-feira, 26, após o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), conquistar a reeleição.

O choque foi sentido primeiro fora do Brasil: o contrato futuro mais próximo do real na Bolsa de Chicago recuava perto de 10% contra o dólar, enquanto instrumentos que acompanham ações brasileiras no Japão e em outros países da Ásia caíam até 14%.

Nos Estados Unidos, o iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) chegou a cair perto de 20% na abertura em negociações na Robinhood, segundo a Investors.com. A Petrobras recuava 16% e o MercadoLibre, que é Argentino mas tem a maior operação no Brasil, caía 7%.

A reação reflete a frustração do mercado com um resultado considerado menos "amigável" aos investidores. A vitória de Flávio Bolsonaro (PL) era vista como o cenário mais pró-mercado, por promessas de consolidação fiscal, privatizações e reformas pró-negócios, além da expectativa de maior alinhamento com os Estados Unidos, segundo análise da Janus Henderson Investors divulgada no início do mês.

Analistas do Goldman Sachs observaram que as ações brasileiras dispararam depois do primeiro turno, no dia 4, quando Flávio abriu vantagem, mas depois devolveram parte dos ganhos com o acirramento da disputa. O EWZ subiu 12,5% no dia 5, e ações de companhias brasileiras deram saltos de até 39%.

Para o Goldman Sachs, após o "solavanco" esperado nos preços nesta segunda-feira, o rumo dos ativos brasileiros deve depender de declarações e decisões iniciais de Lula. Um ponto-chave será a formação do ministério, especialmente da equipe econômica.

O Goldman Sachs avalia que grandes reformas estruturais parecem improváveis em um quarto mandato de Lula, com tendência a medidas mais modestas para conter os gastos primários e com o aumento de uma carga tributária já elevada.

No mercado cambial, o movimento tende a ser intenso desde a abertura. Sean Callow, analista sênior de FX da ITC, afirmou que o dólar pode abrir com um salto de 5% frente ao real, semelhante ao tombo de 5% observado após o primeiro turno.

No mercado de juros, a expectativa é de volatilidade. Andrea Kiguel, chefe de Estratégia de Juros para as Américas do Barclays, disse esperar movimentos "desordenados", com venda forte nos títulos de curto prazo.

Jason Keene, estrategista de Crédito Soberano Emergente do Barclays, afirmou que o crédito soberano também deve abrir diferenciais mais altos, possivelmente em pelo menos 30 pontos-base, levando o spread de títulos de 10 anos do Brasil acima de 200 pontos-base e implicando queda de preço de ao menos dois pontos. Fonte: Dow Jones Newswires

Loterias

Resultado da Loteria Federal 6112-3 de hoje, sábado (24/10)

A Loteria Federal é a modalidade mais tradicional das loterias da Caixa, com sorteios realizados às quartas e sábados; veja números sorteados

24/10/2026 20h49

Compartilhar

Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou a extração 6112-3 da Loteria Federal na noite deste sábado, 24 de outubro de 2026, a partir das 20h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Resultado da extração : 6112-3

5º prêmio: 9305 (R$17.339,00)

4º prêmio: 34147 (R$20.000,00)

3º prêmio: 15140 (R$30.000,00)

2º prêmio: 47006 (R$40.000,00)

1º prêmio: 64383 (R$1.350.000,00)

O sorteio da Loteria Federal é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

Assine o Correio do Estado

Loterias

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1331, sábado (24/10)

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

24/10/2026 20h20

Compartilhar
Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1331 da Dia de Sorte na noite deste sábado, 24 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 250 mil.

Confira o resultado da Dia de Sorte de hoje!

Os números da Dia de Sorte 1331 são:

  • 29 - 30 - 28 - 23 - 11 - 26 - 10
  • Mês da sorte: 03 - março 

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1332

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 27 de outubro, a partir das 21 horas, pelo concurso 1332. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

A energia do Tarô da semana entre 26 de outubro e 01 de novembro. A felicidade deve ser vivida
Astrologia Correio B+

/ 20 horas

A energia do Tarô da semana entre 26 de outubro e 01 de novembro. A felicidade deve ser vivida

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7151, sábado (24/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7151, sábado (24/10)

3

Briga de trânsito após carreata política acaba em morte em MS
barbárie

/ 1 dia

Briga de trânsito após carreata política acaba em morte em MS

4

Dostoiévski: "Colombo não foi feliz ao descobrir a América, mas enquanto a descobria"
Reflexão

/ 2 dias

Dostoiévski: "Colombo não foi feliz ao descobrir a América, mas enquanto a descobria"

5

Vândalo cola teclas 1 e 3 de urna eletrônica em Chapadão do Sul
DEMOCRACIA

/ 21 horas

Vândalo cola teclas 1 e 3 de urna eletrônica em Chapadão do Sul

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma
Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Planejamento estratégico não é planejar o ano
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Planejamento estratégico não é planejar o ano