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Reeleito, Lula terá desafio fiscal para baratear crédito e sustentar consumo

Economista aponta possível contenção de gastos para aliviar inflação e juros, enquanto, por outro lado, a continuidade dos programas sociais e dos investimentos deve manter o Estado como indutor da atividade econômica

Súzan Benites

Súzan Benites

26/10/2026 - 08h30
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A reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para um novo mandato deve manter o consumo das famílias, os programas sociais e os investimentos públicos entre os principais instrumentos de estímulo à economia brasileira.

O desafio será conciliar essa estratégia com o controle das contas públicas, condição considerada fundamental para reduzir a inflação, abrir espaço para a queda dos juros e tornar o crédito mais acessível a consumidores e empresas.

Para o economista Eduardo Matos, um segundo mandato pode apresentar mudanças na condução das despesas, sobretudo pela necessidade de conter pressões inflacionárias e preparar a sucessão política dentro do grupo governista. Isso não significa uma mudança estrutural na orientação econômica do PT, historicamente baseada na participação do Estado e no estímulo à demanda interna.

“Para Lula, o que nós podemos esperar é um segundo mandato pautado, sobretudo, por duas questões: a formação de um sucessor, visto que, tanto em decorrência da idade avançada como pelo fato de ser o segundo mandato, ele precisa formar um sucessor, como ele fez com a Dilma, por exemplo, e um governo menos assistencialista”, afirma Matos ao Correio do Estado.

O economista ressalta que não espera uma administração marcada por reformas amplas ou por cortes expressivos de despesas. Ainda assim, considera possível uma contenção de gastos nos primeiros anos do governo, caso a equipe econômica identifique a necessidade de reduzir a pressão sobre os preços e criar condições para a flexibilização monetária.

A hipótese é relevante em um cenário no qual o custo do dinheiro continua sendo um dos principais obstáculos à expansão dos investimentos, ao consumo financiado e à recuperação de setores dependentes de crédito.

JUROS E CRÉDITO

A trajetória da taxa básica de juros será um dos principais fatores para determinar o desempenho da economia neste novo mandato. Embora a decisão sobre a Selic seja atribuição do Banco Central, a política fiscal influencia as expectativas de inflação e o prêmio de risco exigido pelos investidores, afetando as condições para o afrouxamento monetário.

A prévia da inflação divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na sexta-feira mostrou desaceleração do IPCA-15, que passou de 0,70%, em setembro, para 0,32%, neste mês. Apesar do alívio mensal, o indicador acumulou alta de 4,62% em 12 meses, sinalizando que o controle dos preços permanece um desafio.

O resultado reforça a importância de acompanhar não apenas a inflação corrente, mas também as expectativas para os próximos anos e a evolução das contas públicas.

Matos avalia que a contenção das despesas poderia contribuir para reduzir a pressão inflacionária e, consequentemente, favorecer a queda da taxa básica de juros. Esse movimento seria importante para a recuperação do crédito e para o orçamento das famílias, que enfrentam dificuldades para conciliar o pagamento de dívidas com as despesas cotidianas.

“Esses dois fatores impactam muito a forma como Lula governa, porque o consumo é a base dos planos econômicos dele. E o consumo se dá, sobretudo, por crédito barato, por taxa de juros mais em conta e pela expansão do crédito”, avalia o economista.

O cenário também exige atenção à trajetória da dívida pública. Caso as despesas continuem crescendo sem uma perspectiva convincente de estabilização do endividamento, os juros de longo prazo poderão permanecer elevados, mesmo diante de uma desaceleração da inflação.

BOLSA 

Na Bolsa de Valores, a continuidade do governo de Lula poderá produzir efeitos distintos entre os setores, de acordo com a exposição de cada empresa aos juros, ao câmbio, ao consumo doméstico e às decisões do poder público.

A avaliação da Daycoval Corretora é de que, “em um cenário de reeleição, o mercado deverá continuar atento à capacidade do governo de conciliar estímulos econômicos com a sustentabilidade das contas públicas. Se as dúvidas fiscais persistirem, o custo de capital poderá continuar pressionando as empresas mais dependentes de financiamento”.

Por outro lado, a continuidade de programas habitacionais e de políticas de apoio à população de menor renda pode sustentar a demanda em determinados segmentos, mesmo em um ambiente de juros elevados.

Na construção civil, empresas voltadas à habitação popular, como Cury e Direcional, poderão apresentar maior resiliência relativa, caso sejam mantidos os mecanismos de financiamento e os incentivos destinados a esse mercado. O desempenho dependerá, entretanto, das regras dos programas, dos custos de construção e das condições de financiamento.

A manutenção de programas sociais também pode favorecer o consumo de bens essenciais e o varejo popular, ao sustentar parte da renda disponível das famílias. O impacto será maior se houver recuperação do emprego e dos rendimentos, mas poderá ser limitado caso o endividamento e o custo do crédito continuem elevados.
Já empresas exportadoras poderão encontrar proteção parcial em um cenário de desvalorização do real.

Companhias como Suzano e Gerdau, com receitas vinculadas ao mercado internacional, podem se beneficiar da conversão de receitas em moeda estrangeira para reais. A vantagem, contudo, depende dos preços internacionais, dos custos de produção e da exposição cambial de cada negócio.

INVESTIMENTOS

A continuidade da atual orientação econômica também tende a preservar a participação do Estado no estímulo à infraestrutura, à indústria e à habitação. No plano de governo registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula defende a manutenção do arcabouço fiscal, investimentos em infraestrutura e reindustrialização, além da continuidade de políticas sociais e habitacionais. .

A execução dessas medidas poderá gerar oportunidades para empresas ligadas à construção, à infraestrutura, à energia e ao fornecimento de bens e serviços ao poder público. O resultado econômico, porém, dependerá da capacidade de execução dos projetos, da disponibilidade de recursos e da participação dos investimentos privados.

Há também um dilema fiscal. A ampliação dos investimentos pode contribuir para a atividade econômica e para a produtividade no longo prazo, mas a expansão das despesas sem receitas compatíveis pode elevar o endividamento e dificultar a redução dos juros.

As projeções de mercado indicam que a política fiscal continuará influenciando o horizonte dos juros. Em análises divulgadas após a prévia da inflação de outubro, especialistas destacaram uma Selic de 10,50% em 2028, estimada pelo boletim Focus.

O dólar também dependerá da percepção sobre as contas públicas, dos juros internacionais e do cenário externo. Uma eventual desvalorização do real poderá favorecer parte dos exportadores, mas encarecer insumos importados e pressionar os custos de empresas e consumidores.

Loterias

Resultado da Loteria Federal 6112-3 de hoje, sábado (24/10)

A Loteria Federal é a modalidade mais tradicional das loterias da Caixa, com sorteios realizados às quartas e sábados; veja números sorteados

24/10/2026 20h49

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Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou a extração 6112-3 da Loteria Federal na noite deste sábado, 24 de outubro de 2026, a partir das 20h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Resultado da extração : 6112-3

5º prêmio: 9305 (R$17.339,00)

4º prêmio: 34147 (R$20.000,00)

3º prêmio: 15140 (R$30.000,00)

2º prêmio: 47006 (R$40.000,00)

1º prêmio: 64383 (R$1.350.000,00)

O sorteio da Loteria Federal é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

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Loterias

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1331, sábado (24/10)

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

24/10/2026 20h20

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Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1331 da Dia de Sorte na noite deste sábado, 24 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 250 mil.

Confira o resultado da Dia de Sorte de hoje!

Os números da Dia de Sorte 1331 são:

  • 29 - 30 - 28 - 23 - 11 - 26 - 10
  • Mês da sorte: 03 - março 

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1332

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 27 de outubro, a partir das 21 horas, pelo concurso 1332. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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